এপ্রিলে ৫২০৫টি ফৌজদারি ও ৩০২টি ট্রাফিক মামলা নিষ্পত্তি ডিএমপির

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট গত এপ্রিল মাসে ৫ হাজার ২০৫টি ফৌজদারি এবং ৩০২টি ট্রাফিক মামলা নিষ্পত্তি করেছেন। সংক্ষিপ্ত বিচার আদালত পরিচালনা করে এসব মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে বলে আজ বুধবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে ডিএমপি।

ডিএমপির আইন কর্মকর্তা (জেলা ও দায়রা জজ) মোহাম্মদ আতাউল হকের বরাত দিয়ে ডিএমপি জানায়, মতিঝিল, তেজগাঁও, ওয়ারী, গুলশান, মিরপুর, রমনা, লালবাগ ও উত্তরা বিভাগ মিলিয়ে এসব মামলা নিষ্পত্তি করা হয়। এ সময় ১০ হাজার ১৫৫ জন আসামিকে আটক করা হয়, যার মধ্যে ৫ হাজার ৮৯৪ জনকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। অর্থদণ্ড আদায় হয়েছে ৩৮ লাখ ৮২ হাজার ৪৪০ টাকা এবং নিলাম/বাজেয়াপ্ত থেকে আদায় হয়েছে ২ লাখ ৪৫ হাজার ৪৬০ টাকা। আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে এপ্রিল মাসে ৫৭টি বিশেষ অভিযানও পরিচালিত হয়েছে।

অন্যদিকে, সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮-এর আওতায় এপ্রিলে ১ হাজার ৪৭০টি ট্রাফিক মামলা দায়ের করা হয়েছে। এর মধ্যে ১ হাজার ২১৬ জন আসামি ছিল এবং ৩০২টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ট্রাফিক মামলায় মোট ৪ লাখ ৪৯ হাজার ৭০০ টাকা অর্থদণ্ড আদায় করা হয় এবং দুইজন আসামিকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

