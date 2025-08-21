রাজশাহীতে শিক্ষককে ছুরিকাঘাত করা সেই ছাত্রীর বিরুদ্ধে হত্যাচেষ্টার মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহীতে ‘হেল্প, হেল্প’ বলে ডেকে শিক্ষককে ছুরিকাঘাত করার ঘটনায় ওই ছাত্রীর বিরুদ্ধে হত্যাচেষ্টার মামলা হয়েছে। মামলার পর গতকাল বুধবার (২০ আগস্ট) রাতে রাজশাহী নগরের বোয়ালিয়া থানা-পুলিশ তাঁকে হেফাজতে নেয়।
বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) দুপুরে আদালতের নির্দেশে ওই ছাত্রীকে গাজীপুরের কোনাবাড়ীতে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে (সিডিসি) পাঠানো হয়েছে। দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নগরের বোয়ালিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল কালাম আজাদ।
মামলার বাদী হয়েছেন ভুক্তভোগী মারুফ কারখী (৩৪)। তিনি রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের বাংলা বিভাগের শিক্ষক। বাড়ি ঠাকুরগাঁওয়ে হলেও বর্তমানে রাজশাহী নগরের কাজলা এলাকায় বসবাস করেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা করেছেন তিনি। ১৯ আগস্ট ওই ছাত্রীর হামলায় তাঁর গলা ও হাতে জখম হয়েছে।
আজ বিকেলে তিনি বলেন, ‘বুধবার থানায় হাজির হয়ে আমি মামলার এজাহারে সই করেছি। সেখানে হত্যাচেষ্টার অভিযোগ এনেছি। মেয়েটি প্রথমে হেল্প, হেল্প বলে চিৎকার করছিল। ভেবেছিলাম বিপদে পড়েছে, হয়তো ছিনতাই হচ্ছে। তাই থেমেছিলাম। আমি থামতেই সে দৌড়ে এসে ছুরি দিয়ে আঘাত করে। এরপর বারবার আঘাত করে। একপর্যায়ে আমি তার ছুরি ধরে ফেলি। মুখে মাস্ক থাকায় শুরুতে চিনতে পারিনি।’
সেদিন রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের সামনের সড়কে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর স্থানীয়রা ওই ছাত্রীকে আটক করে পরিবারের কাছে দেয়। তার বয়স ১৬ বছর। সে রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে। তবে ‘উচ্ছৃঙ্খল আচরণের কারণে’ ২০২৩ সালে তাকে টিসি দেওয়া হয়। বর্তমানে রাজশাহীর শহীদ কর্নেল কাজী এমদাদুল হক পাবলিক স্কুলে দশম শ্রেণিতে পড়ছে।
বোয়ালিয়া থানার ওসি আবুল কালাম আজাদ জানান, মামলার পর গতকাল রাতেই ছাত্রীকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। আজ দুপুরে শিশু আদালতে হাজির করলে আদালত তাকে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে পাঠানোর নির্দেশ দেন। পুলিশ আদালতের নির্দেশ মোতাবেক তাকে গাজীপুরের কোনাবাড়ীতে অবস্থিত কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রে পাঠায়।
