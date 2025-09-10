Ajker Patrika
প্রায় ৫০ হাজার টাকার জাল নোটসহ যুবক আটক

সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার কড্ডারমোড় এলাকা থেকে ৪৮ হাজার ৫০০ টাকার জাল নোটসহ রঞ্জু আহমেদ (৪০) নামের এক যুবককে আটক করেছে র‌্যাব-১২। আটক রঞ্জু সদর উপজেলার শিয়ালকোল ইউনিয়নের বড় হামকুড়িয়া গ্রামের মৃত আফের প্রামাণিকের ছেলে।

আজ বুধবার বিকেলে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে র‌্যাব জানায়, গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে সদর উপজেলার সদানন্দপুর (কড্ডারমোড়) এলাকায় নাটোর-ঢাকাগামী মহাসড়কের শ্যামলী পরিবহন কাউন্টারের সামনে অভিযান চালিয়ে রঞ্জু আহমেদকে আটক করা হয়। এ সময় তাঁর কাছ থেকে এক হাজার টাকার ২৯টি, ৫০০ টাকার ৩১টি ও ২০০ টাকার ২০টি জাল নোট উদ্ধার করা হয়। এ ছাড়া নগদ ৮ হাজার ৯৯০ টাকার আসল নোট, একটি মোবাইল ফোন ও একটি মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়েছে।

র‌্যাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে রঞ্জু স্বীকার করেছে—দীর্ঘদিন ধরে তিনি জাল টাকার নোট বাজারে সরবরাহ করছেন। এ ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে সদর থানায় মামলা করা হয়েছে।

