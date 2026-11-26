এসিআই নিয়োগ দিচ্ছে, আবেদন অনলাইনে
অ্যাডভান্সড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (এসিআই) জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটির স্টেশনারি বিজনেস বিভাগে ‘সিনিয়র ব্র্যান্ড এক্সিকিউটিভ/অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্র্যান্ড ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।
বিভাগ: স্টেশনারি বিজনেস।
পদের নাম: সিনিয়র ব্র্যান্ড এক্সিকিউটিভ/অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্র্যান্ড ম্যানেজার।
পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মার্কেটিংয়ে বিবিএ পাস।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে তিন বছর।
চাকরি: ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।
কর্মক্ষেত্র: অফিস।
বয়স: সর্বোচ্চ ৩২ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে bdjobs.com/h/details/1559758?ln=1 ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ১০ ডিসেম্বর, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম।