পদ্মায় নৌকাবাইচের ফাইনালে সংঘর্ষ, ডুবল নৌকা, আহত ১৭

রাজবাড়ীর পদ্মা নদীতে তিন দিনব্যাপী নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতার ফাইনাল দৌড়কে কেন্দ্র করে দুই নৌকার মাঝি-মাল্লাদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে নিউ শারিরভিটা নামের একটি নৌকা ডুবে যায়। এ ঘটনায় আয়োজক কমিটির সদস্যসহ অন্তত ১৭ জন আহত হয়েছেন।
গতকাল শনিবার (১০ অক্টোবর) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে পদ্মা নদীর লালগোলা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
প্রত্যক্ষদর্শী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দাবি, ফাইনাল দৌড়ের শেষ পর্যায়ে নিউ জনতার সংগ্রাম নৌকার লোকজন নিউ শারিরভিটা নৌকার সদস্যদের ওপর হামলা চালায়। এতে প্রায় ৮০ জন মাঝি-মাল্লা বহনকারী নিউ শারিরভিটা নৌকাটি ডুবে যায়।
ঘটনার পর প্রতিযোগিতার পেছনে থাকা দৌলতদিয়া নৌ পুলিশ এবং আশপাশে থাকা অন্যান্য ট্রলারের সহায়তায় নৌকার মাঝি-মাল্লাদের উদ্ধার করা হয়। পরে জেলা পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সহায়তায় আহতদের রাজবাড়ী সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়।
রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত লতিফ সরদার, সুজাত, মাসুদ শেখ, রাকিব শেখ, রওশন মোল্লা, শাহিন শেখ, সাদ্দাম শেখ, ইসরাইল ও আলাউদ্দিনসহ ১৪ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁদের মধ্যে ১২ জন নিউ শারিরভিটা নৌকার সদস্য।
আয়োজক কমিটির সদস্য মো. গোলাম মোস্তফা দাবি করেন, ফাইনাল দৌড়ের শেষ পর্যায়ে পিছিয়ে পড়ে নিউ জনতার সংগ্রাম নৌকার লোকজন ইচ্ছাকৃতভাবে নিউ শারিরভিটা নৌকার সদস্যদের ওপর হামলা চালান। এতে নৌকাটি ডুবে যায়। এ ঘটনায় কমিটির চার সদস্যসহ ১৭ জন আহত হয়েছেন। আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে এবং কমিটির পক্ষ থেকে তাঁদের খোঁজখবর রাখা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত কেউ নিখোঁজ থাকার তথ্য পাওয়া যায়নি। এ ঘটনার পর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান স্থগিত করা হয়েছে।
নিউ শারিরভিটা নৌকার দলনেতা তৈয়ব আলী তপন বলেন, ফাইনাল দৌড়ে পিছিয়ে পড়ার পর শেষ পর্যায়ে নিউ জনতার সংগ্রাম নৌকার লোকজন তাঁদের নৌকায় উঠে লগি-বৈঠা দিয়ে হামলা চালান। এতে তাঁদের নৌকাটি ডুবে যায় এবং অনেক মাঝি-মাল্লা আহত হন। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে ১২ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের কারও মাথা ফেটেছে, আবার কারও হাত বা পা ভেঙেছে বলে জানান তিনি।
তৈয়ব আলী তপনের ধারণা, একজন নিখোঁজ থাকতে পারেন। তবে সবাইকে এক জায়গায় জড়ো করার পর বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যাবে। নৌকাটি তৈরি করতে প্রায় ১৩ লাখ টাকা খরচ হয়েছে বলেও জানান তিনি।
দৌলতদিয়া নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ত্রিনাথ সাহা বলেন, ঘটনার সময় তাঁরা ঘটনাস্থলের কাছেই ছিলেন। দুর্ঘটনার পরপরই পুলিশ ও আশপাশে থাকা অন্যান্য নৌকার লোকজন দ্রুত সবাইকে উদ্ধার করেন। নিখোঁজের বিষয়ে তাঁদের কাছে কোনো তথ্য নেই।
এর আগে গত বৃহস্পতিবার (৮ অক্টোবর) বিকেলে গ্রামবাংলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ফিরিয়ে আনা এবং যুবসমাজকে মাদক থেকে দূরে রাখার লক্ষ্য নিয়ে রাজবাড়ীর গোদার বাজারসংলগ্ন পদ্মা নদীতে তিন দিনব্যাপী এ নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়ম।
মানিকগঞ্জের ভাড়ারিয়া বাজারে একটি শোরুমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যাওয়ার পথে সড়ক দুর্ঘটনার মুখে পড়েছেন ছোট পর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী তানজিন তিশা। তবে বড় ধরনের বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছেন তিনি। এই ঘটনার পর মানিকগঞ্জের যাত্রা বাতিল করে তিনি ঢাকায় ফিরেছেন।১৫ মিনিট আগে
চাঁদপুরে মাদকবিরোধী বিশেষ অভিযানে গত ২৪ ঘণ্টায় ২০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে জেলা পুলিশ। এ সময় ৫১ পিস ইয়াবা ও ২৯৩ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। একই সময়ে কিশোর গ্যাংবিরোধী অভিযানে ৭০ জনকে আটক করেছে পুলিশ।৩৭ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উত্তর উপজেলার দাঁতমারা ইউনিয়নে নিখোঁজ হওয়ার প্রায় ১৩ ঘণ্টা পর হালিমা আক্তার নামে তিন বছর বয়সী এক শিশুর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার (১০ অক্টোবর) রাত ৯টার দিকে উপজেলার নিচিন্তা এলাকার প্রতিবেশী আবদুল আউয়ালের ঘরের আলনার নিচ থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।৪১ মিনিট আগে
রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের ছত্রচ্ছায়ায় সুনামগঞ্জের যাদুকাটা, ধোপাজান ও মরাচেলা নদীতে চলছে বালু লুটের মহোৎসব। মামলা, আদালতের নিষেধাজ্ঞা, প্রশাসনের অভিযান—কোনো কিছুতেই থামছে না অবৈধ বালু উত্তোলন। নদীর বুক ও তীর কেটে বালু লুটে ধ্বংস করা হচ্ছে প্রকৃতি-পরিবেশ, হুমকির মুখে পড়ছে জনপদ, ঘরবাড়ি ও ফসলি জমি।৫ ঘণ্টা আগে