গোয়ালন্দে আস্তানায় হামলা: ওসির পর এবার ইউএনও বদলি

রাজবাড়ী প্রতিনিধি
আস্তানায় হামলার ৮ দিন পর রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ ঘাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. নাহিদুর রহমানকে বদলি করা হয়েছে। আজ রোববার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব আবুল হায়াত মো. রফিক স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপণে তাঁকে (মো. নাহিদুর রহমান) ২১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উপপরিচালক রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো হিসেবে যোগদান করতে বলা হয়েছে।
নিজের বদলির বিষয়টি নিশ্চিত করে ইউএনও আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘বদলি সরকারি চাকরির একটি নিয়মিত প্রক্রিয়া। সেই অনুযায়ী হয়েছে, আর কিছু নয়।’
এর আগে গত শুক্রবার রাজবাড়ীর পুলিশ সুপার স্বাক্ষরিত এক আদেশে গোয়ালন্দ ঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ রাকিবুল ইসলামকে বদলি করা হয়েছে।
এ বিষয়ে জানতে রাজবাড়ীর জেলা প্রশাসক সুলতানা আক্তারের মোবাইল ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করে সাড়া না পাওয়ায় তাঁর বক্তব্য জানা যায়নি।
উল্লেখ্য, শুক্রবার (গত ৫ আগস্ট) জুমার নামাজের পর ঈমান-আকিদা রক্ষা কমিটির ব্যানারে রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডে নুরুল হক ওরফে নুরাল পাগলার আস্তানায় আগুন দেওয়ার পাশাপাশি ভাঙচুর চালায় বিক্ষুব্ধ জনতা। এ সময় পুলিশসহ অর্ধশত মানুষ আহত হন। হামলায় নিহত হন রাসেল মোল্লা নামের এক যুবক।
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করলে হামলা চালানো হয় পুলিশের ওপর, ভাঙচুর করা হয় পুলিশের গাড়ি। পরে নুরাল পাগলার লাশটি কবর থেকে তুলে পুড়িয়ে দেয় বিক্ষুব্ধ জনতা।
পুলিশের ওপর হামলা ও গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় ওই দিন (শুক্রবার) রাতেই অজ্ঞাতনামা ৩ হাজার ৫০০ জনকে আসামি করে গোয়ালন্দ ঘাট থানার উপপরিদর্শক সেলিম মোল্লা বাদী হয়ে একটি মামলা করেন। এ মামলায় এখন পর্যন্ত ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
এ ছাড়া রাসেল মোল্লা নিহতের ঘটনায় সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) রাতে গোয়ালন্দ ঘাট থানায় অজ্ঞাতনামা সাড়ে ৩ থেকে ৪ হাজারজনকে আসামি করে মামলা করেন তাঁর বাবা আজাদ মোল্লা। মামলায় হত্যাসহ অগ্নিসংযোগ, লাশ পোড়ানো, ক্ষতিসাধন, চুরি ও জখমের অভিযোগ আনা হয়। এ মামলায় এখন পর্যন্ত ৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
আস্তানায় হামলার ৮ দিন পর রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ ঘাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. নাহিদুর রহমানকে বদলি করা হয়েছে। আজ রোববার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব আবুল হায়াত মো. রফিক স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপণে তাঁকে (মো. নাহিদুর রহমান) ২১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উপপরিচালক রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো হিসেবে যোগদান করতে বলা হয়েছে।
নিজের বদলির বিষয়টি নিশ্চিত করে ইউএনও আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘বদলি সরকারি চাকরির একটি নিয়মিত প্রক্রিয়া। সেই অনুযায়ী হয়েছে, আর কিছু নয়।’
এর আগে গত শুক্রবার রাজবাড়ীর পুলিশ সুপার স্বাক্ষরিত এক আদেশে গোয়ালন্দ ঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ রাকিবুল ইসলামকে বদলি করা হয়েছে।
এ বিষয়ে জানতে রাজবাড়ীর জেলা প্রশাসক সুলতানা আক্তারের মোবাইল ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করে সাড়া না পাওয়ায় তাঁর বক্তব্য জানা যায়নি।
উল্লেখ্য, শুক্রবার (গত ৫ আগস্ট) জুমার নামাজের পর ঈমান-আকিদা রক্ষা কমিটির ব্যানারে রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডে নুরুল হক ওরফে নুরাল পাগলার আস্তানায় আগুন দেওয়ার পাশাপাশি ভাঙচুর চালায় বিক্ষুব্ধ জনতা। এ সময় পুলিশসহ অর্ধশত মানুষ আহত হন। হামলায় নিহত হন রাসেল মোল্লা নামের এক যুবক।
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করলে হামলা চালানো হয় পুলিশের ওপর, ভাঙচুর করা হয় পুলিশের গাড়ি। পরে নুরাল পাগলার লাশটি কবর থেকে তুলে পুড়িয়ে দেয় বিক্ষুব্ধ জনতা।
পুলিশের ওপর হামলা ও গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় ওই দিন (শুক্রবার) রাতেই অজ্ঞাতনামা ৩ হাজার ৫০০ জনকে আসামি করে গোয়ালন্দ ঘাট থানার উপপরিদর্শক সেলিম মোল্লা বাদী হয়ে একটি মামলা করেন। এ মামলায় এখন পর্যন্ত ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
এ ছাড়া রাসেল মোল্লা নিহতের ঘটনায় সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) রাতে গোয়ালন্দ ঘাট থানায় অজ্ঞাতনামা সাড়ে ৩ থেকে ৪ হাজারজনকে আসামি করে মামলা করেন তাঁর বাবা আজাদ মোল্লা। মামলায় হত্যাসহ অগ্নিসংযোগ, লাশ পোড়ানো, ক্ষতিসাধন, চুরি ও জখমের অভিযোগ আনা হয়। এ মামলায় এখন পর্যন্ত ৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
৩০ ঘণ্টা পর সুন্দরবনে সমুদ্রে নিখোঁজ পর্যটক মাহিত আব্দুল্লাহর (১৬) মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ রোববার সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের কচিখালী অভয়ারণ্যের ডিমের চরের দক্ষিণ পাশে ভাসমান অবস্থায় লাশটি উদ্ধার করেন বন বিভাগ ও কোস্ট গার্ডের সদস্যরা।৪ মিনিট আগে
সাভারে একই পরিবারের তিনজনের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এদের মধ্যে স্বামীর লাশ ঝুলন্ত অবস্থায়, সন্তান ও স্ত্রীর লাশ বিছানা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে পুলিশ। আজ রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) রাতে সাভারের আশুলিয়া থানার নরসিংহপুরের হা-মীম পোশাক কারখানার তিন নম্বর গেটসংলগ্ন এলাকার একটি টিনশেড বাড়ির১১ মিনিট আগে
পটুয়াখালীর বাউফলে মোবাইল ফোনে ভিডিও করায় এক শিশুকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে বাউফল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মাসুদুর রহমানের বিরুদ্ধে। গত শুক্রবার সকালে উপজেলার নাজিরপুর ইউনিয়নে এ ঘটনা ঘটে।২৪ মিনিট আগে
খুলনা সদর থানার সামনে স্টার হোটেলের একটি কক্ষ থেকে তৌহিদুর রহমান তুহিন (৩৫) নামের এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার রাত সোয়া ৮টার দিকে ওই যুবকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। ওই যুবকের বাড়ি লবণচরা থানাধীন মতিয়াখালী পঞ্চম গলি এলাকায়।৩৫ মিনিট আগে