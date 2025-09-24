Ajker Patrika
রাজশাহী নগরে টাইফয়েডের টিকাদান ক্যাম্পেইন শুরু ১২ অক্টোবর

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
ইপিআই কর্মসূচির বিষয়ে রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের সম্মেলনকক্ষে সংবাদ সম্মেলন। ছবি: আজকের পত্রিকা
দেশব্যাপী সম্প্রসারিত টিকাদান (ইপিআই) কর্মসূচির অংশ হিসেবে রাজশাহী সিটি করপোরেশন (রাসিক) এলাকায় টাইফয়েড জ্বর প্রতিরোধে জাতীয় টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন আগামী ১২ অক্টোবর থেকে শুরু হতে যাচ্ছে।

রাসিকের ব্যবস্থাপনায় আগামী ১২ অক্টোবর থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পর্যায়ে এবং ১ নভেম্বর থেকে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত কমিউনিটি পর্যায়ে এই ক্যাম্পেইন বাস্তবায়িত হবে।

আজ বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১টায় এই উপলক্ষে রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের সম্মেলনকক্ষে একটি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে রাসিক।

এতে সভাপতিত্ব করেন বিভাগীয় কমিশনার ও রাসিক প্রশাসক খোন্দকার আজিম আহমেদ।

সংবাদ সম্মেলনে তিনি ক্যাম্পেইন সফলভাবে বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা কামনা করেন।

সংবাদ সম্মেলনে রাজশাহী জেলা প্রশাসক আফিয়া আখতার, স্থানীয় সরকার বিভাগের রাজশাহীর পরিচালক পারভেজ রায়হান, রাসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রেজাউল করিম, সচিব রুমানা আফরোজ, ইউনিসেফের রাজশাহী-রংপুরের চিফ তারিক আহমেদ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিভাগীয় সমন্বয়কারী ডা. মো. কামরুজ্জামান, জাতীয় ইপিআই স্পেশালিস্ট রেজাউর রহমান মিল্টন উপস্থিত ছিলেন।

ক্যাম্পেইনের সার্বিক কার্যক্রমের তথ্য উপস্থাপন করেন রাসিকের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা এফ এ এম আঞ্জুমান আরা বেগম।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, রাজশাহী মহানগর এলাকায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পর্যায়ে ২৭৮টি কেন্দ্র ও কমিউনিটি পর্যায়ে ২৪০টি কেন্দ্রে ৯ মাস থেকে ১৫ বছরের কম বয়সী সব শিশু এবং প্রাক্-প্রাথমিক থেকে নবম শ্রেণি বা সমমান পর্যন্ত সব শিক্ষার্থীদের বিনা মূল্যে এক ডোজ টাইফয়েড কনজুগেট ভ্যাকসিন (টিসিভি) প্রদান করা হবে। এ ক্যাম্পেইনের আওতায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কমিউনিটি পর্যায়ে মোট ১ লাখ ৩৫ হাজার ১২৭ জনকে টিকা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

এর মধ্যে ৬২১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্লে থেকে নবম শ্রেণি বা সমমান পর্যন্ত ৫১ হাজার ৪৬০ ছাত্র ও ৪৬ হাজার ৪৬৬ জন ছাত্রীসহ মোট ৯৭ হাজার ৯২৬ জনকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পর্যায়ে ২৭৮টি কেন্দ্রে এবং কমিউনিটি পর্যায়ে ২৪০টি কেন্দ্রে ৯ মাস থেকে ১৫ বছরের কম বয়সী ১৯ হাজার ২৭১ জন ছেলে, ১৭ হাজার ৯৩০ জন মেয়েসহ মোট ৩৭ হাজার ২০১ জনকে টিকা দেওয়া হবে।

এ ক্যাম্পেইনের আওতায় বিনা মূল্যে টিকা পেতে জন্মনিবন্ধন সনদের তথ্য (১৭ ডিজিট) দিয়ে ওয়েবসাইটে নিবন্ধন করতে হবে।

