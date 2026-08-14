পাংশায় মাকে হত্যার অভিযোগে মাদকাসক্ত ছেলে আটক, স্বামী পলাতক

রাজবাড়ীর পাংশা উপজেলায় তারা খাতুন (৪৫) নামে এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মাদকাসক্ত ছেলে রাজু বিশ্বাসের (২৮) বিরুদ্ধে তাঁকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার কসবামাজাইল ইউনিয়নের নাটাখোলা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আজ শুক্রবার সকালে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে।
নিহত তারা খাতুন কসবামাজাইল ইউনিয়নের জাবেদ বিশ্বাসের স্ত্রী। এ ঘটনায় নিহতের ছেলে রাজু বিশ্বাসকে আটক করা হয়েছে। ঘটনার পর থেকে নিহতের স্বামী জাবেদ বিশ্বাস পলাতক।
নিহতের স্বজন ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা জানান, রাজু দীর্ঘদিন ধরে ইয়াবাসহ বিভিন্ন মাদক সেবন করতেন। একপর্যায়ে তিনি শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। ছেলের চিকিৎসার জন্য তারা খাতুন মোটরসাইকেলে করে কুষ্টিয়ার বনগ্রাম এলাকার উদ্দেশ্যে রওনা হন।
স্বজনদের ভাষ্য অনুযায়ী, পথে রাজু তাঁর মাকে নির্ধারিত গন্তব্যে না নিয়ে অন্যত্র চলে যান এবং পরে খালার বাড়িতে আশ্রয় নেন। পরদিন সকালে নাটাখোলা এলাকার একটি স্থান থেকে তারা খাতুনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
পাংশা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মাঈনুল ইসলাম বলেন, ‘তারা খাতুনের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। তাঁর শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। এটি হত্যাকাণ্ড নাকি সড়ক দুর্ঘটনা—ময়নাতদন্ত ও তদন্তের পর বিষয়টি পরিষ্কার হবে। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়ে থাকলেও বিষয়টি কাউকে না জানানোর কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’
ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ সুপারসহ গোয়েন্দা পুলিশের সদস্যরা তদন্ত করছেন।
অতিরিক্ত লোডশেডিংয়ের প্রতিবাদে বরিশালে মানববন্ধন ও ‘হারিকেন মিছিল’ করেছে জাতীয় ছাত্রশক্তির জেলা ও মহানগর শাখা। আজ শুক্রবার বিকেলে নগরীর সদর রোডের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে এ কর্মসূচি পালন করেন সংগঠনটির নেতাকর্মীরা।১১ মিনিট আগে
বিকেলে তাঁদের আদালতে হাজির করে ভাটারা থানা-পুলিশ। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ভাটারা থানার এসআই (নিরস্ত্র) মো. হাফিজুর রহমান প্রত্যেককে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত প্রত্যেককে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।১৩ মিনিট আগে
আগামীকাল ১৫ আগস্ট ঘিরে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ও সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে ব্যাপক নিরাপত্তাব্যবস্থা গ্রহণ করেছে প্রশাসন। উপজেলার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধ, গুরুত্বপূর্ণ সড়ক, সরকারি স্থাপনা ও জনসমাগমস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ ও আর্মড পুলিশ...২৪ মিনিট আগে
২০২৩ সালের ৩১ আগস্ট সন্ধ্যার পর রফিকুল মোবাইল ফোনে আশরাফুলকে বাড়ি থেকে ডেকে জামিরতা বাজারে নিয়ে যায়। রাতে আশরাফুল বাড়িতে না ফেরায় বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি শুরু করে পরিবার। মোবাইল ফোনও বন্ধ পাওয়া যায়। বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ না পাওয়ায় আশরাফুলের বাবা শাহজাদপুর থানায় সাধারণ ডায়েরি করেন।২৯ মিনিট আগে