ছাত্রীদের শ্লীলতাহানির অভিযোগ, শিক্ষককে বরখাস্তের দাবিতে ফের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
ছাত্রীদের শ্লীলতাহানির অভিযোগ তুলে রাজশাহীর শহীদ নজমুল হক বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের এক সহকারী শিক্ষককে বরখাস্তের দাবিতে ফের বিক্ষোভ করেছেন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা। আজ মঙ্গলবার সকাল ৯টা থেকে ‘নিরাপদ বিদ্যালয় চাই’ লেখা ব্যানার হাতে বিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে বিক্ষোভ করেন তাঁরা। এ সময় তাঁরা রাস্তাও অবরোধ করে রাখেন।
বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ অভিযুক্ত শিক্ষককে বরখাস্ত করার আশ্বাস দিলে আন্দোলনকারীরা কর্মসূচি তুলে নেন। তবে দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে আবারও আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা।
এর আগে সোমবার একই দাবিতে কয়েক ঘণ্টা বিক্ষোভ হয়েছিল। অভিভাবকদের অভিযোগ, বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক শাহাবুব আলম সুযোগ পেলেই ছাত্রীদের গায়ে হাত দেন। সর্বশেষ ২ সেপ্টেম্বর স্কুল ছুটির পর সিঁড়িতে একা পেয়ে চতুর্থ শ্রেণির এক ছাত্রীকে শ্লীলতাহানি করেন তিনি। গত রোববার ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের কাছে ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দেন অভিভাবকেরা।
অভিযুক্ত সহকারী শিক্ষক শাহাবুব আলম গতকাল অভিযোগ অস্বীকার করে জানিয়েছেন, এটি বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। তাঁকে ফাঁসানো হচ্ছে। আজ কথা বলতে বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদকে ফোন করা হলে তাঁর নম্বরটি বন্ধ পাওয়া যায়। আগের দিন তিনি জানিয়েছিলেন, তাঁরা লিখিত অভিযোগ পেয়েছেন। ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
ছাত্রীদের শ্লীলতাহানির অভিযোগ তুলে রাজশাহীর শহীদ নজমুল হক বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের এক সহকারী শিক্ষককে বরখাস্তের দাবিতে ফের বিক্ষোভ করেছেন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা। আজ মঙ্গলবার সকাল ৯টা থেকে ‘নিরাপদ বিদ্যালয় চাই’ লেখা ব্যানার হাতে বিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে বিক্ষোভ করেন তাঁরা। এ সময় তাঁরা রাস্তাও অবরোধ করে রাখেন।
বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ অভিযুক্ত শিক্ষককে বরখাস্ত করার আশ্বাস দিলে আন্দোলনকারীরা কর্মসূচি তুলে নেন। তবে দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে আবারও আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা।
এর আগে সোমবার একই দাবিতে কয়েক ঘণ্টা বিক্ষোভ হয়েছিল। অভিভাবকদের অভিযোগ, বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক শাহাবুব আলম সুযোগ পেলেই ছাত্রীদের গায়ে হাত দেন। সর্বশেষ ২ সেপ্টেম্বর স্কুল ছুটির পর সিঁড়িতে একা পেয়ে চতুর্থ শ্রেণির এক ছাত্রীকে শ্লীলতাহানি করেন তিনি। গত রোববার ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের কাছে ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দেন অভিভাবকেরা।
অভিযুক্ত সহকারী শিক্ষক শাহাবুব আলম গতকাল অভিযোগ অস্বীকার করে জানিয়েছেন, এটি বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। তাঁকে ফাঁসানো হচ্ছে। আজ কথা বলতে বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদকে ফোন করা হলে তাঁর নম্বরটি বন্ধ পাওয়া যায়। আগের দিন তিনি জানিয়েছিলেন, তাঁরা লিখিত অভিযোগ পেয়েছেন। ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
ব্যবসায়ীদের বিক্ষোভের মুখে চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (সিসিসিআই) প্রশাসক মুহাম্মদ আনোয়ার পাশাকে অপসারণ করা হয়েছে। নতুন প্রশাসক হিসেবে চট্টগ্রামের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) মোহাম্মদ নূরুল্লাহ নূরীকে নিয়োগ দেওয়া হয়। গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বাণিজ্য সংগঠ৩ মিনিট আগে
মাগুরা সদর উপজেলায় রাতে চোখে টর্চের আলো ফেলায় পিটুনিতে আহত আইয়ুব বিশ্বাস (৪২) নামের এক ব্যক্তি মারা গেছেন। আজ মঙ্গলবার দুপুরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তিনি মারা যান। এর আগে গতকাল সোমবার রাতে উপজেলার মঘী ইউনিয়নে হামলার ঘটনা ঘটে।২৯ মিনিট আগে
হবিগঞ্জের মাধবপুরে দুই ব্যক্তিকে ১ লাখ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। অবৈধভাবে বালু উত্তোলন ও বিক্রির দায়ে মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. মুজিবুল ইসলাম উপজেলার চৌমুহনী ইউনিয়নের অলিপুর-মহব্বতপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের জরিমানা করেন।২৯ মিনিট আগে
সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে মাদ্রাসার ছাত্রদের ধর্ষণের অভিযোগে মো. আব্দুল মুন্নাফ (৩৫) নামের এক শিক্ষককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি অভিযোগ স্বীকার করে বলেছেন, ‘মাথায় শয়তান ভর করায় ভুল হয়েছে।’১ ঘণ্টা আগে