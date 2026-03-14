Ajker Patrika
পিরোজপুর

মাথাবিহীন লাশটি বরিশালের গোপালের, মাথার খোঁজে নদীতে তল্লাশি

নেছারাবাদ (পিরোজপুর) প্রতিনিধি
আপডেট : ১৪ মার্চ ২০২৬, ২২: ২২
মাথাবিহীন লাশটি বরিশালের গোপালের, মাথার খোঁজে নদীতে তল্লাশি
নেছারাবাদে সন্ধ্যা নদীর পাড়ে আজ শনিবার গোপাল চন্দ্র দাসের লাশের মাথার সন্ধানে পুলিশ তল্লাশি চালায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

পিরোজপুরের নেছারাবাদ উপজেলায় সন্ধ্যা নদীর পাড় থেকে উদ্ধার মাথাবিহীন লাশটি বরিশালের গোপাল চন্দ্র দাসের (৪০)। আজ শনিবার (১৪ মার্চ) দুপুরে গোপালের স্বজনেরা এসে তাঁর লাশ শনাক্ত করেন।

তবে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁর মাথার সন্ধান মেলেনি। এ ঘটনায় পুলিশ সন্দেহভাজন একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। তাঁর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ঘটনাস্থল সংলগ্ন সন্ধ্যা নদী ও আশপাশে তল্লাশি চালায়।

খুন হওয়া গোপাল চন্দ্র দাস বরিশাল সদর উপজেলার কাশিপুর ইউনিয়নের গণপাড়া গ্রামের পরিমল চন্দ্র দাসের ছেলে। এ ঘটনায় সম্রাট ও মো. রাজু নামের সন্দেহভাজন দুই ব্যক্তির সংশ্লিষ্টতার তথ্য পেয়েছে পুলিশ। পরে তাঁদের মধ্যে সম্রাটকে আটক করা হয়। তাঁরা তিনজন বন্ধু বলে গোপালের পরিবার সূত্রে জানা গেছে।

ঘটনাস্থল পরিদর্শনে এসে পিরোজপুরের পুলিশ সুপার (এসপি) মো. মোহাম্মদ মনজুর আহমেদ সিদ্দিকী সাংবাদিকদের জানান, গতকাল শুক্রবার (১৩ মার্চ) বিকেলে নেছারাবাদ উপজেলার সমুদয়কাঠি ইউনিয়নের পূর্ব সারেংকাঠি গ্রামের ২ নম্বর ওয়ার্ডে মামুন মিয়ার ইটভাটার দক্ষিণ-পশ্চিম পাশে সন্ধ্যা নদীর পাড় থেকে মাথাবিহীন অবস্থায় অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করা হয়। পরে শনিবার সকালে ময়নাতদন্তের জন্য লাশটি পিরোজপুর সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

পুলিশ সুপার জানান, লোমহর্ষক এ হত্যাকাণ্ডের তদন্তে পুলিশের তদন্ত ব্যুরো (পিবিআই), পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) ও র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) যৌথভাবে তদন্ত চালাচ্ছ। এরই মধ্যে ঘটনাস্থলের আশপাশের ক্লোজ সার্কিট (সিসি) ক্যামেরার ভিডিও ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে। ফুটেজে সন্দেহভাজন কয়েকজনকে শনাক্ত করা হয়েছে।

তবে একজনকে আটক করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। যদিও পুলিশ এ বিষয়ে তদন্তের স্বার্থে এখনই তাঁর নাম প্রকাশ করেনি।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র, সিসি ক্যামেরার ভিডিও সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার বেলা ৩টা ১৫ মিনিটের দিকে একটি সাদা রঙের মোটরসাইকেলে করে তিন ব্যক্তি নেছারাবাদের মামুন মিয়ার ইটভাটার ভেতরে প্রবেশ করেন। পরে ৩টা ২৭ মিনিটের দিকে মোটরসাইকেলে থাকা দুই যুবক দ্রুত সেখান থেকে বের হয়ে যান। কিছুক্ষণ পর ভাটার এক কর্মচারী নদীর পাড়ে গিয়ে মাথাবিহীন লাশটি দেখতে পেয়ে চিৎকার করলে স্থানীয়রা ছুটে আসে এবং পুলিশকে খবর দেয়।

দরজার শিকল আটকিয়ে ঘরে আগুন, দগ্ধ স্বামী-স্ত্রী

দরজার শিকল আটকিয়ে ঘরে আগুন, দগ্ধ স্বামী-স্ত্রী

মাথাবিহীন লাশটি বরিশালের গোপালের, মাথার খোঁজে নদীতে তল্লাশি

মাথাবিহীন লাশটি বরিশালের গোপালের, মাথার খোঁজে নদীতে তল্লাশি

এবার ১০টি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়লেন কিম জং উন

৯২ হাজার টন গ্যাস নিয়ে হরমুজ প্রণালি পার হলো দুই ভারতীয় জাহাজ

গাইবান্ধায় পুলিশের জুয়া খেলার ভিডিও ভাইরাল, তদন্ত কমিটি

নতুন জলে নৌকা ভাসিয়ে খাল রক্ষার ডাক শিশুদের

চাঁদাবাজির অভিযোগে উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক আটক

নাঙ্গলকোটে সড়ক নির্মাণের ৫ হাজার ইট উধাও

চন্দনাইশে ছুরিকাঘাতে রাজমিস্ত্রি নিহত, তিন সন্তান নিয়ে স্ত্রীর আহাজারি