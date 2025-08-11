শাজাহানপুরে দুই ট্রাক-পিকআপ সংঘর্ষে নিহত ১

বগুড়া ও শাজাহানপুর প্রতিনিধি
বগুড়ার শাজাহানপুরে পাথরবোঝাই ট্রাক ও কলাবোঝাই পিকআপের সংঘর্ষে আব্দুস সালাম (৩৭) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় আরও দুজন গুরুতর আহত হন। আজ সোমবার (১১ আগস্ট) সকালে উপজেলার গোহাইল ইউনিয়নের রুপিহার বাজারের উত্তর পাশে এই ঘটনা ঘটে।
নিহত আব্দুস সালাম নাটোরের সিংড়া উপজেলার খেজুরতলা আতাইকুলা গ্রামের মৃত মহর আলীর ছেলে।
জানা গেছে, সকাল পৌনে ৭টার দিকে ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে পিকআপের তিন যাত্রী গুরুতর আহত হন। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁদের উদ্ধার করে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক আব্দুস সালামকে মৃত ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় নিহত ব্যক্তির চাচাতো ভাই জুয়েল রানা শাজাহানপুর থানায় মামলা করেছেন।
শাজাহানপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম বলেন, রংপুরগামী কলাবোঝাই পিকআপ ও নাটোরগামী পাথরবোঝাই ট্রাকের সংঘর্ষ হয়। এতে পিকআপের তিন যাত্রী গুরুতর আহত হন। স্থানীয় বাসিন্দারা আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিলে তাঁদের মধ্যে একজন মারা যান। এই ঘটনায় আহত হাফিজুল ইসলাম (৩৫) ও ফরিদুল ইসলাম (৪৫) চিকিৎসাধীন। হাইওয়ে পুলিশ ট্রাক ও পিকআপ হেফাজতে নিয়েছে।
বগুড়ার শাজাহানপুরে পাথরবোঝাই ট্রাক ও কলাবোঝাই পিকআপের সংঘর্ষে আব্দুস সালাম (৩৭) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় আরও দুজন গুরুতর আহত হন। আজ সোমবার (১১ আগস্ট) সকালে উপজেলার গোহাইল ইউনিয়নের রুপিহার বাজারের উত্তর পাশে এই ঘটনা ঘটে।
নিহত আব্দুস সালাম নাটোরের সিংড়া উপজেলার খেজুরতলা আতাইকুলা গ্রামের মৃত মহর আলীর ছেলে।
জানা গেছে, সকাল পৌনে ৭টার দিকে ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে পিকআপের তিন যাত্রী গুরুতর আহত হন। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁদের উদ্ধার করে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক আব্দুস সালামকে মৃত ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় নিহত ব্যক্তির চাচাতো ভাই জুয়েল রানা শাজাহানপুর থানায় মামলা করেছেন।
শাজাহানপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম বলেন, রংপুরগামী কলাবোঝাই পিকআপ ও নাটোরগামী পাথরবোঝাই ট্রাকের সংঘর্ষ হয়। এতে পিকআপের তিন যাত্রী গুরুতর আহত হন। স্থানীয় বাসিন্দারা আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিলে তাঁদের মধ্যে একজন মারা যান। এই ঘটনায় আহত হাফিজুল ইসলাম (৩৫) ও ফরিদুল ইসলাম (৪৫) চিকিৎসাধীন। হাইওয়ে পুলিশ ট্রাক ও পিকআপ হেফাজতে নিয়েছে।
পাবনায় অপহৃত স্কুলছাত্রীকে (১৫) রাজশাহী থেকে উদ্ধার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)। এ ঘটনায় রাব্বি মণ্ডল (১৮) নামের এক তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।৫ মিনিট আগে
পিরোজপুরের নেছারাবাদে বিদ্যালয়ের তিনতলা ভবন থেকে নিচে পড়ে এক ছাত্রী (১৪) গুরুতর আহত হয়েছে। প্রেমঘটিত কারণে সে ভবনটি থেকে লাফ দেয় বলে জানা গেছে। আজ সোমবার সকালে ক্লাস শুরু হওয়ার ৫ মিনিট আগে উপজেলার নান্দুহার ইউনাইটেড বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে।১৩ মিনিট আগে
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আবদুল মোমেন বলেছেন, ‘সাবেক প্রধানমন্ত্রী, সাবেক প্রধান বিচারপতি, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, বায়তুল মোকাররমের খতিব—অনেকে দুর্নীতির কারণে দেশ ছেড়েছেন। আমাদের মধ্যে যেসব কর্মকর্তা-কর্মচারী আছেন, তাঁদের বিষয়েও খোঁজ নেওয়া দরকার। এমনকি আমার সম্পর্কেও১৫ মিনিট আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) হলগুলোয় নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের কর্মীরা সক্রিয় রয়েছেন বলে দাবি করেছেন ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব। আজ সোমবার (১১ আগস্ট) দুপুরে সিলেটের মুরারীচাঁদ (এমসি) কলেজ ছাত্রদলের কাউন্সিল ও সম্মেলন উদ্বোধনের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ দাবির কথা বলেন।২২ মিনিট আগে