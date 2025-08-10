Ajker Patrika
> সারা দেশ
> রাজশাহী

গোসল করতে গিয়ে পুকুরে ডুবে নানি-নাতির মৃত্যু

নাটোর (লালপুর) প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

নাটোরের লালপুরে পুকুরে গোসল করতে গিয়ে ডুবে নানি ও নাতির মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার (১০ আগস্ট) দুপুরে উপজেলার ঈশ্বরদী ইউনিয়নের সাদিপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

মৃতরা হলেন উপজেলার ঈশ্বরদী ইউনিয়নের সাদিপুর গ্রামের নূর মোহাম্মদের মেয়ে মানু খাতুন (৫৫) ও তাঁর নাতি আল আমিন (৮)। নাতি আল আমিন একই ইউনিয়নের পালিদেহা গ্রামের ফারুক হোসেনের ছেলে।

ঈশ্বরদী ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) চেয়ারম্যান আব্দুল আজিজ রঞ্জু স্থানীয়দের বরাত দিয়ে বলেন, আজ দুপুরে মানু খাতুন নাতি আল আমিনকে নিয়ে পুকুরে গোসল করতে যান। দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও তাঁরা বাড়ি না আসায় স্বজনেরা খোঁজ করতে থাকেন। বেলা সাড়ে ৩টার দিকে পুকুরে মানু খাতুনকে পানিতে ভাসতে দেখে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করেন। পরে একই পুকুরে খোঁজাখুঁজি করে শিশু আল আমিনের লাশ উদ্ধার করা হয়।

লালপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মমিনুজ্জামান বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, পুকুরে ডুবে নানি ও নাতি—দুজনের মৃত্যু হয়েছে।

বিষয়:

রাজশাহী জেলানাটোরলালপুররাজশাহী বিভাগরাজশাহী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

জট খুলছে ব্ল্যাংক স্মার্ট কার্ড ক্রয়ের

এনসিপি নেতার বাড়িতে কাফনের কাপড়, চিরকুটে লেখা—‘প্রস্তুত হ রাজাকার’

গণশুনানিতে দুদক চেয়ারম্যানের প্রতি ক্ষোভ দেখালেন মৎস্যচাষি

যাচ্ছিলেন বিয়ের দিন-তারিখ ঠিক করতে, গণপিটুনিতে প্রাণ হারালেন জামাই-শ্বশুর

৪০ পুলিশ কর্মকর্তার পদক প্রত্যাহার, অর্থ ফেরতের নির্দেশ

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

এনসিপি নেতার বাড়িতে কাফনের কাপড়, চিরকুটে লেখা—‘প্রস্তুত হ রাজাকার’

এনসিপি নেতার বাড়িতে কাফনের কাপড়, চিরকুটে লেখা—‘প্রস্তুত হ রাজাকার’

২০৫০ সালের মধ্যে মানুষের আয়ু হবে ১,০০০ বছর: দাবি বিজ্ঞানীদের

২০৫০ সালের মধ্যে মানুষের আয়ু হবে ১,০০০ বছর: দাবি বিজ্ঞানীদের

জট খুলছে ব্ল্যাংক স্মার্ট কার্ড ক্রয়ের

জট খুলছে ব্ল্যাংক স্মার্ট কার্ড ক্রয়ের

১৫৮ বছর আগে হারানো আলাস্কাতেই কি ইউক্রেনের জমি লিখে নেবে রাশিয়া

১৫৮ বছর আগে হারানো আলাস্কাতেই কি ইউক্রেনের জমি লিখে নেবে রাশিয়া

স্ত্রীকে মেরে ফেলেছি, আমাকে নিয়ে যান—৯৯৯–এ স্বামীর ফোন

স্ত্রীকে মেরে ফেলেছি, আমাকে নিয়ে যান—৯৯৯–এ স্বামীর ফোন

সম্পর্কিত

হাতীবান্ধায় বন্যার্তদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ বিজিবির

হাতীবান্ধায় বন্যার্তদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ বিজিবির

রাজধানীর কাফরুলে নারী খুনের ঘটনায় সাবেক স্বামী গ্রেপ্তার

রাজধানীর কাফরুলে নারী খুনের ঘটনায় সাবেক স্বামী গ্রেপ্তার

অভ্যুত্থানের ৯০ মিনিটের খেলায় ৫ মিনিটে গোল দিয়ে অন্য কেউ হিরো: ভিপি নুর

অভ্যুত্থানের ৯০ মিনিটের খেলায় ৫ মিনিটে গোল দিয়ে অন্য কেউ হিরো: ভিপি নুর

খুলনায় ৩৭৫ বস্তা সার জব্দ, দুই ব্যবসায়ীকে জরিমানা

খুলনায় ৩৭৫ বস্তা সার জব্দ, দুই ব্যবসায়ীকে জরিমানা