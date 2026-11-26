ট্রাম্পের এবারের শুল্ক কি স্থায়ী হবে, বাংলাদেশ ও বিশ্ব অর্থনীতিতে কী প্রভাব পড়বে
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নতুন শুল্কনীতি কেবল আমদানি পণ্যের ওপর কর বাড়ানোর উদ্যোগ নয়; এটি বিশ্ব বাণিজ্যের নিয়ম, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলতে পারে। চীন, জাপান, ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ ১৪টি প্রধান বাণিজ্য অংশীদারের পণ্যে নতুন শুল্ক আরোপের ঘোষণার মধ্য দিয়ে ট্রাম্প প্রশাসন আবারও স্পষ্ট করেছে, বাণিজ্যকে তারা অর্থনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চায়।
তবে এবারের শুল্ক কত দিন টিকবে, তা নির্ভর করবে তিনটি বিষয়ের ওপর—আইনি চ্যালেঞ্জ, যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক চাপ এবং বাণিজ্য অংশীদারদের সঙ্গে দর-কষাকষির ফলাফল। অন্যদিকে বিশ্ব অর্থনীতির ওপর এর প্রভাব নির্ভর করবে শুল্কের ঘোষিত হার নয়, বরং শেষ পর্যন্ত কতটা শুল্ক কার্যকর হয় এবং ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলো কীভাবে নিজেদের মানিয়ে নেয়, তার ওপর।
মূল কথা হলো, শুল্কের হার স্থায়ী হলেও তার প্রয়োগ, ছাড় এবং বাণিজ্যিক প্রভাব স্থির থাকবে না। ট্রাম্পের এবারের উদ্যোগকে তাই একটি নির্দিষ্ট শুল্কতালিকার চেয়ে দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক কৌশল হিসেবে দেখা বেশি যুক্তিসংগত।
শুল্ক কি দীর্ঘ মেয়াদে স্থায়ী হবে
নতুন শুল্ক স্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তবে বর্তমান প্রস্তাবের সব শুল্ক একই হারে বা একইভাবে কার্যকর থাকবে, এমন নিশ্চয়তা নেই। এবার ট্রাম্প প্রশাসন ১৯৭৪ সালের ট্রেড অ্যাক্টের ৩০১ ধারার আওতায় শুল্ক আরোপের উদ্যোগ নিয়েছে। এই আইনে বিদেশি সরকারের ‘অন্যায্য বাণিজ্য চর্চার’ বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ রয়েছে এবং মার্কিন প্রশাসন নতুন শুল্ক আরোপের সময় অন্যায্য বাণিজ্য চর্চার অভিযোগ এনেই নতুন করে শুল্ক আরোপ করেছে। গত ফেব্রুয়ারিতে সুপ্রিম কোর্ট আইইইপিএর আওতায় ট্রাম্পের শুল্ক আরোপের ক্ষমতা বাতিল করলেও ৩০১ ধারার ক্ষমতা বহাল রয়েছে। ফলে নতুন আইনি ভিত্তিতে শুল্ক আরোপের সুযোগ তৈরি হয়েছে
এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ২৫ নভেম্বরের ঘোষণাটি চূড়ান্তভাবে শুল্ক কার্যকর করার ঘোষণা নয়, বরং তদন্তের ভিত্তিতে শুল্ক আরোপের প্রস্তাব। যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধি দপ্তর (ইউএসটিআর) জানিয়েছে, জনমত গ্রহণের শেষ সময় ২০২৭ সালের ৫ জানুয়ারি এবং শুনানি হবে ২৫ জানুয়ারি। অর্থাৎ, প্রস্তাবের পরিবর্তন, ছাড় কিংবা বাস্তবায়নের সময় পিছিয়ে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে।
এবারের শুল্কের স্থায়িত্বের পক্ষে সবচেয়ে বড় যুক্তি হলো, ট্রাম্প প্রশাসন বাণিজ্যনীতিকে দীর্ঘমেয়াদি শিল্পনীতির অংশ হিসেবে দেখছে। যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্য শুধু আমদানি কমানো নয়; বরং উৎপাদন দেশে ফিরিয়ে আনা, বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করা এবং চীনের মতো প্রতিদ্বন্দ্বী অর্থনীতির শিল্পক্ষমতা সীমিত করা। এ লক্ষ্য রিপাবলিকানদের বাইরেও সমর্থন পেতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিক সংগঠনগুলোর একাংশ মনে করে, শুল্কের মাধ্যমে বিদেশে চলে যাওয়া শিল্পকারখানা ও কর্মসংস্থান দেশে ফিরিয়ে আনা সম্ভব। ফলে রাজনৈতিক বিরোধিতা থাকলেও শুল্কনীতির মূল কাঠামো পুরোপুরি বাতিল করা কঠিন হতে পারে।
তবে শুল্কের হার পরিবর্তনশীল থাকবে। কোনো দেশ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি করলে শুল্ক কমতে পারে। আবার চুক্তি ভেঙে গেলে বা দর-কষাকষি ব্যর্থ হলে বাড়তেও পারে। অর্থাৎ, ট্রাম্পের শুল্কনীতি স্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, কিন্তু শুল্কের নির্দিষ্ট হার স্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা কম।
চীন-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্যযুদ্ধ কি আবার তীব্র হবে
নতুন শুল্কনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো চীনের ওপর চাপ বৃদ্ধি। যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ, চীন অতিরিক্ত উৎপাদনক্ষমতা তৈরি করে কম দামে পণ্য রপ্তানি করছে। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিযোগিতায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বিশেষ করে ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম, বৈদ্যুতিক গাড়ি, সৌরবিদ্যুৎ সরঞ্জাম, ব্যাটারি ও সেমিকন্ডাক্টর শিল্পে চীনের উৎপাদনক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগের কারণ।
তবে চীন এসব অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে। বেইজিংয়ের বক্তব্য, তাদের রপ্তানি প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতার ফল। এখানে ট্রাম্পের সামনে দ্বিমুখী পরিস্থিতি রয়েছে। একদিকে চীনের ওপর কঠোর শুল্ক আরোপ করে যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পকে সুরক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করছেন তিনি। অন্যদিকে চীনের সঙ্গে বাণিজ্যবিরতি বজায় রাখাও তাঁর জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
বর্তমান সমঝোতা অনুযায়ী, চীনের পণ্যে নতুন শুল্ক ২০ শতাংশের মধ্যে রাখার কথা। কিন্তু বাণিজ্য বিরতি শেষ হলে তা ৪০ শতাংশ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। ফলে জানুয়ারিতে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে দুই দেশের মধ্যে সমঝোতা না হলে নতুন করে বাণিজ্যযুদ্ধ শুরু হওয়ার ঝুঁকি থাকবে।
তবে পূর্ণাঙ্গ বাণিজ্যযুদ্ধ ট্রাম্পের জন্যও ব্যয়বহুল হবে। চীনা পণ্যের ওপর উচ্চ শুল্ক আরোপ করলে যুক্তরাষ্ট্রের আমদানিকারক ও ভোক্তাদের খরচ বাড়বে। একই সঙ্গে চীন মার্কিন কৃষিপণ্য, প্রযুক্তি ও শিল্পপণ্যের ওপর পাল্টা ব্যবস্থা নিতে পারে। তাই চীনের ক্ষেত্রে শুল্কের মূল উদ্দেশ্য সম্ভবত সম্পূর্ণ বাণিজ্য বিচ্ছিন্নতা নয়, বরং দর-কষাকষিতে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান শক্তিশালী করা।
বিশ্ব অর্থনীতিতে কী প্রভাব পড়বে
শুল্কের সবচেয়ে সরাসরি প্রভাব পড়বে আমদানি পণ্যের দামে। যুক্তরাষ্ট্রের আমদানিকারকেরা শুল্কের খরচ বহন করলে তাদের মুনাফা কমবে। আর সেই খরচ ভোক্তার ওপর চাপানো হলে পণ্যের দাম বাড়বে। যুক্তরাষ্ট্রের বাজেট ল্যাবের হিসাব অনুযায়ী, ২০২৫ সালের শুল্কনীতির কারণে একটি মার্কিন পরিবারের বার্ষিক খরচ প্রায় ৯০০ ডলার বেড়েছিল। নতুন শুল্ক কার্যকর হলে মূল্যস্ফীতির ওপর আবারও চাপ তৈরি হতে পারে।
তবে সব পণ্যের দাম সমানভাবে বাড়বে না। যেসব পণ্যের বিকল্প সরবরাহকারী রয়েছে, সেগুলোর দাম তুলনামূলক কম বাড়তে পারে। কিন্তু যেসব পণ্যের উৎপাদন নির্দিষ্ট কয়েকটি দেশের ওপর নির্ভরশীল, সেগুলোর দাম বেশি বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে।
শুল্ক বাড়লে আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলো উৎপাদনকেন্দ্র পরিবর্তনের কথা ভাবতে পারে। চীন থেকে উৎপাদন সরিয়ে ভিয়েতনাম, ভারত, বাংলাদেশ কিংবা অন্য দেশে নেওয়ার প্রবণতা বাড়তে পারে। কিন্তু নতুন শুল্কের আওতায় এসব দেশও থাকায় উৎপাদন স্থানান্তরের সুবিধা সীমিত হতে পারে। ফলে কোম্পানিগুলোকে শুধু কম শ্রমমূল্য নয়, বরং বাজারে প্রবেশের খরচ, শুল্ক, সরবরাহব্যবস্থা ও রাজনৈতিক ঝুঁকি বিবেচনা করতে হবে। এতে বিশ্ব বাণিজ্য আরও ব্যয়বহুল ও জটিল হয়ে উঠতে পারে।
নতুন শুল্কের ফলে দেশগুলো নিজেদের শিল্পকে সুরক্ষা দিতে পাল্টা ব্যবস্থা নিতে পারে। এতে একদিকে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা বাড়বে, অন্যদিকে পাল্টাপাল্টি শুল্কের ঝুঁকিও তৈরি হবে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মতো বহুপক্ষীয় ব্যবস্থার বদলে দ্বিপক্ষীয় দর-কষাকষি বেশি গুরুত্ব পেলে ছোট অর্থনীতিগুলোর জন্য বাণিজ্যনীতি আরও অনিশ্চিত হয়ে উঠবে।
বাংলাদেশের জন্য নতুন শুল্ক কতটা ঝুঁকিপূর্ণ
বাংলাদেশের জন্য এবারের শুল্কনীতি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, যুক্তরাষ্ট্রের নতুন তদন্তে বাংলাদেশও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ইউএসটিআরের অভিযোগ, বাংলাদেশের শিল্পনীতি, উৎপাদন ও রপ্তানিতে প্রণোদনা, শ্রমিক সুরক্ষার ঘাটতি এবং অন্যান্য নীতির কারণে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বিশেষ করে তৈরি পোশাক ও অ্যাপারেল খাতকে তারা গুরুত্ব দিয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশি পণ্যের ওপর সর্বোচ্চ ১৮ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের প্রস্তাব দিয়েছে। তবে এটি বিদ্যমান কিছু শুল্কের বাইরে অতিরিক্ত শুল্ক নয়; প্রস্তাবে আগে থেকেই কার্যকর থাকা নির্দিষ্ট শুল্ক বিবেচনায় নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিছু পণ্যের জন্য ছাড়ও রাখা হয়েছে।
বাংলাদেশের জন্য ঝুঁকি তিনটি জায়গায়। প্রথমত, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশি পোশাকের দাম বাড়লে ক্রেতারা অন্য দেশ থেকে পণ্য কেনার দিকে ঝুঁকতে পারেন। দ্বিতীয়ত, শুল্কের অনিশ্চয়তা নতুন বিনিয়োগ ও দীর্ঘমেয়াদি রপ্তানি চুক্তিকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। তৃতীয়ত, বাংলাদেশ যদি চীন থেকে আমদানি করা কাঁচামাল ও উপকরণের ওপর নির্ভরশীল থাকে, তাহলে নতুন শুল্কের পাশাপাশি সরবরাহব্যবস্থার পরিবর্তনও ব্যয় বাড়াতে পারে।
তবে এটিকে শুধু সংকট হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। চীন থেকে উৎপাদন স্থানান্তরের প্রবণতা বাংলাদেশের জন্য নতুন বিনিয়োগ আকর্ষণের সুযোগও তৈরি করতে পারে। কিন্তু সেই সুযোগ কাজে লাগাতে হলে শ্রমিক অধিকার, উৎপাদনশীলতা, অবকাঠামো ও বাণিজ্য চুক্তির ক্ষেত্রে বাস্তব অগ্রগতি প্রয়োজন। বাংলাদেশের সবচেয়ে জরুরি কাজ হবে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে শুল্কের হার কমানো, গুরুত্বপূর্ণ পণ্যের ছাড় নিশ্চিত করা এবং রপ্তানি বাজারে বৈচিত্র্য আনা।
ট্রাম্পের শুল্কনীতি কি যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করবে
ট্রাম্পের যুক্তি হলো, শুল্ক বিদেশি পণ্যের প্রতিযোগিতা কমিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কারখানাগুলোকে সুরক্ষা দেবে। এতে দেশে উৎপাদন বাড়বে, নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হবে এবং সরকারের রাজস্ব বাড়বে। এই যুক্তির কিছু বাস্তব ভিত্তি রয়েছে। বিদেশি পণ্যের ওপর শুল্ক বাড়লে যুক্তরাষ্ট্রের কিছু শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা পেতে পারে। দীর্ঘ মেয়াদে উৎপাদন দেশে ফিরলে শিল্পাঞ্চলে কর্মসংস্থানও বাড়তে পারে।
কিন্তু শুল্ক একাই শিল্প পুনরুজ্জীবনের নিশ্চয়তা দেয় না।
যুক্তরাষ্ট্রে কারখানা স্থাপন করতে শ্রম, জমি, বিদ্যুৎ, পরিবহন ও কাঁচামালের খরচ বিবেচনা করতে হয়। শুল্কের কারণে আমদানি পণ্যের দাম বাড়লেও এসব খরচ কমে যায় না। ফলে কোম্পানিগুলো যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদন বাড়ানোর বদলে অন্য দেশে উৎপাদন সরিয়ে নিতে পারে। এ ছাড়া শুল্কের কারণে ভোক্তাদের খরচ বাড়লে তাদের অন্য পণ্য ও সেবায় ব্যয় করার সামর্থ্য কমে যেতে পারে। এতে অর্থনীতির অন্য খাতগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।
মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকানদের পরাজয় ট্রাম্পের জন্য একটি রাজনৈতিক সতর্কবার্তা। ভোটারদের বড় অংশ মনে করেন, শুল্কনীতি অর্থনীতির ক্ষতি করেছে। তাই শুল্কের মাধ্যমে শিল্প পুনরুজ্জীবনের প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে না পারলে আগামী নির্বাচনে ট্রাম্পের রাজনৈতিক অবস্থান আরও দুর্বল হতে পারে।
শুল্ক থাকবে, কিন্তু রূপ বদলাবে
ট্রাম্পের নতুন শুল্কনীতি দীর্ঘ মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যনীতির অংশ হয়ে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ, এর পেছনে শুধু প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত বিশ্বাস নয়, বরং যুক্তরাষ্ট্রের শিল্প পুনরুজ্জীবন, চীনের সঙ্গে প্রতিযোগিতা এবং বাণিজ্য ঘাটতি কমানোর মতো দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য রয়েছে।
তবে শুল্কের বর্তমান হার অপরিবর্তিত থাকবে, এমন ধারণা বাস্তবসম্মত নয়। চুক্তি, আইনি চ্যালেঞ্জ, বাজারের প্রতিক্রিয়া এবং রাজনৈতিক চাপের কারণে শুল্কের হার ও প্রয়োগে পরিবর্তন আসতে পারে। বিশ্ব অর্থনীতির জন্য সবচেয়ে বড় ঝুঁকি শুল্কের নির্দিষ্ট হার নয়, বরং অনিশ্চয়তা। ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলো যখন জানবে না আগামী বছর কোন দেশে উৎপাদন করলে কত শুল্ক দিতে হবে, তখন বিনিয়োগ ও বাণিজ্য সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন হবে।
ট্রাম্পের শুল্কনীতি যুক্তরাষ্ট্রের কিছু শিল্পকে সুরক্ষা দিতে পারে। কিন্তু একই সঙ্গে ভোক্তাদের খরচ বাড়াতে, মিত্রদের সঙ্গে সম্পর্ক দুর্বল করতে এবং বিশ্ব বাণিজ্যে নতুন বিভাজন তৈরি করতে পারে। অতএব, এবারের শুল্ককে সাময়িক রাজনৈতিক পদক্ষেপ হিসেবে দেখার সুযোগ কম। এটি সম্ভবত দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক কৌশলের অংশ। তবে সেই কৌশল সফল হবে কি না, তা নির্ভর করবে যুক্তরাষ্ট্র শুল্ককে উৎপাদন ও বিনিয়োগ বাড়ানোর কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে পারে, নাকি তা শেষ পর্যন্ত বিশ্ব বাণিজ্যে নতুন অস্থিরতার উৎস হয়ে দাঁড়ায়।
তথ্যসূত্র: আটলান্টিক কাউন্সিল, রয়টার্স ও ইউএসটিআর
লেখক: আজকের পত্রিকার সহসম্পাদক