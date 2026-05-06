Ajker Patrika
রাজশাহী

টেন্ডার বাক্স ছিনতাইয়ের ঘটনায় যুবদলের দুই নেতা বহিষ্কার, থানায় অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কার্যালয় থেকে টেন্ডার বাক্স ছিনতাই। ছবি: সিসিটিভি থেকে সংগৃহীত

রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (আরডিএ) কার্যালয়ে পুলিশের সামনেই দরপত্রের (টেন্ডার) বাক্স ছিনতাই ও বের করে দেখার ঘটনায় যুবদলের দুই নেতাকে বহিষ্কার করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার (৫ মে) রাতে রাজশাহী মহানগর যুবদলের বিজ্ঞপ্তি থেকে বহিষ্কারের এই তথ্য জানা গেছে।

বহিষ্কার দুই নেতা হলেন রাজশাহী মহানগরের ১৮ নম্বর ওয়ার্ড (দক্ষিণ) যুবদলের আহ্বায়ক মো. ধলু ও ১৬ নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আজিজুল ইসলাম।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘রাজনৈতিক পরিচয়-প্রভাবে পেশিশক্তি প্রদর্শন করে আরডিএ কার্যালয়ে টেন্ডার নিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সুস্পষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে ধলু ও আজিজুল ইসলামের প্রাথমিক সদস্যসহ তাঁদের সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হলো। বহিষ্কৃতদের কোনো ধরনের অপকর্মের দায়দায়িত্ব দল নেবে না। যুবদলের সব পর্যায়ের নেতা-কর্মীকে তাঁদের সঙ্গে সাংগঠনিক সম্পর্ক না রাখার নির্দেশনা দেওয়া হলো। পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকেও প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।’

এদিকে নগরের শাহমখদুম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবির হোসেন জানিয়েছেন, টেন্ডার বাক্স ছিনতাইয়ের ঘটনায় আজ বুধবার আরডিএর পক্ষ থেকে থানায় লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে। এ বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এর আগে কিছু পুরোনো জিনিস বিক্রির জন্য সম্প্রতি নিলাম বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে আরডিএ। গত ২৭ এপ্রিল থেকে দরপত্র গ্রহণ শুরু হয়। মঙ্গলবার বেলা ১টা পর্যন্ত দরপত্র দাখিলের শেষ সময় ছিল। শেষ দিন সকাল থেকে টেন্ডার বাক্সের পাশে পুলিশও ছিল।

যুবদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা-কর্মীরা দরপত্র জমা দিতে গিয়ে দাবি করেন, আগে যেসব দরপত্র বাক্সে পড়েছে, সেগুলো বাদ দিতে হবে। এখন শুধু তাঁরাই দরপত্র দাখিল করবেন। একপর্যায়ে তাঁরা পুলিশের সামনে টেন্ডার বাক্স নিয়ে অফিসের করিডরে চলে যান। পরে টেন্ডার বাক্স থেকে আগের দরপত্রগুলো বের করা হয় এবং বাক্সটি পুলিশকে ফেরত দেওয়া হয়।

