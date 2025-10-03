Ajker Patrika
> সারা দেশ
> রাজশাহী

ক্ষেতলালে পূজামণ্ডপে কর্তব্য পালনকালে সাবেক আনসার কমান্ডারের মৃত্যু

ক্ষেতলাল (জয়পুরহাট) প্রতিনিধি 
আবুল কালাম আজাদ। ছবি: সংগৃহীত
আবুল কালাম আজাদ। ছবি: সংগৃহীত

জয়পুরহাটের ক্ষেতলালে শারদীয় দুর্গাপূজার মণ্ডপে কর্তব্য পালনকালে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত (হার্ট অ্যাটাকে) হয়ে আনসার ভিডিপির সাবেক কমান্ডার আবুল কালাম আজাদ (৬০) মারা গেছেন। বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার কেন্দ্রীয় কালীমন্দির প্রাঙ্গণে এ ঘটনা ঘটে। মারা যাওয়া আবুল কালাম আজাদ পৌরসভার ইটাখোলা মহল্লার আব্দুল কাদেরের ছেলে। তিনি ক্ষেতলাল পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের আনসার ভিডিপির দলনেতা ছিলেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কিছুদিন আগে তিনি চাকরি থেকে অবসর নেন। তবে এ বছর শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে তিনি খলিশাগাড়ী পূজামণ্ডপে এপিসির দায়িত্ব পালন করছিলেন। বিজয়া দশমীতে প্রতিমা বিসর্জনের সময় কেন্দ্রীয় কালীমন্দির এলাকায় দায়িত্ব পালনের সময় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। পরে সহকর্মীরা দ্রুত উদ্ধার করে ক্ষেতলাল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ বিষয়ে ক্ষেতলাল উপজেলা আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা ফারুক হোসেন বলেন, ‘আবুল কালাম আজাদ অবসরপ্রাপ্ত ছিলেন। তবে কয়েক দিন আগে আমার কাছে এসে অনুরোধ করেন, যেন শেষবারের মতো পূজায় ডিউটির সুযোগ দেওয়া হয়। তাঁর ইচ্ছার প্রতি সম্মান দেখিয়ে আমরা তাঁকে দায়িত্বে রাখি। দুঃখজনকভাবে ডিউটিরত অবস্থাতেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।’

বিষয়:

জয়পুরহাটরাজশাহী বিভাগদুর্গাপূজাহৃদরোগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

২০২৫ সালে বসবাসের জন্য সেরা ৫ দেশ

২০২৫ সালে বসবাসের জন্য সেরা ৫ দেশ

ট্রাম্পের পরিকল্পনা: গাজায় কি শান্তি আসবে

ট্রাম্পের পরিকল্পনা: গাজায় কি শান্তি আসবে

খুলনার ৬ আসন: বিএনপির মনোনয়ন-দৌড়ে যাঁরা

খুলনার ৬ আসন: বিএনপির মনোনয়ন-দৌড়ে যাঁরা

কুয়েতে সশস্ত্র বাহিনীর অস্ত্র মেরামত করতেন, সেই পরিচয়পত্র দেখিয়ে উত্তরায় চাঁদাবাজি

কুয়েতে সশস্ত্র বাহিনীর অস্ত্র মেরামত করতেন, সেই পরিচয়পত্র দেখিয়ে উত্তরায় চাঁদাবাজি

পদ্মা অয়েল কোম্পানি: সিবিএ নেতার তিন কোটির গাড়ি-বাড়ি ও ব্যবসা

পদ্মা অয়েল কোম্পানি: সিবিএ নেতার তিন কোটির গাড়ি-বাড়ি ও ব্যবসা

সম্পর্কিত

ঝাড়ফুঁক নয়, ওঝারও ভরসা একমাত্র ভ্যাকসিনে

ঝাড়ফুঁক নয়, ওঝারও ভরসা একমাত্র ভ্যাকসিনে

ক্ষেতলালে পূজামণ্ডপে কর্তব্য পালনকালে সাবেক আনসার কমান্ডারের মৃত্যু

ক্ষেতলালে পূজামণ্ডপে কর্তব্য পালনকালে সাবেক আনসার কমান্ডারের মৃত্যু

অভিযোগ পিআইওর বিরুদ্ধে: সরকারি বরাদ্দের অর্থ নয়ছয়

অভিযোগ পিআইওর বিরুদ্ধে: সরকারি বরাদ্দের অর্থ নয়ছয়

বিয়ের আগের রাতে গলায় ফাঁস দিলেন বর, দশমিনায় উৎসবের বাড়িতে শোকের ছায়া

বিয়ের আগের রাতে গলায় ফাঁস দিলেন বর, দশমিনায় উৎসবের বাড়িতে শোকের ছায়া