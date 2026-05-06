প্রবীণদের মর্যাদাপূর্ণ জীবন নিশ্চিতে সমন্বিত উদ্যোগের আহ্বান

গড় আয়ু বৃদ্ধি পেলেও অসুস্থতা বাংলাদেশের প্রবীণদের অন্যতম সংকট। অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা, শারীরিক অক্ষমতা, পারিবারিক যত্ন ও পরিচর্যার অভাব এবং প্রবীণমুখী স্বাস্থ্যসেবার অপ্রতুলতা প্রবীণদের মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের সম্ভাবনাকে সংকুচিত করছে।
অন্যদিকে নগরায়ণ, আধুনিক জীবনধারা এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের কারণে পারিবারিক কাঠামোতে পরিবর্তন এসেছে, পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় হয়েছে। ফলে বাংলাদেশের প্রবীণেরা ঐতিহ্যগত সম্মান ও শ্রদ্ধার কেন্দ্র থেকে ক্রমেই সরে পড়ছেন।
পরিবার থেকে শুরু করে সমাজের বিবিধ ক্ষেত্রে এই ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর বঞ্চনা আগামী দিনের বাংলাদেশে একটি জাতীয় সমস্যায় পরিণত হতে পারে। এসব সমস্যা নিরসনের মাধ্যমে পরিবার ও সমাজে প্রবীণদের মর্যাদাপূর্ণ ও যত্নশীল জীবন নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে পরিবার থেকে শুরু করে সমাজ ও রাষ্ট্র সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে ভূমিকা রাখতে হবে।
কিশোরগঞ্জে ‘প্রবীণ নাগরিকদের মর্যাদাপূর্ণ ও যত্নশীল জীবন ব্যবস্থাপনায় সমাজসেবা অধিদপ্তরের করণীয়’ বিষয়ে অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে আলোচকেরা এসব কথা বলেন। বুধবার (৬ মে) জেলা সমাজসেবা কমপ্লেক্সের সম্মেলনকক্ষে জেলা সমাজসেবা কার্যালয় এই সেমিনারের আয়োজন করে।
সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেন ঢাকা বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়ের পরিচালক (যুগ্ম সচিব) আয়েশা আক্তার। এতে প্রধান আলোচক ছিলেন কিশোরগঞ্জের ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক মিজাবে রহমত।
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপপরিচালক কামরুজ্জামান খানের সঞ্চালনায় সেমিনারে অন্যদের মধ্যে সিভিল সার্জন অভিজিৎ শর্মা, প্রবীণহিতৈষী সংঘ কিশোরগঞ্জ জেলা সভাপতি ড. আতিকুল সারোয়ার, মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তরের উপপরিচালক আল আমিন ভূঞা, গুরুদয়াল সরকারি কলেজের সমাজকর্ম বিভাগের বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর লুৎফুন নাহার, সিনিয়র তথ্য অফিসার মো. আসাদুজ্জামান কাউছার, পুলিশ পরিদর্শক মো. রফিকুল ইসলাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা নিজাম উদ্দিন, কিশোরগঞ্জ সেন্ট্রাল প্রেসক্লাবের সভাপতি আশরাফুল ইসলাম, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক শহীদুল্লাহ প্রমুখ আলোচনায় অংশ নেন।
আলোচকেরা প্রবীণদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি হাসপাতালগুলোতে হেল্প ডেস্ক চালু করা, হেলথ কার্ড চালু করা, ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা বাস্তবায়নে বিশেষ অ্যাপস তৈরি করা এবং সিনিয়র সিটিজেন ইউনিট স্থাপন করাসহ বিভিন্ন সুপারিশ তুলে ধরেন।
এ ছাড়া পরিবারে মূল্যবোধের চর্চা বাড়ানো, প্রবীণদের আইনি ও নীতিগত সহায়তা, প্রবীণদের সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত করা, প্রবীণদের অবদানের স্বীকৃতি, প্রবীণবান্ধব অবকাঠামো গঠনসহ একটি সুস্থ ও মানবিক সমাজ গঠনের মাধ্যমে প্রবীণ নাগরিকদের মর্যাদাপূর্ণ ও যত্নশীল জীবন ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানানো হয়।
রামগঞ্জে মোস্তাফিজুর রহমান (৩৫) নামের এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার উপজেলার দক্ষিণ শ্রীরামপুর এলাকার একটি ফসলি জমি থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।৩ মিনিট আগে
ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট গত এপ্রিল মাসে ৫ হাজার ২০৫টি ফৌজদারি এবং ৩০২টি ট্রাফিক মামলা নিষ্পত্তি করেছেন। সংক্ষিপ্ত বিচার আদালত পরিচালনা করে এসব মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে বলে আজ বুধবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে ডিএমপি।৮ মিনিট আগে
লালমনিরহাটের কালীগঞ্জ উপজেলায় অবৈধভাবে গড়ে ওঠা দুটি ইটভাটাকে ৭ লাখ টাকা জরিমানা করে কার্যক্রম বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।১৭ মিনিট আগে
বরিশাল নগরে খিচুড়ি কিনতে গিয়ে নিখোঁজ সপ্তম শ্রেণির ছাত্র সৌরভ দাস শানকে (১৩) কক্সবাজার থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত ২টার দিকে কক্সবাজারের ঈদগাহ বাজার বাস কাউন্টার থেকে তাকে স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধার করে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেন।২৪ মিনিট আগে