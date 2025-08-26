Ajker Patrika
রংপুরে প্রকৌশলীকে হত্যার হুমকি, নেসকো ঘেরাও করে রুয়েট শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রংপুরে প্রকৌশলীকে হত্যার হুমকির প্রতিবাদে নেসকো রাজশাহী কার্যালয় ঘেরাও করে রুয়েট শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা
রংপুরে এক প্রকৌশলীকে হত্যার হুমকির প্রতিবাদে নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি (নেসকো) রাজশাহী কার্যালয় ঘেরাও করে বিক্ষোভ করেছেন রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (রুয়েট) শিক্ষার্থীরা।

আজ মঙ্গলবার বেলা ১টার দিকে রাজশাহী নগরের হেতেম খাঁ এলাকায় নেসকোর প্রধান কার্যালয় ঘেরাও করে তাঁরা এ কর্মসূচি পালন করেন।

এর আগে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে মিছিল নিয়ে শিক্ষার্থীরা নেসকো কার্যালয়ের সামনে জড়ো হন। সেখানে তাঁরা প্রায় ঘণ্টাব্যাপী বিক্ষোভ সমাবেশ করেন। এ সময় শিক্ষার্থীরা নানা স্লোগান দেন।

রংপুরে প্রকৌশলীকে হত্যার হুমকির প্রতিবাদে নেসকো রাজশাহী কার্যালয় ঘেরাও করে রুয়েট শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা
শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, দেশব্যাপী চলমান প্রকৌশলী অধিকার আন্দোলনের অংশ হিসেবে সোমবার রংপুর নেসকো কার্যালয়ে স্মারকলিপি দিতে যান প্রকৌশলীরা। এ সময় বুয়েট থেকে পাস করা প্রকৌশলী রুকন স্মারকলিপি গ্রহণ করলে উপস্থিত ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়াররা তাঁকে গালিগালাজ ও লাঞ্ছিত করেন। এমনকি তাঁকে জবাই করে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়।

এ ঘটনার সুষ্ঠু বিচার ও দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান রুয়েট শিক্ষার্থীরা। পরে নেসকোর কর্মকর্তারা ঘটনাটি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন।

রাজশাহী জেলাশিক্ষার্থীহত্যারাজশাহী বিভাগরংপুররাজশাহীরুয়েটপ্রকৌশলীজেলার খবরহুমকি
মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর

গুলি–ককটেল ছুড়তে ছুড়তে গজারিয়ার দুর্গম চরের পুলিশ ফাঁড়িতে ডাকাত দলের হামলা

রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরাতে বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি পশ্চিমা ১২ দেশের

ভুয়া ডিগ্রি দেখিয়ে চেম্বার খুলে চিকিৎসা, যুবকের তিন মাসের কারাদণ্ড

আদালত চত্বর থেকে অপহৃত যুবক উদ্ধার, মুক্তিপণ নিতে গিয়ে ধরা পড়লেন ৮ জন

রাকসু নির্বাচন: মনোনয়নপত্র বিতরণের সময় ৫ দিন বাড়ল, পেছাবে ভোটের তারিখ

জুলাই আন্দোলনের বিপক্ষে অবস্থানের অভিযোগ, প্রক্টরকে বরখাস্ত

