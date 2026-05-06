টেন্ডার বাক্স ছিনতাইয়ের ঘটনায় যুবদলের দুই নেতা বহিষ্কার, থানায় অভিযোগ

রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (আরডিএ) কার্যালয়ে পুলিশের সামনেই দরপত্রের (টেন্ডার) বাক্স ছিনতাই ও বের করে দেখার ঘটনায় যুবদলের দুই নেতাকে বহিষ্কার করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার (৫ মে) রাতে রাজশাহী মহানগর যুবদলের বিজ্ঞপ্তি থেকে বহিষ্কারের এই তথ্য জানা গেছে।
বহিষ্কার দুই নেতা হলেন রাজশাহী মহানগরের ১৮ নম্বর ওয়ার্ড (দক্ষিণ) যুবদলের আহ্বায়ক মো. ধলু ও ১৬ নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আজিজুল ইসলাম।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘রাজনৈতিক পরিচয়-প্রভাবে পেশিশক্তি প্রদর্শন করে আরডিএ কার্যালয়ে টেন্ডার নিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সুস্পষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে ধলু ও আজিজুল ইসলামের প্রাথমিক সদস্যসহ তাঁদের সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হলো। বহিষ্কৃতদের কোনো ধরনের অপকর্মের দায়দায়িত্ব দল নেবে না। যুবদলের সব পর্যায়ের নেতা-কর্মীকে তাঁদের সঙ্গে সাংগঠনিক সম্পর্ক না রাখার নির্দেশনা দেওয়া হলো। পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকেও প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।’
এদিকে নগরের শাহমখদুম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবির হোসেন জানিয়েছেন, টেন্ডার বাক্স ছিনতাইয়ের ঘটনায় আজ বুধবার আরডিএর পক্ষ থেকে থানায় লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে। এ বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এর আগে কিছু পুরোনো জিনিস বিক্রির জন্য সম্প্রতি নিলাম বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে আরডিএ। গত ২৭ এপ্রিল থেকে দরপত্র গ্রহণ শুরু হয়। মঙ্গলবার বেলা ১টা পর্যন্ত দরপত্র দাখিলের শেষ সময় ছিল। শেষ দিন সকাল থেকে টেন্ডার বাক্সের পাশে পুলিশও ছিল।
যুবদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা-কর্মীরা দরপত্র জমা দিতে গিয়ে দাবি করেন, আগে যেসব দরপত্র বাক্সে পড়েছে, সেগুলো বাদ দিতে হবে। এখন শুধু তাঁরাই দরপত্র দাখিল করবেন। একপর্যায়ে তাঁরা পুলিশের সামনে টেন্ডার বাক্স নিয়ে অফিসের করিডরে চলে যান। পরে টেন্ডার বাক্স থেকে আগের দরপত্রগুলো বের করা হয় এবং বাক্সটি পুলিশকে ফেরত দেওয়া হয়।
ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট গত এপ্রিল মাসে ৫ হাজার ২০৫টি ফৌজদারি এবং ৩০২টি ট্রাফিক মামলা নিষ্পত্তি করেছেন। সংক্ষিপ্ত বিচার আদালত পরিচালনা করে এসব মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে বলে আজ বুধবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে ডিএমপি।৫ মিনিট আগে
কিশোরগঞ্জে ‘প্রবীণ নাগরিকদের মর্যাদাপূর্ণ ও যত্নশীল জীবন ব্যবস্থাপনায় সমাজসেবা অধিদপ্তরের করণীয়’ বিষয়ে অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে আলোচকেরা এসব কথা বলেন। বুধবার (৬ মে) জেলা সমাজসেবা কমপ্লেক্সের সম্মেলনকক্ষে জেলা সমাজসেবা কার্যালয় এই সেমিনারের আয়োজন করে।৫ মিনিট আগে
লালমনিরহাটের কালীগঞ্জ উপজেলায় অবৈধভাবে গড়ে ওঠা দুটি ইটভাটাকে ৭ লাখ টাকা জরিমানা করে কার্যক্রম বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।১৪ মিনিট আগে
বরিশাল নগরে খিচুড়ি কিনতে গিয়ে নিখোঁজ সপ্তম শ্রেণির ছাত্র সৌরভ দাস শানকে (১৩) কক্সবাজার থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত ২টার দিকে কক্সবাজারের ঈদগাহ বাজার বাস কাউন্টার থেকে তাকে স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধার করে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেন।২০ মিনিট আগে