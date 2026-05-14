এনআরবিসি ব্যাংকে নিয়োগ, কর্মস্থল ঢাকায়

বেসরকারি বাণিজ্যিক এনআরবিসি ব্যাংক পিএলসি জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ‘লিটিগেশন কো-অর্ডিনেটর’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৩১ মে পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

পদের নাম: লিটিগেশন কো-অর্ডিনেটর

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এলএলবি (অনার্স) ডিগ্রিধারী হতে হবে।

অন্যান্য যোগ্যতা: বাংলাদেশ বার কাউন্সিলে আইনজীবী হিসেবে তালিকাভুক্ত থাকা বাধ্যতামূলক।

অভিজ্ঞতা: ৬ থেকে ১০ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৪০ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষ।

অন্যান্য সুবিধা: ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী।

আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ মে, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

