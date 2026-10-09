Ajker Patrika
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রাজবাড়ী

রাজবাড়ীতে আমবাগান থেকে ৪২টি অবিস্ফোরিত ককটেল উদ্ধার

বালিয়াকান্দি (রাজবাড়ী) প্রতিনিধি 
আপডেট : ০৯ অক্টোবর ২০২৬, ১৯: ১২
রাজবাড়ীতে আমবাগান থেকে ৪২টি অবিস্ফোরিত ককটেল উদ্ধার
উদ্ধারকৃত ককটেল। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজবাড়ীর পাংশা উপজেলায় একটি আমবাগান থেকে ৪২টি অবিস্ফোরিত ককটেল উদ্ধার করেছে স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন (এসআরবি)-১০। আজ শুক্রবার ভোর পৌনে ৬টার দিকে উপজেলার বিষ্ণুপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে এসব ককটেল উদ্ধার করা হয়।

এসআরবি-১০ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অবৈধ মাদকদ্রব্য ও অন্যান্য মালামাল বেচাকেনার খবর পেয়ে বিষ্ণুপুর এলাকায় অভিযান চালানো হয়। এ সময় একটি আমবাগানে পরিত্যক্ত অবস্থায় ককটেলগুলো পাওয়া যায়। উদ্ধার করা সব কটি ককটেল অবিস্ফোরিত ছিল। তবে সেগুলো সেখানে কারা রেখেছিল, সে বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

এসআরবি-১০-এর সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার ও সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) তপন সরকার বলেন, উদ্ধার করা ককটেলগুলো ব্যবহার করে বড় ধরনের নাশকতার পরিকল্পনা ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এ বিষয়ে গোয়েন্দা নজরদারি অব্যাহত রয়েছে।

তপন সরকার আরও বলেন, এ ধরনের অপরাধ দমনে এসআরবি-১০ জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা ও অপরাধীদের আইনের আওতায় আনতে সংস্থাটি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

বিষয়:

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