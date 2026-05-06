Ajker Patrika
লক্ষ্মীপুর

লক্ষ্মীপুরে কৃষিজমি থেকে যুবকের মরদেহ উদ্ধার

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
মোস্তাফিজুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জে মোস্তাফিজুর রহমান (৩৫) নামের এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার উপজেলার দক্ষিণ শ্রীরামপুর এলাকার একটি ফসলি জমি থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

মোস্তাফিজুর রহমান ওই এলাকার মৃত বাচ্চু মিয়ার ছোট ছেলে। তিনি ঢাকায় গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে চাকরি করেন। সম্প্রতি তাঁর বাবা মারা যান। তখন বাড়িতে এসে তিনি আর কর্মস্থলে যাননি।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, মরদেহটি বিদ্যুতের তার প্যাঁচানো অবস্থায় ছিল। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, বিদ্যুতায়িত হয়ে তাঁর মৃত্যু হতে পারে।

মোস্তাফিজের স্ত্রী আয়েশা আক্তার মিতু বলেন, ফজরের আজানের আগে মোস্তাফিজ ঘর থেকে বের হন। পরে খবর পাওয়া যায় তাঁর মরদেহ ফসলি জমিতে পড়ে আছে।

রামগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফিরোজ উদ্দিন চৌধুরী বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের চূড়ান্ত প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

লন্ডনে পাপনের আইসক্রিম খাওয়ার ছবি ভাইরাল

‘কন্ট্রাক্ট ম্যারেজ’ নিয়ে নতুন বিতর্ক: অভিনয় না করেও সিনেমার নায়িকা জেবা জান্নাত

সাতক্ষীরা: আম সংগ্রহ শুরু, দামে অসন্তোষ

জুলাই থেকে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের কার্যালয় আগ্রাবাদ ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে

অন্তঃসত্ত্বা ১১ বছরের শিশু: পলাতক মাদ্রাসাশিক্ষকের ভিডিও ভাইরাল, খুঁজে পাচ্ছে না পুলিশ

নুসরাত এমপি হওয়ায় এলাকাবাসীর উচ্ছ্বাস

গোপালপুরে নারী ও শিশু নির্যাতন মামলায় সেই শিক্ষক সাময়িক বরখাস্ত

গয়না খুলে নিয়ে হাসপাতালে অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর লাশ ফেলে পালালেন স্বামী

রাজধানীতে এক দিনে গ্রেপ্তার আরও ১৭৩ জন

