রংপুরে প্রকৌশলীকে হত্যার হুমকি, নেসকো ঘেরাও করে রুয়েট শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রংপুরে এক প্রকৌশলীকে হত্যার হুমকির প্রতিবাদে নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি (নেসকো) রাজশাহী কার্যালয় ঘেরাও করে বিক্ষোভ করেছেন রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (রুয়েট) শিক্ষার্থীরা।
আজ মঙ্গলবার বেলা ১টার দিকে রাজশাহী নগরের হেতেম খাঁ এলাকায় নেসকোর প্রধান কার্যালয় ঘেরাও করে তাঁরা এ কর্মসূচি পালন করেন।
এর আগে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে মিছিল নিয়ে শিক্ষার্থীরা নেসকো কার্যালয়ের সামনে জড়ো হন। সেখানে তাঁরা প্রায় ঘণ্টাব্যাপী বিক্ষোভ সমাবেশ করেন। এ সময় শিক্ষার্থীরা নানা স্লোগান দেন।
শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, দেশব্যাপী চলমান প্রকৌশলী অধিকার আন্দোলনের অংশ হিসেবে সোমবার রংপুর নেসকো কার্যালয়ে স্মারকলিপি দিতে যান প্রকৌশলীরা। এ সময় বুয়েট থেকে পাস করা প্রকৌশলী রুকন স্মারকলিপি গ্রহণ করলে উপস্থিত ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়াররা তাঁকে গালিগালাজ ও লাঞ্ছিত করেন। এমনকি তাঁকে জবাই করে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়।
এ ঘটনার সুষ্ঠু বিচার ও দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান রুয়েট শিক্ষার্থীরা। পরে নেসকোর কর্মকর্তারা ঘটনাটি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন।
রংপুরে এক প্রকৌশলীকে হত্যার হুমকির প্রতিবাদে নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি (নেসকো) রাজশাহী কার্যালয় ঘেরাও করে বিক্ষোভ করেছেন রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (রুয়েট) শিক্ষার্থীরা।
আজ মঙ্গলবার বেলা ১টার দিকে রাজশাহী নগরের হেতেম খাঁ এলাকায় নেসকোর প্রধান কার্যালয় ঘেরাও করে তাঁরা এ কর্মসূচি পালন করেন।
এর আগে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে মিছিল নিয়ে শিক্ষার্থীরা নেসকো কার্যালয়ের সামনে জড়ো হন। সেখানে তাঁরা প্রায় ঘণ্টাব্যাপী বিক্ষোভ সমাবেশ করেন। এ সময় শিক্ষার্থীরা নানা স্লোগান দেন।
শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, দেশব্যাপী চলমান প্রকৌশলী অধিকার আন্দোলনের অংশ হিসেবে সোমবার রংপুর নেসকো কার্যালয়ে স্মারকলিপি দিতে যান প্রকৌশলীরা। এ সময় বুয়েট থেকে পাস করা প্রকৌশলী রুকন স্মারকলিপি গ্রহণ করলে উপস্থিত ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়াররা তাঁকে গালিগালাজ ও লাঞ্ছিত করেন। এমনকি তাঁকে জবাই করে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়।
এ ঘটনার সুষ্ঠু বিচার ও দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান রুয়েট শিক্ষার্থীরা। পরে নেসকোর কর্মকর্তারা ঘটনাটি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন।
লালমনিরহাটের কালীগঞ্জ উপজেলায় ভুয়া ডিগ্রি লাগিয়ে অবৈধভাবে চিকিৎসা দেওয়া ও নিষিদ্ধ ওষুধ বিক্রির দায়ে হাসিবুর রহমান (৩১) নামের এক যুবককে তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ সময় চেম্বার ও নিষিদ্ধ ওষুধ জব্দ করা হয়।৬ মিনিট আগে
রাজশাহীর আদালত চত্বর থেকে সোহেল রানা নামের এক যুবককে অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায়ের চেষ্টার ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ এ ঘটনায় আটজনকে গ্রেপ্তার করেছে। এ ছাড়া অপহরণের শিকার যুবককে উদ্ধার করা হয়। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের আজ মঙ্গলবার আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠিয়েছে পুলিশ।১৬ মিনিট আগে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনের মনোনয়নপত্র বিতরণের সময় পাঁচ দিন বাড়ানো হয়েছে। পাশাপাশি নির্বাচনের তারিখও পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।১৯ মিনিট আগে
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে শিক্ষার্থীদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগে রাজশাহীর নর্থ বেঙ্গল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির প্রক্টর এ জে এম নূর-ই-আলমকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে কর্তৃপক্ষ। নূর-ই-আলম বিশ্ববিদ্যালয়টির আইন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক। আজ মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ২৫ মিনিট আগে