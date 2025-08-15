Ajker Patrika
> সারা দেশ
> রাজশাহী

বাঘায় ট্রাকচাপায় নারীর মৃত্যু

বাঘা (রাজশাহী) প্রতিনিধি      
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

রাজশাহীর বাঘায় মিনি ট্রাকচাপায় বানেরা বেগম ওরফে বানু (৫৫) নামে এক নারী নিহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার (১৫ আগস্ট) সকালে উপজেলার মীরগঞ্জ মোড়ের উত্তরে আব্দুর রহমান মাস্টারের বাড়ির সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

বানেরা বেগম উপজেলার মনিগ্রাম ইউনিয়নের ভানুকর গ্রামের বাসিন্দা ও মজিবর রহমানের স্ত্রী।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, সকাল পৌনে ৬টায় মীরগঞ্জ মোড়ের উত্তরে আব্দুর রহমান মাস্টারের বাড়ির সামনের সড়কে বানেরা বেগমকে রাজশাহীগামী একটি মিনি ট্রাক চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি। খবর পেয়ে তার পরিবারের লোকজন এসে লাশ বাড়িতে নিয়ে যায়।

বাঘা থানার সহকারী পরিদর্শক (এসআই) সিফাত রেজা জানান, সকালে ঘটনার সময় লোকজনের উপস্থিতি কম থাকায় ট্রাকচালক দ্রুতগতিতে সেখান থেকে সরে পড়েছেন। তবে আমরা ট্রাকটি শনাক্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছি।

বাঘা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আ ফ ম আছাদুজ্জামান জানান, নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না করায় লাশ দাফনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে এ বিষয়ে সড়ক পরিবহন আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

বিষয়:

রাজশাহী জেলাবাঘারাজশাহী বিভাগরাজশাহী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

‘মিরপুরের উইকেটের পাশে পুঁইশাক বের হচ্ছে, এত বছর হয়নি কেন’

‘মিরপুরের উইকেটের পাশে পুঁইশাক বের হচ্ছে, এত বছর হয়নি কেন’

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ‘রকেট ফোর্স’ গঠনের ঘোষণা

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ‘রকেট ফোর্স’ গঠনের ঘোষণা

বালু-পাথর চুরির মামলায় কোম্পানীগঞ্জে ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

বালু-পাথর চুরির মামলায় কোম্পানীগঞ্জে ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

আন্তজেলা পকেটমার চক্র

আন্তজেলা পকেটমার চক্র

বিশ্বে টেকসই পোশাকশিল্পে শীর্ষে বাংলাদেশ

বিশ্বে টেকসই পোশাকশিল্পে শীর্ষে বাংলাদেশ

সম্পর্কিত

বিএনপি নেতাকে মারধরের মামলায় ছাত্রদল নেতা গ্রেপ্তার

বিএনপি নেতাকে মারধরের মামলায় ছাত্রদল নেতা গ্রেপ্তার

পাবনায় প্রবাসীর স্ত্রীকে নিয়ে এএসআই উধাও, থানায় শ্বশুরের জিডি

পাবনায় প্রবাসীর স্ত্রীকে নিয়ে এএসআই উধাও, থানায় শ্বশুরের জিডি

বাঘায় ট্রাকচাপায় নারীর মৃত্যু

বাঘায় ট্রাকচাপায় নারীর মৃত্যু

বিরামপুরে ট্রাকচাপায় মা ও নবজাতক নিহত

বিরামপুরে ট্রাকচাপায় মা ও নবজাতক নিহত