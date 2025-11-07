রুহুল কবির রিজভী বলেন, ‘জুলাই সনদে বিএনপির স্বাক্ষরিত কোনো পাতা নেই। অন্য পাতা সেখানে যুক্ত করে জমা দেওয়া হয়েছে—এটা খুবই দুঃখজনক ও প্রতারণামূলক কাজ। জনগণের সঙ্গে এমন প্রতারণা চলতে পারে না।’ বিএনপির জ্যেষ্ঠ এই নেতা আরও বলেন, ‘মোহাম্মদ ইউনূস একজন সম্মানিত ব্যক্তি।
রাজবাড়ীর পাংশায় র্যাব পরিচয়ে মুরগির পিকআপ ডাকাতির ঘটনায় আন্তজেলা ডাকাত দলের দুই সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ঢাকার আশুলিয়া থানার পলাশবাড়ী বাজার এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।
রাজবাড়ী-পাবনা সীমান্তবর্তী পাংশা উপজেলার হাবাসপুর খেয়াঘাট এলাকার অদূরে পদ্মার চর থেকে হাত-পা বাঁধা অজ্ঞাতনামা এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার (২২ অক্টোবর) দুপুরে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
রাজবাড়ীর শ্রীপুরে রাস্তা পার হওয়ার সময় মাইক্রোবাসের চাপায় আব্দুল হান্নান নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। দুপুরে সদর উপজেলার শ্রীপুর এলাকার রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
রাজবাড়ীর পদ্মা নদী থেকে মা ইলিশ ধরার অপরাধে ১৬ জেলে আটক করেছে মৎস্য বিভাগ। বুধবার দিবাগত রাত থেকে বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত জেলার পদ্মা নদীর বিভিন্ন পয়েন্টে অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করা হয়।
রাশিয়ায় গিয়ে ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছেন রাজবাড়ীর নজরুল ইসলাম (৪৭)। তিনি ২০২০ সালে সেনাবাহিনী থেকে অবসর নিয়েছিলেন বলে তাঁর স্বজনেরা জানিয়েছেন। নজরুল রাশিয়ায় গিয়ে দীর্ঘ পাঁচ মাস ধরে নিখোঁজ ছিলেন। অবশেষে গতকাল বুধবার বিকেলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে পরিবারের কাছে খবর আসে, তিনি পাঁচ মাস আগে
রাজবাড়ীর গোয়ালন্দে মা ইলিশ ধরার অপরাধে ৯ জেলেকে আটক করেছে মৎস্য বিভাগ। মঙ্গলবার দিবাগত রাতে উপজেলার পদ্মা নদীর বিভিন্ন পয়েন্টে অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করা হয়। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মাহাবুব উল হক বলেন, অভিযানে জেলেদের নৌকা থেকে জব্দ করা হয়েছে ১০ কেজি মা ইলিশ ও ৫ হাজার মিটার কারেন্ট জাল।
রাজবাড়ীর পাংশায় শহীদ মণ্ডল হত্যা মামলায় তাঁর স্ত্রী রহিমা খাতুন ও পরকীয়া প্রেমিক সোহেলকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। সেই সঙ্গে প্রত্যেককে ১০ হাজার টাকা করে অর্থদণ্ড অনাদায়ে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডও দিয়েছেন। মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) বিকেলে রাজবাড়ী জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক জয়নাল আবেদীন এ
রাজবাড়ীর গোয়ালন্দে নুরাল পাগলার দরবারে হামলার ঘটনায় আরও একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার দিবাগত রাতে পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের ক্ষুদিরাম সরকারপাড়া থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার যুবকের নাম রিপন রায় (২৯)।
রাজবাড়ীর বালিয়াকান্দির নারুয়া ইউনিয়নের কোনাগ্রামের আজিজ মহাজন হত্যা মামলা প্রত্যাহারের জন্য মামলার বাদী আ. রহমান মহাজনকে হুমকি ও নানাভাবে হয়রানির অভিযোগ উঠেছে আসামিদের বিরুদ্ধে। মামলা প্রত্যাহারে রাজি না হওয়ায় গত বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) রাতে আসামিপক্ষের লোকজন প্রায় ৫ লাখ টাকার ফসল কেটে...
জেলে রতন হালদার বলেন, সকালে তিনি তাঁর দল নিয়ে পদ্মা নদীতে মাছ ধরতে যান। দৌলতদিয়া ফেরিঘাটের কাছে জাল ফেলেন তাঁরা। জাল তুলতেই দেখতে পান বিশাল একটি পাঙাশ।
ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে ঢাকার মহাখালী ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ হসপিটালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মা ও মেয়ের মৃত্যু হয়েছে। জানা গেছে, গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় মারা যায় প্রতিভা মণ্ডল (৩)। এর আগে রোববার মারা যান শিশুটির মা জয়ন্তী মণ্ডল (৩৩)। জয়ন্তী রাজবাড়ীর বালিয়াকান্দি উপজেলার বহরপুর ইউনিয়নের বাঘুটিয়া গ্রামে
রাজবাড়ীর গোয়ালন্দে নুরাল পাগলার দরবারে হামলা চালিয়ে গরু লুটের ঘটনায় সজীব শেখ নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার রাতে উপজেলার উজানচর ইউনিয়নের নতুনপাড়া গ্রাম থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে জানান অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শরিফ আল রাজিব।
রাজবাড়ীর বালিয়াকান্দির জঙ্গল ইউনিয়নের সমাধীনগর গ্রামের এক পরিবারে একসঙ্গে তিনজন বিসিএসে উত্তীর্ণ হয়ে চিকিৎসক হিসেবে স্বাস্থ্য ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত হয়েছেন। তাঁরা হলেন—ডা. শিবাজী প্রসাদ বিশ্বাস, তাঁর ছোট ভাই ডা. গৌরব বিশ্বাস এবং শিবাজীর স্ত্রী ডা. ইন্দ্রানী সাহা।
‘আমি এতিম হয়া গ্যালাম, আমারে কেউ আম্মু কয়া ডাক পারবি না। আর কোনো দিন আমার আব্বুকে দেকতে পারব না। আমার আব্বুকে আনে দাও।’ কাঁদতে কাঁদতে এভাবেই কথাগুলো বলছিল ইরাকে মালিকের হাতে খুন হওয়া মো. আজাদ খানের মেয়ে আবিনা আক্তার কথা (১২)।
ফরিদপুরের ভাঙ্গায় চলমান আন্দোলনের কারণে রাজবাড়ীর দৌলতদিয়া ঘাটে যানবাহন ও যাত্রীদের চাপ বেড়েছে। সে সঙ্গে ঘাটসংকট এবং পদ্মা নদীতে প্রচণ্ড স্রোত থাকায় ফেরি চলাচলে আগের চেয়ে দ্বিগুণ সময় লাগছে। ফেরি পার হতে দৌলতদিয়া ঘাটে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় রয়েছে কয়েক শ যানবাহন। দীর্ঘ সময় যানবাহনে থেকে দুর্ভ
আস্তানায় হামলার ৮ দিন পর রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ ঘাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. নাহিদুর রহমানকে বদলি করা হয়েছে। আজ রোববার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব আবুল হায়াত মো. রফিক স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে তাঁকে (মো. নাহিদুর রহমান) ২১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উপপরিচালক রপ্তানি উন্নয়ন