ভালো নেই দশমিনার নৌকা তৈরির কারিগরেরা

মো. বেল্লাল হোসেন, দশমিনা (পটুয়াখালী)
গ্রামীণ এলাকায় রাস্তাঘাট নির্মাণ ও পাকা হওয়ার ফলে সড়কপথে যোগাযোগের ব্যাপক বিস্তৃতি, ছোট ও মাঝারি নদী বা খালে সেতু নির্মাণে খেয়াঘাট বন্ধ হওয়া, খাল শুকিয়ে যাওয়া, স্বল্প দূরত্বের নৌপথে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে ইঞ্জিনচালিত স্টিলবডির জলযানের ব্যবহারসহ নানা কারণে নৌকার চাহিদা কমে গেছে। এতে প্রতিবছর কর্মহীন হয়ে পড়ছেন উপজেলার নৌকা তৈরির কারিগরেরা। এখন তাঁরা মূলত জেলেদের মাছ ধরার নৌকা বানিয়ে কোনোরকমে জীবিকা চালাচ্ছেন। মাঝেমধ্যে চাহিদা বাড়লেও উপকরণের মূল্যবৃদ্ধি ও উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়ায় আগের তুলনায় লাভ কমে গেছে কয়েক গুণ। ফলে জেলেদের ওপর নির্ভর করেই নিবু নিবু করে টিকে আছে এই শিল্প।
স্থানীয় সূত্র জানায়, তেঁতুলিয়া ও বুড়াগৌরাঙ্গ নদসহ অসংখ্য ছোট-বড় নদী ও খালবেষ্টিত এই উপজেলায় একসময় শতাধিক কারিগর নৌকা বানাতেন। এখন সেই সংখ্যা নেমে এসেছে তলানিতে।
কারিগরদের অভিযোগ, একদিকে শ্রম, লোহা ও কাঠের দাম বেড়েছে। অন্যদিকে বিভিন্ন কারণে কমে গেছে নৌকার চাহিদা। বাধ্য হয়ে অনেকে পেশা বদলে ফেলছেন।
জানা যায়, একসময় উপজেলায় চলাচলের উপযোগী রাস্তাঘাট কম থাকায় পরিবার-পরিজন নিয়ে যাতায়াতের একমাত্র বাহন ছিল ‘কেড়া নৌকা’। তখন প্রতিটি গ্রামে ছিল প্রায় অর্ধশত কেড়া নৌকা। কিন্তু পাকা রাস্তা, ব্রিজ-কালভার্ট নির্মাণে সড়কপথে যোগাযোগ সহজ হওয়ায় এবং ট্রলার, লঞ্চ ও স্পিডবোট বেড়ে যাওয়ায় সেই সংখ্যা এখন নাই হয়ে গেছে। এখন আর কেড়া নৌকা তৈরির অর্ডার পান না কারিগরেরা। আগে কৃষিপণ্য হাটবাজারে নিতে বিশেষ বড় নৌকা ব্যবহার করা হতো, এখন সেসব সড়কপথে পরিবহন করা হয়। নৌপথে প্রয়োজন হলেও ব্যবহার করা হয় স্টিলবডি ট্রলার বা ছোট কার্গো। ফলে বন্ধ হয়ে গেছে এসব নৌকা তৈরির কাজ। পাশাপাশি মাঝারি ও ছোট নদীতে সেতু নির্মাণে উপজেলার খেয়াঘাটগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। এতে খেয়া নৌকার চাহিদাও শেষ।
তবে সারা বছর চাহিদা আছে জেলে নৌকার। জেলেদের মাছ ধরার নৌকা তৈরি করে কোনোভাবে টিকে আছেন কিছু কারিগর। জানা যায়, উপজেলায় এখন প্রায় ২০টি নৌকা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান আছে, যেখানে কাজ করেন প্রায় অর্ধশত কারিগর। আকারভেদে প্রতিটি নৌকা বিক্রি হয় ২৫ হাজার থেকে ১ লাখ টাকায়।
রণগোপালদী ইউনিয়নের আউলিয়াপুর লঞ্চঘাট এলাকার কারিগর জালাল মোল্লা আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘অনেক বছর ধরে এই পেশায় আছি। আগের মতো অর্ডার নেই। শুধু জেলেরা অর্ডার করে। অর্ডার ছাড়া কিছু নৌকা বানাই। জেলেরা পছন্দমতো কিনে নেয়।’
জালাল মোল্লা আরও বলেন, ‘১৪-১৫ হাত লম্বা ও আড়াই-তিন হাত চওড়া একটি নৌকা তিনজন মিস্ত্রি চার দিনে বানাতে পারে। সর্বোচ্চ ৪৫ হাজার টাকার মতো পাওয়া যায়। খরচ বাদ দিয়ে ৩-৪ হাজার টাকার বেশি লাভ থাকে না। অনেক সময় মাসজুড়ে একটি নৌকাও বিক্রি হয় না। তখন ধারদেনা করতে হয়।’
পূর্ব আউলিয়াপুর গ্রামের আবু কালাম বলেন, ‘বংশপরম্পরায় এই পেশায় আছি। এখন আর আগের মতো চাহিদা নেই। অনেকে পেশা ছেড়ে দিয়েছেন।’
বাঁশবাড়িয়া লঞ্চঘাট এলাকার কারিগর লাল মিয়া বলেন, ‘এনজিও থেকে ঋণ এনে নৌকা বানাই। বিক্রি আগের তুলনায় কমেছে। সবকিছুর দাম বাড়ায় লাভও কম। শ্রমিককে দুই বেলা খাওয়ানোসহ দিনে ৮০০ থেকে ১ হাজার টাকা মজুরি দিতে হয়। সীমিত লাভের টাকায় ঋণের কিস্তি দিয়ে সংসার চলে কোনোরকমে।’
দশমিনা সদর ইউনিয়নের কাউনিয়া কেদিরহাট এলাকার কারিগর রেজাউল বলেন, ‘আগে বছরে ৫০-৬০টি জেলে নৌকা বিক্রি করতাম। এখন ২০-২৫টির বেশি হয় না। তাই অন্য কাজও শিখছি।’
কারিগরদের প্রত্যাশা, দশমিনার নৌকাশিল্পকে টিকিয়ে রাখতে সরকার দ্রুত উদ্যোগ নেবে।
অন্যদিকে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) জানিয়েছে, এই শিল্পটি বাঁচিয়ে রাখতে তারা সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।
বিসিক পটুয়াখালীর ভারপ্রাপ্ত সহকারী মহাব্যবস্থাপক মো. আলমগীর সিকদার বলেন, ‘উপজেলা পর্যায়ে অফিস না থাকায় অনেক কিছু জানা ছিল না। আপনার মাধ্যমে জেনেছি, দশমিনায় এই শিল্প আছে। আমরা শিগগির প্রতিনিধিদল পাঠাব। নিবন্ধনের আওতায় আনা হবে। উদ্যোক্তারা চাইলে ঋণসহায়তাসহ বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করা হবে। শিল্পটি টিকিয়ে রাখতে যথাযথ উদ্যোগ নেওয়া হবে।’
গ্রামীণ এলাকায় রাস্তাঘাট নির্মাণ ও পাকা হওয়ার ফলে সড়কপথে যোগাযোগের ব্যাপক বিস্তৃতি, ছোট ও মাঝারি নদী বা খালে সেতু নির্মাণে খেয়াঘাট বন্ধ হওয়া, খাল শুকিয়ে যাওয়া, স্বল্প দূরত্বের নৌপথে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে ইঞ্জিনচালিত স্টিলবডির জলযানের ব্যবহারসহ নানা কারণে নৌকার চাহিদা কমে গেছে। এতে প্রতিবছর কর্মহীন হয়ে পড়ছেন উপজেলার নৌকা তৈরির কারিগরেরা। এখন তাঁরা মূলত জেলেদের মাছ ধরার নৌকা বানিয়ে কোনোরকমে জীবিকা চালাচ্ছেন। মাঝেমধ্যে চাহিদা বাড়লেও উপকরণের মূল্যবৃদ্ধি ও উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়ায় আগের তুলনায় লাভ কমে গেছে কয়েক গুণ। ফলে জেলেদের ওপর নির্ভর করেই নিবু নিবু করে টিকে আছে এই শিল্প।
স্থানীয় সূত্র জানায়, তেঁতুলিয়া ও বুড়াগৌরাঙ্গ নদসহ অসংখ্য ছোট-বড় নদী ও খালবেষ্টিত এই উপজেলায় একসময় শতাধিক কারিগর নৌকা বানাতেন। এখন সেই সংখ্যা নেমে এসেছে তলানিতে।
কারিগরদের অভিযোগ, একদিকে শ্রম, লোহা ও কাঠের দাম বেড়েছে। অন্যদিকে বিভিন্ন কারণে কমে গেছে নৌকার চাহিদা। বাধ্য হয়ে অনেকে পেশা বদলে ফেলছেন।
জানা যায়, একসময় উপজেলায় চলাচলের উপযোগী রাস্তাঘাট কম থাকায় পরিবার-পরিজন নিয়ে যাতায়াতের একমাত্র বাহন ছিল ‘কেড়া নৌকা’। তখন প্রতিটি গ্রামে ছিল প্রায় অর্ধশত কেড়া নৌকা। কিন্তু পাকা রাস্তা, ব্রিজ-কালভার্ট নির্মাণে সড়কপথে যোগাযোগ সহজ হওয়ায় এবং ট্রলার, লঞ্চ ও স্পিডবোট বেড়ে যাওয়ায় সেই সংখ্যা এখন নাই হয়ে গেছে। এখন আর কেড়া নৌকা তৈরির অর্ডার পান না কারিগরেরা। আগে কৃষিপণ্য হাটবাজারে নিতে বিশেষ বড় নৌকা ব্যবহার করা হতো, এখন সেসব সড়কপথে পরিবহন করা হয়। নৌপথে প্রয়োজন হলেও ব্যবহার করা হয় স্টিলবডি ট্রলার বা ছোট কার্গো। ফলে বন্ধ হয়ে গেছে এসব নৌকা তৈরির কাজ। পাশাপাশি মাঝারি ও ছোট নদীতে সেতু নির্মাণে উপজেলার খেয়াঘাটগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। এতে খেয়া নৌকার চাহিদাও শেষ।
তবে সারা বছর চাহিদা আছে জেলে নৌকার। জেলেদের মাছ ধরার নৌকা তৈরি করে কোনোভাবে টিকে আছেন কিছু কারিগর। জানা যায়, উপজেলায় এখন প্রায় ২০টি নৌকা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান আছে, যেখানে কাজ করেন প্রায় অর্ধশত কারিগর। আকারভেদে প্রতিটি নৌকা বিক্রি হয় ২৫ হাজার থেকে ১ লাখ টাকায়।
রণগোপালদী ইউনিয়নের আউলিয়াপুর লঞ্চঘাট এলাকার কারিগর জালাল মোল্লা আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘অনেক বছর ধরে এই পেশায় আছি। আগের মতো অর্ডার নেই। শুধু জেলেরা অর্ডার করে। অর্ডার ছাড়া কিছু নৌকা বানাই। জেলেরা পছন্দমতো কিনে নেয়।’
জালাল মোল্লা আরও বলেন, ‘১৪-১৫ হাত লম্বা ও আড়াই-তিন হাত চওড়া একটি নৌকা তিনজন মিস্ত্রি চার দিনে বানাতে পারে। সর্বোচ্চ ৪৫ হাজার টাকার মতো পাওয়া যায়। খরচ বাদ দিয়ে ৩-৪ হাজার টাকার বেশি লাভ থাকে না। অনেক সময় মাসজুড়ে একটি নৌকাও বিক্রি হয় না। তখন ধারদেনা করতে হয়।’
পূর্ব আউলিয়াপুর গ্রামের আবু কালাম বলেন, ‘বংশপরম্পরায় এই পেশায় আছি। এখন আর আগের মতো চাহিদা নেই। অনেকে পেশা ছেড়ে দিয়েছেন।’
বাঁশবাড়িয়া লঞ্চঘাট এলাকার কারিগর লাল মিয়া বলেন, ‘এনজিও থেকে ঋণ এনে নৌকা বানাই। বিক্রি আগের তুলনায় কমেছে। সবকিছুর দাম বাড়ায় লাভও কম। শ্রমিককে দুই বেলা খাওয়ানোসহ দিনে ৮০০ থেকে ১ হাজার টাকা মজুরি দিতে হয়। সীমিত লাভের টাকায় ঋণের কিস্তি দিয়ে সংসার চলে কোনোরকমে।’
দশমিনা সদর ইউনিয়নের কাউনিয়া কেদিরহাট এলাকার কারিগর রেজাউল বলেন, ‘আগে বছরে ৫০-৬০টি জেলে নৌকা বিক্রি করতাম। এখন ২০-২৫টির বেশি হয় না। তাই অন্য কাজও শিখছি।’
কারিগরদের প্রত্যাশা, দশমিনার নৌকাশিল্পকে টিকিয়ে রাখতে সরকার দ্রুত উদ্যোগ নেবে।
অন্যদিকে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) জানিয়েছে, এই শিল্পটি বাঁচিয়ে রাখতে তারা সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।
বিসিক পটুয়াখালীর ভারপ্রাপ্ত সহকারী মহাব্যবস্থাপক মো. আলমগীর সিকদার বলেন, ‘উপজেলা পর্যায়ে অফিস না থাকায় অনেক কিছু জানা ছিল না। আপনার মাধ্যমে জেনেছি, দশমিনায় এই শিল্প আছে। আমরা শিগগির প্রতিনিধিদল পাঠাব। নিবন্ধনের আওতায় আনা হবে। উদ্যোক্তারা চাইলে ঋণসহায়তাসহ বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করা হবে। শিল্পটি টিকিয়ে রাখতে যথাযথ উদ্যোগ নেওয়া হবে।’
মো. বেল্লাল হোসেন, দশমিনা (পটুয়াখালী)
গ্রামীণ এলাকায় রাস্তাঘাট নির্মাণ ও পাকা হওয়ার ফলে সড়কপথে যোগাযোগের ব্যাপক বিস্তৃতি, ছোট ও মাঝারি নদী বা খালে সেতু নির্মাণে খেয়াঘাট বন্ধ হওয়া, খাল শুকিয়ে যাওয়া, স্বল্প দূরত্বের নৌপথে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে ইঞ্জিনচালিত স্টিলবডির জলযানের ব্যবহারসহ নানা কারণে নৌকার চাহিদা কমে গেছে। এতে প্রতিবছর কর্মহীন হয়ে পড়ছেন উপজেলার নৌকা তৈরির কারিগরেরা। এখন তাঁরা মূলত জেলেদের মাছ ধরার নৌকা বানিয়ে কোনোরকমে জীবিকা চালাচ্ছেন। মাঝেমধ্যে চাহিদা বাড়লেও উপকরণের মূল্যবৃদ্ধি ও উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়ায় আগের তুলনায় লাভ কমে গেছে কয়েক গুণ। ফলে জেলেদের ওপর নির্ভর করেই নিবু নিবু করে টিকে আছে এই শিল্প।
স্থানীয় সূত্র জানায়, তেঁতুলিয়া ও বুড়াগৌরাঙ্গ নদসহ অসংখ্য ছোট-বড় নদী ও খালবেষ্টিত এই উপজেলায় একসময় শতাধিক কারিগর নৌকা বানাতেন। এখন সেই সংখ্যা নেমে এসেছে তলানিতে।
কারিগরদের অভিযোগ, একদিকে শ্রম, লোহা ও কাঠের দাম বেড়েছে। অন্যদিকে বিভিন্ন কারণে কমে গেছে নৌকার চাহিদা। বাধ্য হয়ে অনেকে পেশা বদলে ফেলছেন।
জানা যায়, একসময় উপজেলায় চলাচলের উপযোগী রাস্তাঘাট কম থাকায় পরিবার-পরিজন নিয়ে যাতায়াতের একমাত্র বাহন ছিল ‘কেড়া নৌকা’। তখন প্রতিটি গ্রামে ছিল প্রায় অর্ধশত কেড়া নৌকা। কিন্তু পাকা রাস্তা, ব্রিজ-কালভার্ট নির্মাণে সড়কপথে যোগাযোগ সহজ হওয়ায় এবং ট্রলার, লঞ্চ ও স্পিডবোট বেড়ে যাওয়ায় সেই সংখ্যা এখন নাই হয়ে গেছে। এখন আর কেড়া নৌকা তৈরির অর্ডার পান না কারিগরেরা। আগে কৃষিপণ্য হাটবাজারে নিতে বিশেষ বড় নৌকা ব্যবহার করা হতো, এখন সেসব সড়কপথে পরিবহন করা হয়। নৌপথে প্রয়োজন হলেও ব্যবহার করা হয় স্টিলবডি ট্রলার বা ছোট কার্গো। ফলে বন্ধ হয়ে গেছে এসব নৌকা তৈরির কাজ। পাশাপাশি মাঝারি ও ছোট নদীতে সেতু নির্মাণে উপজেলার খেয়াঘাটগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। এতে খেয়া নৌকার চাহিদাও শেষ।
তবে সারা বছর চাহিদা আছে জেলে নৌকার। জেলেদের মাছ ধরার নৌকা তৈরি করে কোনোভাবে টিকে আছেন কিছু কারিগর। জানা যায়, উপজেলায় এখন প্রায় ২০টি নৌকা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান আছে, যেখানে কাজ করেন প্রায় অর্ধশত কারিগর। আকারভেদে প্রতিটি নৌকা বিক্রি হয় ২৫ হাজার থেকে ১ লাখ টাকায়।
রণগোপালদী ইউনিয়নের আউলিয়াপুর লঞ্চঘাট এলাকার কারিগর জালাল মোল্লা আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘অনেক বছর ধরে এই পেশায় আছি। আগের মতো অর্ডার নেই। শুধু জেলেরা অর্ডার করে। অর্ডার ছাড়া কিছু নৌকা বানাই। জেলেরা পছন্দমতো কিনে নেয়।’
জালাল মোল্লা আরও বলেন, ‘১৪-১৫ হাত লম্বা ও আড়াই-তিন হাত চওড়া একটি নৌকা তিনজন মিস্ত্রি চার দিনে বানাতে পারে। সর্বোচ্চ ৪৫ হাজার টাকার মতো পাওয়া যায়। খরচ বাদ দিয়ে ৩-৪ হাজার টাকার বেশি লাভ থাকে না। অনেক সময় মাসজুড়ে একটি নৌকাও বিক্রি হয় না। তখন ধারদেনা করতে হয়।’
পূর্ব আউলিয়াপুর গ্রামের আবু কালাম বলেন, ‘বংশপরম্পরায় এই পেশায় আছি। এখন আর আগের মতো চাহিদা নেই। অনেকে পেশা ছেড়ে দিয়েছেন।’
বাঁশবাড়িয়া লঞ্চঘাট এলাকার কারিগর লাল মিয়া বলেন, ‘এনজিও থেকে ঋণ এনে নৌকা বানাই। বিক্রি আগের তুলনায় কমেছে। সবকিছুর দাম বাড়ায় লাভও কম। শ্রমিককে দুই বেলা খাওয়ানোসহ দিনে ৮০০ থেকে ১ হাজার টাকা মজুরি দিতে হয়। সীমিত লাভের টাকায় ঋণের কিস্তি দিয়ে সংসার চলে কোনোরকমে।’
দশমিনা সদর ইউনিয়নের কাউনিয়া কেদিরহাট এলাকার কারিগর রেজাউল বলেন, ‘আগে বছরে ৫০-৬০টি জেলে নৌকা বিক্রি করতাম। এখন ২০-২৫টির বেশি হয় না। তাই অন্য কাজও শিখছি।’
কারিগরদের প্রত্যাশা, দশমিনার নৌকাশিল্পকে টিকিয়ে রাখতে সরকার দ্রুত উদ্যোগ নেবে।
অন্যদিকে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) জানিয়েছে, এই শিল্পটি বাঁচিয়ে রাখতে তারা সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।
বিসিক পটুয়াখালীর ভারপ্রাপ্ত সহকারী মহাব্যবস্থাপক মো. আলমগীর সিকদার বলেন, ‘উপজেলা পর্যায়ে অফিস না থাকায় অনেক কিছু জানা ছিল না। আপনার মাধ্যমে জেনেছি, দশমিনায় এই শিল্প আছে। আমরা শিগগির প্রতিনিধিদল পাঠাব। নিবন্ধনের আওতায় আনা হবে। উদ্যোক্তারা চাইলে ঋণসহায়তাসহ বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করা হবে। শিল্পটি টিকিয়ে রাখতে যথাযথ উদ্যোগ নেওয়া হবে।’
গ্রামীণ এলাকায় রাস্তাঘাট নির্মাণ ও পাকা হওয়ার ফলে সড়কপথে যোগাযোগের ব্যাপক বিস্তৃতি, ছোট ও মাঝারি নদী বা খালে সেতু নির্মাণে খেয়াঘাট বন্ধ হওয়া, খাল শুকিয়ে যাওয়া, স্বল্প দূরত্বের নৌপথে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে ইঞ্জিনচালিত স্টিলবডির জলযানের ব্যবহারসহ নানা কারণে নৌকার চাহিদা কমে গেছে। এতে প্রতিবছর কর্মহীন হয়ে পড়ছেন উপজেলার নৌকা তৈরির কারিগরেরা। এখন তাঁরা মূলত জেলেদের মাছ ধরার নৌকা বানিয়ে কোনোরকমে জীবিকা চালাচ্ছেন। মাঝেমধ্যে চাহিদা বাড়লেও উপকরণের মূল্যবৃদ্ধি ও উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়ায় আগের তুলনায় লাভ কমে গেছে কয়েক গুণ। ফলে জেলেদের ওপর নির্ভর করেই নিবু নিবু করে টিকে আছে এই শিল্প।
স্থানীয় সূত্র জানায়, তেঁতুলিয়া ও বুড়াগৌরাঙ্গ নদসহ অসংখ্য ছোট-বড় নদী ও খালবেষ্টিত এই উপজেলায় একসময় শতাধিক কারিগর নৌকা বানাতেন। এখন সেই সংখ্যা নেমে এসেছে তলানিতে।
কারিগরদের অভিযোগ, একদিকে শ্রম, লোহা ও কাঠের দাম বেড়েছে। অন্যদিকে বিভিন্ন কারণে কমে গেছে নৌকার চাহিদা। বাধ্য হয়ে অনেকে পেশা বদলে ফেলছেন।
জানা যায়, একসময় উপজেলায় চলাচলের উপযোগী রাস্তাঘাট কম থাকায় পরিবার-পরিজন নিয়ে যাতায়াতের একমাত্র বাহন ছিল ‘কেড়া নৌকা’। তখন প্রতিটি গ্রামে ছিল প্রায় অর্ধশত কেড়া নৌকা। কিন্তু পাকা রাস্তা, ব্রিজ-কালভার্ট নির্মাণে সড়কপথে যোগাযোগ সহজ হওয়ায় এবং ট্রলার, লঞ্চ ও স্পিডবোট বেড়ে যাওয়ায় সেই সংখ্যা এখন নাই হয়ে গেছে। এখন আর কেড়া নৌকা তৈরির অর্ডার পান না কারিগরেরা। আগে কৃষিপণ্য হাটবাজারে নিতে বিশেষ বড় নৌকা ব্যবহার করা হতো, এখন সেসব সড়কপথে পরিবহন করা হয়। নৌপথে প্রয়োজন হলেও ব্যবহার করা হয় স্টিলবডি ট্রলার বা ছোট কার্গো। ফলে বন্ধ হয়ে গেছে এসব নৌকা তৈরির কাজ। পাশাপাশি মাঝারি ও ছোট নদীতে সেতু নির্মাণে উপজেলার খেয়াঘাটগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। এতে খেয়া নৌকার চাহিদাও শেষ।
তবে সারা বছর চাহিদা আছে জেলে নৌকার। জেলেদের মাছ ধরার নৌকা তৈরি করে কোনোভাবে টিকে আছেন কিছু কারিগর। জানা যায়, উপজেলায় এখন প্রায় ২০টি নৌকা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান আছে, যেখানে কাজ করেন প্রায় অর্ধশত কারিগর। আকারভেদে প্রতিটি নৌকা বিক্রি হয় ২৫ হাজার থেকে ১ লাখ টাকায়।
রণগোপালদী ইউনিয়নের আউলিয়াপুর লঞ্চঘাট এলাকার কারিগর জালাল মোল্লা আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘অনেক বছর ধরে এই পেশায় আছি। আগের মতো অর্ডার নেই। শুধু জেলেরা অর্ডার করে। অর্ডার ছাড়া কিছু নৌকা বানাই। জেলেরা পছন্দমতো কিনে নেয়।’
জালাল মোল্লা আরও বলেন, ‘১৪-১৫ হাত লম্বা ও আড়াই-তিন হাত চওড়া একটি নৌকা তিনজন মিস্ত্রি চার দিনে বানাতে পারে। সর্বোচ্চ ৪৫ হাজার টাকার মতো পাওয়া যায়। খরচ বাদ দিয়ে ৩-৪ হাজার টাকার বেশি লাভ থাকে না। অনেক সময় মাসজুড়ে একটি নৌকাও বিক্রি হয় না। তখন ধারদেনা করতে হয়।’
পূর্ব আউলিয়াপুর গ্রামের আবু কালাম বলেন, ‘বংশপরম্পরায় এই পেশায় আছি। এখন আর আগের মতো চাহিদা নেই। অনেকে পেশা ছেড়ে দিয়েছেন।’
বাঁশবাড়িয়া লঞ্চঘাট এলাকার কারিগর লাল মিয়া বলেন, ‘এনজিও থেকে ঋণ এনে নৌকা বানাই। বিক্রি আগের তুলনায় কমেছে। সবকিছুর দাম বাড়ায় লাভও কম। শ্রমিককে দুই বেলা খাওয়ানোসহ দিনে ৮০০ থেকে ১ হাজার টাকা মজুরি দিতে হয়। সীমিত লাভের টাকায় ঋণের কিস্তি দিয়ে সংসার চলে কোনোরকমে।’
দশমিনা সদর ইউনিয়নের কাউনিয়া কেদিরহাট এলাকার কারিগর রেজাউল বলেন, ‘আগে বছরে ৫০-৬০টি জেলে নৌকা বিক্রি করতাম। এখন ২০-২৫টির বেশি হয় না। তাই অন্য কাজও শিখছি।’
কারিগরদের প্রত্যাশা, দশমিনার নৌকাশিল্পকে টিকিয়ে রাখতে সরকার দ্রুত উদ্যোগ নেবে।
অন্যদিকে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) জানিয়েছে, এই শিল্পটি বাঁচিয়ে রাখতে তারা সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।
বিসিক পটুয়াখালীর ভারপ্রাপ্ত সহকারী মহাব্যবস্থাপক মো. আলমগীর সিকদার বলেন, ‘উপজেলা পর্যায়ে অফিস না থাকায় অনেক কিছু জানা ছিল না। আপনার মাধ্যমে জেনেছি, দশমিনায় এই শিল্প আছে। আমরা শিগগির প্রতিনিধিদল পাঠাব। নিবন্ধনের আওতায় আনা হবে। উদ্যোক্তারা চাইলে ঋণসহায়তাসহ বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করা হবে। শিল্পটি টিকিয়ে রাখতে যথাযথ উদ্যোগ নেওয়া হবে।’
উদ্বোধনী বক্তব্যে সভাপতি আহমাদুল হক আলবীর বলেন, ‘আজকের আয়োজন শুধু দৌড় নয়, তরুণ সমাজকে সুস্থ দেহ-সুস্থ মন গঠনের মাধ্যমে নতুন বাংলাদেশ গড়ার এক আহ্বান। “চলো একসাথে হাঁটি, একসাথে গড়ি” প্রতিপাদ্য সামনে রেখে আমরা বার্তা দিতে চাই—ব্যক্তি ও দেশের কল্যাণে সক্রিয় হতে হবে। দেড় হাজার প্রতিযোগীর অংশগ্রহণই প্রমাণ১৫ মিনিট আগে
ডিআরইউ নির্বাচনে সভাপতি পদে (১ টি) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ৪ জন। তাঁরা হলেন—আবু সালেহ আকন, মুরসালিন নোমানী, মো. রোকন-উজ-জামান এবং তৌহিদুল ইসলাম মিন্টু।৩০ মিনিট আগে
হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত দেশের সর্ব উত্তরের সীমান্ত জেলা পঞ্চগড়ে শীতের দাপট দিন দিন প্রকট হচ্ছে। আজ রোববার সকাল ৬টায় তেঁতুলিয়া আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারে জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে ১৩ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল ৯৭ শতাংশ।৪১ মিনিট আগে
গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী খেলাগুলোর সঙ্গে মানুষের ছিল গভীর মিতালি। আধুনিকতার ঢেউয়ে সেই খেলাগুলো আজ প্রায় বিলুপ্তির পথে। শহরের আধুনিক খেলা আর মোবাইল ইন্টারনেট গ্রামে প্রবেশ করায় ঐতিহ্যবাহী খেলাগুলো হারিয়ে যেতে বসেছে। তবু প্রতিবছর কোনো কোনো এলাকার মানুষ নিজেদের উদ্যোগে এসব খেলা টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে।১ ঘণ্টা আগে
বেরোবি প্রতিনিধি
রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের সংগঠন ‘বেরোবি শিক্ষার্থী পরিষদ’-এর আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়েছে রংপুরের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ দৌড় প্রতিযোগিতা। রোববার (৩০ নভেম্বর) সকালে শহীদ আবু সাঈদ চত্বরে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন বেরোবি শিক্ষার্থী পরিষদের সভাপতি মো. আহমাদুল হক আলবীর।
আবু সাঈদ চত্বর থেকে শুরু হওয়া এই দৌড় রংপুর নগরীর শাপলা চত্বর ঘুরে আবারও একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়। রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে এতে অংশ নেন প্রায় দেড় হাজার প্রতিযোগী।
উদ্বোধনী বক্তব্যে সভাপতি আহমাদুল হক আলবীর বলেন, ‘আজকের আয়োজন শুধু দৌড় নয়, তরুণ সমাজকে সুস্থ দেহ-সুস্থ মন গঠনের মাধ্যমে নতুন বাংলাদেশ গড়ার এক আহ্বান। “চলো একসাথে হাঁটি, একসাথে গড়ি” প্রতিপাদ্য সামনে রেখে আমরা বার্তা দিতে চাই—ব্যক্তি ও দেশের কল্যাণে সক্রিয় হতে হবে। দেড় হাজার প্রতিযোগীর অংশগ্রহণই প্রমাণ করে তরুণ প্রজন্ম ইতিবাচক ও প্রাণবন্ত।’
আহমাদুল হক আলবীর আরও বলেন, ‘রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে যাঁরা অংশ নিয়েছেন, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা। আমরা চাই প্রতিবছর এই আয়োজন আরও বড় হোক, আরও বেশি তরুণ যুক্ত হোক।’
প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া শিক্ষার্থী তৌফিক হাসান তারিক বলেন, ‘এত বড় প্রতিযোগিতায় দৌড়ানো সত্যিই রোমাঞ্চকর। পড়াশোনার চাপের মধ্যে এমন আয়োজন আমাদের শারীরিক ও মানসিকভাবে দারুণ উজ্জীবিত করে। বেরোবি শিক্ষার্থী পরিষদের আয়োজনগুলো সত্যিই অসাধারণ।’
অন্য অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী তালেব ইসলাম বলেন, ‘এ ধরনের আয়োজন অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার। সুস্থ দেহ-সুন্দর মন গঠনে এমন দৌড় প্রতিযোগিতা ইতিবাচক প্রভাব রাখবে। আজ আমি একজন প্রতিযোগী হিসেবে খুবই আনন্দিত। চাই প্রতিবছর এ রকম প্রতিযোগিতা হোক। এটি শুধু দৌড় নয়; সুস্থ ও প্রাণবন্ত আগামী গড়ার এক নতুন দৃষ্টান্ত।’
দৌড়ে অংশ নেওয়া প্রত্যেককে টি-শার্ট ও সকালের নাশতার ব্যবস্থা করা হয়। আর প্রথম ৮০ জনকে দেওয়া হয় মেডেল।
রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের সংগঠন ‘বেরোবি শিক্ষার্থী পরিষদ’-এর আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়েছে রংপুরের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ দৌড় প্রতিযোগিতা। রোববার (৩০ নভেম্বর) সকালে শহীদ আবু সাঈদ চত্বরে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন বেরোবি শিক্ষার্থী পরিষদের সভাপতি মো. আহমাদুল হক আলবীর।
আবু সাঈদ চত্বর থেকে শুরু হওয়া এই দৌড় রংপুর নগরীর শাপলা চত্বর ঘুরে আবারও একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়। রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে এতে অংশ নেন প্রায় দেড় হাজার প্রতিযোগী।
উদ্বোধনী বক্তব্যে সভাপতি আহমাদুল হক আলবীর বলেন, ‘আজকের আয়োজন শুধু দৌড় নয়, তরুণ সমাজকে সুস্থ দেহ-সুস্থ মন গঠনের মাধ্যমে নতুন বাংলাদেশ গড়ার এক আহ্বান। “চলো একসাথে হাঁটি, একসাথে গড়ি” প্রতিপাদ্য সামনে রেখে আমরা বার্তা দিতে চাই—ব্যক্তি ও দেশের কল্যাণে সক্রিয় হতে হবে। দেড় হাজার প্রতিযোগীর অংশগ্রহণই প্রমাণ করে তরুণ প্রজন্ম ইতিবাচক ও প্রাণবন্ত।’
আহমাদুল হক আলবীর আরও বলেন, ‘রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে যাঁরা অংশ নিয়েছেন, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা। আমরা চাই প্রতিবছর এই আয়োজন আরও বড় হোক, আরও বেশি তরুণ যুক্ত হোক।’
প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া শিক্ষার্থী তৌফিক হাসান তারিক বলেন, ‘এত বড় প্রতিযোগিতায় দৌড়ানো সত্যিই রোমাঞ্চকর। পড়াশোনার চাপের মধ্যে এমন আয়োজন আমাদের শারীরিক ও মানসিকভাবে দারুণ উজ্জীবিত করে। বেরোবি শিক্ষার্থী পরিষদের আয়োজনগুলো সত্যিই অসাধারণ।’
অন্য অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী তালেব ইসলাম বলেন, ‘এ ধরনের আয়োজন অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার। সুস্থ দেহ-সুন্দর মন গঠনে এমন দৌড় প্রতিযোগিতা ইতিবাচক প্রভাব রাখবে। আজ আমি একজন প্রতিযোগী হিসেবে খুবই আনন্দিত। চাই প্রতিবছর এ রকম প্রতিযোগিতা হোক। এটি শুধু দৌড় নয়; সুস্থ ও প্রাণবন্ত আগামী গড়ার এক নতুন দৃষ্টান্ত।’
দৌড়ে অংশ নেওয়া প্রত্যেককে টি-শার্ট ও সকালের নাশতার ব্যবস্থা করা হয়। আর প্রথম ৮০ জনকে দেওয়া হয় মেডেল।
গ্রামীণ এলাকায় রাস্তাঘাট নির্মাণ ও পাকা হওয়ার ফলে সড়কপথে যোগাযোগের ব্যাপক বিস্তৃতি, ছোট ও মাঝারি নদী বা খালে সেতু নির্মাণে খেয়াঘাট বন্ধ হওয়া, খাল শুকিয়ে যাওয়া, স্বল্প দূরত্বের নৌপথে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে ইঞ্জিনচালিত স্টিলবডির জলযানের ব্যবহারসহ নানা কারণে নৌকার চাহিদা কমে গেছে।৪৪ মিনিট আগে
ডিআরইউ নির্বাচনে সভাপতি পদে (১ টি) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ৪ জন। তাঁরা হলেন—আবু সালেহ আকন, মুরসালিন নোমানী, মো. রোকন-উজ-জামান এবং তৌহিদুল ইসলাম মিন্টু।৩০ মিনিট আগে
হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত দেশের সর্ব উত্তরের সীমান্ত জেলা পঞ্চগড়ে শীতের দাপট দিন দিন প্রকট হচ্ছে। আজ রোববার সকাল ৬টায় তেঁতুলিয়া আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারে জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে ১৩ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল ৯৭ শতাংশ।৪১ মিনিট আগে
গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী খেলাগুলোর সঙ্গে মানুষের ছিল গভীর মিতালি। আধুনিকতার ঢেউয়ে সেই খেলাগুলো আজ প্রায় বিলুপ্তির পথে। শহরের আধুনিক খেলা আর মোবাইল ইন্টারনেট গ্রামে প্রবেশ করায় ঐতিহ্যবাহী খেলাগুলো হারিয়ে যেতে বসেছে। তবু প্রতিবছর কোনো কোনো এলাকার মানুষ নিজেদের উদ্যোগে এসব খেলা টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে।১ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকায় কর্মরত পেশাদার সাংবাদিকদের সংগঠন ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) নির্বাচনের ভোটগ্রহণ চলছে। আজ রোববার সকাল ৯টা থেকে ডিআরইউর শফিকুল কবির মিলনায়তনে ভোটগ্রহণ শুরু হয়, চলবে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত।
এই নির্বাচনে এক হাজার ৯৫২ ভোটার তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন।
ডিআরইউ নির্বাচনে সভাপতি পদে (১ টি) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ৪ জন। তাঁরা হলেন—আবু সালেহ আকন, মুরসালিন নোমানী, মো. রোকন-উজ-জামান এবং তৌহিদুল ইসলাম মিন্টু।
সহসভাপতি পদে (১ টি) লড়ছেন দু’জন—হালিম মোহাম্মদ ও মেহদী আজাদ মাসুম।
সাধারণ সম্পাদক পদে (১ টি) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ৩ জন প্রার্থী—মাইনুল হাসান সোহেল, মঈনুল আহসান ও মাহমুদুল হাসান।
সাংগঠনিক সম্পাদক পদে লড়ছেন ৬ জন প্রার্থী—সাঈদ শিপন, আকতারুজ্জামান, এম এম জসিম, মোহাম্মদ ছলিম উল্লাহ (মেজবাহ), সোলাইমান সালমান ও সুশান্ত কুমার সাহা। অর্থ সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন নিয়াজ মাহমুদ সোহেল এবং সাখাওয়াত হোসেন সুমন।
নারী বিষয়ক সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন জান্নাতুল ফেরদৌস পান্না ও নার্গিস জুঁই।
তথ্যপ্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক পদে লড়ছেন দেলোয়ার হোসেন মহিন ও মাহমুদ সোহেল। ক্রীড়া সম্পাদক পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ওমর ফারুক রুবেল ও মাকসুদা লিসা।
আপ্যায়ন সম্পাদক পদে লড়ছেন আমিনুল হক ভূইয়া এবং মো. সলিম উল্লা (এস ইউ সেলিম)।
এ ছাড়া কার্যনির্বাহী সদস্যের (৭ টি) পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ১০ জন প্রার্থী—আল-আমিন আজাদ, আলী আজম, মাহফুজ সাদি (মো. মাহফুজুর রহমান), মো. আব্দুল আলীম, মো. আকতার হোসেন, মো. মাজাহারুল ইসলাম, মো. রেজাউর রহিম, মোহাম্মদ নঈমুদ্দীন, সুমন চৌধুরী এবং সৈয়দ আখতার সিরাজী।
যুগ্ম সম্পাদক পদে (১ টি) মো. জাফর ইকবাল ইতিমধ্যে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। এ ছাড়া প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে মিজান চৌধুরী, দপ্তর সম্পাদক পদে মো. রাশিম (রাশিম মোল্লা), সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে মো. মনোয়ার হোসেন এবং কল্যাণ সম্পাদক পদে রফিক মৃধা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন।
ঢাকায় কর্মরত পেশাদার সাংবাদিকদের সংগঠন ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) নির্বাচনের ভোটগ্রহণ চলছে। আজ রোববার সকাল ৯টা থেকে ডিআরইউর শফিকুল কবির মিলনায়তনে ভোটগ্রহণ শুরু হয়, চলবে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত।
এই নির্বাচনে এক হাজার ৯৫২ ভোটার তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন।
ডিআরইউ নির্বাচনে সভাপতি পদে (১ টি) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ৪ জন। তাঁরা হলেন—আবু সালেহ আকন, মুরসালিন নোমানী, মো. রোকন-উজ-জামান এবং তৌহিদুল ইসলাম মিন্টু।
সহসভাপতি পদে (১ টি) লড়ছেন দু’জন—হালিম মোহাম্মদ ও মেহদী আজাদ মাসুম।
সাধারণ সম্পাদক পদে (১ টি) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ৩ জন প্রার্থী—মাইনুল হাসান সোহেল, মঈনুল আহসান ও মাহমুদুল হাসান।
সাংগঠনিক সম্পাদক পদে লড়ছেন ৬ জন প্রার্থী—সাঈদ শিপন, আকতারুজ্জামান, এম এম জসিম, মোহাম্মদ ছলিম উল্লাহ (মেজবাহ), সোলাইমান সালমান ও সুশান্ত কুমার সাহা। অর্থ সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন নিয়াজ মাহমুদ সোহেল এবং সাখাওয়াত হোসেন সুমন।
নারী বিষয়ক সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন জান্নাতুল ফেরদৌস পান্না ও নার্গিস জুঁই।
তথ্যপ্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক পদে লড়ছেন দেলোয়ার হোসেন মহিন ও মাহমুদ সোহেল। ক্রীড়া সম্পাদক পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ওমর ফারুক রুবেল ও মাকসুদা লিসা।
আপ্যায়ন সম্পাদক পদে লড়ছেন আমিনুল হক ভূইয়া এবং মো. সলিম উল্লা (এস ইউ সেলিম)।
এ ছাড়া কার্যনির্বাহী সদস্যের (৭ টি) পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ১০ জন প্রার্থী—আল-আমিন আজাদ, আলী আজম, মাহফুজ সাদি (মো. মাহফুজুর রহমান), মো. আব্দুল আলীম, মো. আকতার হোসেন, মো. মাজাহারুল ইসলাম, মো. রেজাউর রহিম, মোহাম্মদ নঈমুদ্দীন, সুমন চৌধুরী এবং সৈয়দ আখতার সিরাজী।
যুগ্ম সম্পাদক পদে (১ টি) মো. জাফর ইকবাল ইতিমধ্যে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। এ ছাড়া প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে মিজান চৌধুরী, দপ্তর সম্পাদক পদে মো. রাশিম (রাশিম মোল্লা), সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে মো. মনোয়ার হোসেন এবং কল্যাণ সম্পাদক পদে রফিক মৃধা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন।
গ্রামীণ এলাকায় রাস্তাঘাট নির্মাণ ও পাকা হওয়ার ফলে সড়কপথে যোগাযোগের ব্যাপক বিস্তৃতি, ছোট ও মাঝারি নদী বা খালে সেতু নির্মাণে খেয়াঘাট বন্ধ হওয়া, খাল শুকিয়ে যাওয়া, স্বল্প দূরত্বের নৌপথে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে ইঞ্জিনচালিত স্টিলবডির জলযানের ব্যবহারসহ নানা কারণে নৌকার চাহিদা কমে গেছে।৪৪ মিনিট আগে
উদ্বোধনী বক্তব্যে সভাপতি আহমাদুল হক আলবীর বলেন, ‘আজকের আয়োজন শুধু দৌড় নয়, তরুণ সমাজকে সুস্থ দেহ-সুস্থ মন গঠনের মাধ্যমে নতুন বাংলাদেশ গড়ার এক আহ্বান। “চলো একসাথে হাঁটি, একসাথে গড়ি” প্রতিপাদ্য সামনে রেখে আমরা বার্তা দিতে চাই—ব্যক্তি ও দেশের কল্যাণে সক্রিয় হতে হবে। দেড় হাজার প্রতিযোগীর অংশগ্রহণই প্রমাণ১৫ মিনিট আগে
হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত দেশের সর্ব উত্তরের সীমান্ত জেলা পঞ্চগড়ে শীতের দাপট দিন দিন প্রকট হচ্ছে। আজ রোববার সকাল ৬টায় তেঁতুলিয়া আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারে জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে ১৩ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল ৯৭ শতাংশ।৪১ মিনিট আগে
গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী খেলাগুলোর সঙ্গে মানুষের ছিল গভীর মিতালি। আধুনিকতার ঢেউয়ে সেই খেলাগুলো আজ প্রায় বিলুপ্তির পথে। শহরের আধুনিক খেলা আর মোবাইল ইন্টারনেট গ্রামে প্রবেশ করায় ঐতিহ্যবাহী খেলাগুলো হারিয়ে যেতে বসেছে। তবু প্রতিবছর কোনো কোনো এলাকার মানুষ নিজেদের উদ্যোগে এসব খেলা টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে।১ ঘণ্টা আগে
পঞ্চগড় প্রতিনিধি
হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত দেশের সর্ব উত্তরের সীমান্ত জেলা পঞ্চগড়ে শীতের দাপট দিন দিন আরও প্রকট হচ্ছে। আজ রোববার সকাল ৬টায় তেঁতুলিয়া আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারে জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে ১৩ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল ৯৭ শতাংশ।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ভোর থেকে সকাল পর্যন্ত ঠান্ডার অনুভূতি বেশি থাকে। রোদ উঠলে চারপাশ ধীরে ধীরে উষ্ণ হয়। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিস জানায়, গত সপ্তাহজুড়ে জেলার তাপমাত্রা ১২ থেকে ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে ঘোরাফেরা করেছে।
শনিবার ১৩ দশমিক ১, শুক্রবার ১৩ দশমিক ৫, বৃহস্পতিবার ১৩ দশমিক ২, বুধবার ১২ দশমিক ৯, মঙ্গলবার ১২ দশমিক ৮, সোমবার ১৩ দশমিক ৪ এবং গত রোববার ১২ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়।
পঞ্চগড় শহরের রিকশাচালক চানমিয়া হোসেন বলেন, ‘ভোর থেকে কামাই কমে গেছে। লোকজন ঠান্ডায় বের হয় না। তবু কাজ তো করতে হবে, তাই মোটা কাপড় গায়ে দিয়েই রিকশা চালাই।’
দোকানি মশিউর রহমান বলেন, ‘ভোরে দোকান খুলতেই হাত-পা জমে আসে। ঠান্ডা হাওয়া সরাসরি লাগে। সকাল সকাল লোকজনও খুব একটা বের হয় না।’
জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে ঠান্ডাজনিত সমস্যায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। পঞ্চগড় সদর হাসপাতালের শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ আবু সায়েম বলেন, ‘দিনে গরম আর রাতে ঠান্ডা—এই দুইয়ের তারতম্যে শীতজনিত রোগী বাড়ছে। প্রতিদিনই শিশু ও বয়স্ক রোগী ভর্তি হচ্ছেন। কেউ কেউ প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন।’
তেঁতুলিয়া আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের আবহাওয়াবিদ জিতেন্দ্রনাথ রায় বলেন, ‘শীত ধীরে ধীরে নামছে। আজ ১৩ দশমিক ২ ডিগ্রি রেকর্ড হয়েছে। ডিসেম্বরের দিকে শীত আরও তীব্র হতে পারে। শৈত্যপ্রবাহ শুরুর সম্ভাবনাও রয়েছে।’
হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত দেশের সর্ব উত্তরের সীমান্ত জেলা পঞ্চগড়ে শীতের দাপট দিন দিন আরও প্রকট হচ্ছে। আজ রোববার সকাল ৬টায় তেঁতুলিয়া আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারে জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে ১৩ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল ৯৭ শতাংশ।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ভোর থেকে সকাল পর্যন্ত ঠান্ডার অনুভূতি বেশি থাকে। রোদ উঠলে চারপাশ ধীরে ধীরে উষ্ণ হয়। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিস জানায়, গত সপ্তাহজুড়ে জেলার তাপমাত্রা ১২ থেকে ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে ঘোরাফেরা করেছে।
শনিবার ১৩ দশমিক ১, শুক্রবার ১৩ দশমিক ৫, বৃহস্পতিবার ১৩ দশমিক ২, বুধবার ১২ দশমিক ৯, মঙ্গলবার ১২ দশমিক ৮, সোমবার ১৩ দশমিক ৪ এবং গত রোববার ১২ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়।
পঞ্চগড় শহরের রিকশাচালক চানমিয়া হোসেন বলেন, ‘ভোর থেকে কামাই কমে গেছে। লোকজন ঠান্ডায় বের হয় না। তবু কাজ তো করতে হবে, তাই মোটা কাপড় গায়ে দিয়েই রিকশা চালাই।’
দোকানি মশিউর রহমান বলেন, ‘ভোরে দোকান খুলতেই হাত-পা জমে আসে। ঠান্ডা হাওয়া সরাসরি লাগে। সকাল সকাল লোকজনও খুব একটা বের হয় না।’
জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে ঠান্ডাজনিত সমস্যায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। পঞ্চগড় সদর হাসপাতালের শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ আবু সায়েম বলেন, ‘দিনে গরম আর রাতে ঠান্ডা—এই দুইয়ের তারতম্যে শীতজনিত রোগী বাড়ছে। প্রতিদিনই শিশু ও বয়স্ক রোগী ভর্তি হচ্ছেন। কেউ কেউ প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন।’
তেঁতুলিয়া আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের আবহাওয়াবিদ জিতেন্দ্রনাথ রায় বলেন, ‘শীত ধীরে ধীরে নামছে। আজ ১৩ দশমিক ২ ডিগ্রি রেকর্ড হয়েছে। ডিসেম্বরের দিকে শীত আরও তীব্র হতে পারে। শৈত্যপ্রবাহ শুরুর সম্ভাবনাও রয়েছে।’
গ্রামীণ এলাকায় রাস্তাঘাট নির্মাণ ও পাকা হওয়ার ফলে সড়কপথে যোগাযোগের ব্যাপক বিস্তৃতি, ছোট ও মাঝারি নদী বা খালে সেতু নির্মাণে খেয়াঘাট বন্ধ হওয়া, খাল শুকিয়ে যাওয়া, স্বল্প দূরত্বের নৌপথে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে ইঞ্জিনচালিত স্টিলবডির জলযানের ব্যবহারসহ নানা কারণে নৌকার চাহিদা কমে গেছে।৪৪ মিনিট আগে
উদ্বোধনী বক্তব্যে সভাপতি আহমাদুল হক আলবীর বলেন, ‘আজকের আয়োজন শুধু দৌড় নয়, তরুণ সমাজকে সুস্থ দেহ-সুস্থ মন গঠনের মাধ্যমে নতুন বাংলাদেশ গড়ার এক আহ্বান। “চলো একসাথে হাঁটি, একসাথে গড়ি” প্রতিপাদ্য সামনে রেখে আমরা বার্তা দিতে চাই—ব্যক্তি ও দেশের কল্যাণে সক্রিয় হতে হবে। দেড় হাজার প্রতিযোগীর অংশগ্রহণই প্রমাণ১৫ মিনিট আগে
ডিআরইউ নির্বাচনে সভাপতি পদে (১ টি) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ৪ জন। তাঁরা হলেন—আবু সালেহ আকন, মুরসালিন নোমানী, মো. রোকন-উজ-জামান এবং তৌহিদুল ইসলাম মিন্টু।৩০ মিনিট আগে
গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী খেলাগুলোর সঙ্গে মানুষের ছিল গভীর মিতালি। আধুনিকতার ঢেউয়ে সেই খেলাগুলো আজ প্রায় বিলুপ্তির পথে। শহরের আধুনিক খেলা আর মোবাইল ইন্টারনেট গ্রামে প্রবেশ করায় ঐতিহ্যবাহী খেলাগুলো হারিয়ে যেতে বসেছে। তবু প্রতিবছর কোনো কোনো এলাকার মানুষ নিজেদের উদ্যোগে এসব খেলা টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে।১ ঘণ্টা আগে
রাকিবুল ইসলাম, গাংনী (মেহেরপুর)
গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী খেলাগুলোর সঙ্গে মানুষের ছিল গভীর মিতালি। আধুনিকতার ঢেউয়ে সেই খেলাগুলো আজ প্রায় বিলুপ্তির পথে। শহরের আধুনিক খেলা আর মোবাইল ইন্টারনেট গ্রামে প্রবেশ করায় ঐতিহ্যবাহী খেলাগুলো হারিয়ে যেতে বসেছে। তবু প্রতিবছর কোনো কোনো এলাকার মানুষ নিজেদের উদ্যোগে এসব খেলা টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। খেলোয়াড় ও দর্শকদের দাবি, সরকারি সহযোগিতা পেলে ঐতিহ্যবাহী খেলাগুলো আবারও নতুন প্রাণ ফিরে পাবে।
দীর্ঘদিন পর গতকাল শনিবার মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার চরগোয়াল গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়েছে লাঠিখেলা। সেখানে নারী-পুরুষের উপচে পড়া ভিড় দেখা গেছে।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, গ্রামবাংলার যেসব খেলা হারিয়ে যাচ্ছে, তার মধ্যে রয়েছে হাডুডু, গাদন, গোল্লাছুট, কুতকুত, হাঁড়ি ভাঙা, দড়ি লাফ, দড়ি টানাটানি, কানামাছি ভোঁ ভোঁ, লাঠিখেলা, চোর-ডাকাত, মার্বেলসহ নানান খেলা। এসব খেলা ধরে রাখা না গেলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এগুলো শুধু গল্প হয়ে থাকবে। তাই গ্রামীণ সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে ঐতিহ্যবাহী খেলাগুলো ধরে রাখা অত্যন্ত জরুরি। এ ক্ষেত্রে সরকারি সহায়তা বড় ভূমিকা রাখতে পারে।
দর্শক রিপন আলী বলেন, ‘এখন আর গ্রামের ঐতিহ্যবাহী খেলাগুলো তেমন দেখা যায় না। এখানে লাঠিখেলা হবে শুনে আগেই চলে এসেছি। এই খেলা জনপ্রিয় বলে জায়গা পাব না ভেবেছিলাম। বিভিন্ন গ্রাম থেকে অনেক লোক এসেছে খেলা দেখতে।’
আরেক দর্শক লালন হোসেন বলেন, ‘লাঠিখেলা দেখতে অনেক মানুষ দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে এসেছে। ঐতিহ্যবাহী খেলাগুলো ধরে রাখা দরকার। লাঠিখেলা দেখতে দারুণ লাগছে, ভিড়ও বেশ।’
খেলোয়াড় আরাদুল ইসলাম বলেন, ‘বাপ-দাদার আমল থেকে লাঠিখেলা করে আসছি। আশা করি, ভবিষ্যতেও খেলতে পারব।’
খেলোয়াড় আশরাফুল ইসলাম বলেন, ‘১২-১৩ বছর বয়স থেকে খেলছি। সন্তানেরা খেলবে কি না জানি না, তবে আমরা যত দিন বাঁচি, এসব খেলা চালিয়ে যাব। যদি সরকারি সহায়তা পাওয়া যায়, খেলা আরও ভালোভাবে করা সম্ভব।’
খেলোয়াড় রনি আহমেদ বলেন, ‘এই খেলাকে ধরে রাখতে আমরা একটি টিম গঠন করেছি। যুবসমাজকে মাদকমুক্ত রাখতে খেলাধুলার বিকল্প নেই। প্রবাসীরাও কিছু সহায়তা করছেন।’
দেবীপুর লাঠিয়াল বাহিনীর পরিচালক মো. মারফত আলী বলেন, ‘প্রায় ১০ বছর পরিশ্রম করে আমরা দল গঠন করেছি। সরকারি সহযোগিতা পেলে খেলাটি আরও সুন্দরভাবে ধরে রাখতে পারব। যুবসমাজ মাদকে জড়িয়ে পড়ছে। তাদের বাঁচাতে খেলার বিকল্প নেই। তাই গ্রামের এসব ঐতিহ্যবাহী খেলাকে টিকিয়ে রাখতে সরকারের সহযোগিতা প্রয়োজন।’
গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী খেলাগুলোর সঙ্গে মানুষের ছিল গভীর মিতালি। আধুনিকতার ঢেউয়ে সেই খেলাগুলো আজ প্রায় বিলুপ্তির পথে। শহরের আধুনিক খেলা আর মোবাইল ইন্টারনেট গ্রামে প্রবেশ করায় ঐতিহ্যবাহী খেলাগুলো হারিয়ে যেতে বসেছে। তবু প্রতিবছর কোনো কোনো এলাকার মানুষ নিজেদের উদ্যোগে এসব খেলা টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। খেলোয়াড় ও দর্শকদের দাবি, সরকারি সহযোগিতা পেলে ঐতিহ্যবাহী খেলাগুলো আবারও নতুন প্রাণ ফিরে পাবে।
দীর্ঘদিন পর গতকাল শনিবার মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার চরগোয়াল গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়েছে লাঠিখেলা। সেখানে নারী-পুরুষের উপচে পড়া ভিড় দেখা গেছে।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, গ্রামবাংলার যেসব খেলা হারিয়ে যাচ্ছে, তার মধ্যে রয়েছে হাডুডু, গাদন, গোল্লাছুট, কুতকুত, হাঁড়ি ভাঙা, দড়ি লাফ, দড়ি টানাটানি, কানামাছি ভোঁ ভোঁ, লাঠিখেলা, চোর-ডাকাত, মার্বেলসহ নানান খেলা। এসব খেলা ধরে রাখা না গেলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এগুলো শুধু গল্প হয়ে থাকবে। তাই গ্রামীণ সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে ঐতিহ্যবাহী খেলাগুলো ধরে রাখা অত্যন্ত জরুরি। এ ক্ষেত্রে সরকারি সহায়তা বড় ভূমিকা রাখতে পারে।
দর্শক রিপন আলী বলেন, ‘এখন আর গ্রামের ঐতিহ্যবাহী খেলাগুলো তেমন দেখা যায় না। এখানে লাঠিখেলা হবে শুনে আগেই চলে এসেছি। এই খেলা জনপ্রিয় বলে জায়গা পাব না ভেবেছিলাম। বিভিন্ন গ্রাম থেকে অনেক লোক এসেছে খেলা দেখতে।’
আরেক দর্শক লালন হোসেন বলেন, ‘লাঠিখেলা দেখতে অনেক মানুষ দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে এসেছে। ঐতিহ্যবাহী খেলাগুলো ধরে রাখা দরকার। লাঠিখেলা দেখতে দারুণ লাগছে, ভিড়ও বেশ।’
খেলোয়াড় আরাদুল ইসলাম বলেন, ‘বাপ-দাদার আমল থেকে লাঠিখেলা করে আসছি। আশা করি, ভবিষ্যতেও খেলতে পারব।’
খেলোয়াড় আশরাফুল ইসলাম বলেন, ‘১২-১৩ বছর বয়স থেকে খেলছি। সন্তানেরা খেলবে কি না জানি না, তবে আমরা যত দিন বাঁচি, এসব খেলা চালিয়ে যাব। যদি সরকারি সহায়তা পাওয়া যায়, খেলা আরও ভালোভাবে করা সম্ভব।’
খেলোয়াড় রনি আহমেদ বলেন, ‘এই খেলাকে ধরে রাখতে আমরা একটি টিম গঠন করেছি। যুবসমাজকে মাদকমুক্ত রাখতে খেলাধুলার বিকল্প নেই। প্রবাসীরাও কিছু সহায়তা করছেন।’
দেবীপুর লাঠিয়াল বাহিনীর পরিচালক মো. মারফত আলী বলেন, ‘প্রায় ১০ বছর পরিশ্রম করে আমরা দল গঠন করেছি। সরকারি সহযোগিতা পেলে খেলাটি আরও সুন্দরভাবে ধরে রাখতে পারব। যুবসমাজ মাদকে জড়িয়ে পড়ছে। তাদের বাঁচাতে খেলার বিকল্প নেই। তাই গ্রামের এসব ঐতিহ্যবাহী খেলাকে টিকিয়ে রাখতে সরকারের সহযোগিতা প্রয়োজন।’
গ্রামীণ এলাকায় রাস্তাঘাট নির্মাণ ও পাকা হওয়ার ফলে সড়কপথে যোগাযোগের ব্যাপক বিস্তৃতি, ছোট ও মাঝারি নদী বা খালে সেতু নির্মাণে খেয়াঘাট বন্ধ হওয়া, খাল শুকিয়ে যাওয়া, স্বল্প দূরত্বের নৌপথে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে ইঞ্জিনচালিত স্টিলবডির জলযানের ব্যবহারসহ নানা কারণে নৌকার চাহিদা কমে গেছে।৪৪ মিনিট আগে
উদ্বোধনী বক্তব্যে সভাপতি আহমাদুল হক আলবীর বলেন, ‘আজকের আয়োজন শুধু দৌড় নয়, তরুণ সমাজকে সুস্থ দেহ-সুস্থ মন গঠনের মাধ্যমে নতুন বাংলাদেশ গড়ার এক আহ্বান। “চলো একসাথে হাঁটি, একসাথে গড়ি” প্রতিপাদ্য সামনে রেখে আমরা বার্তা দিতে চাই—ব্যক্তি ও দেশের কল্যাণে সক্রিয় হতে হবে। দেড় হাজার প্রতিযোগীর অংশগ্রহণই প্রমাণ১৫ মিনিট আগে
ডিআরইউ নির্বাচনে সভাপতি পদে (১ টি) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ৪ জন। তাঁরা হলেন—আবু সালেহ আকন, মুরসালিন নোমানী, মো. রোকন-উজ-জামান এবং তৌহিদুল ইসলাম মিন্টু।৩০ মিনিট আগে
হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত দেশের সর্ব উত্তরের সীমান্ত জেলা পঞ্চগড়ে শীতের দাপট দিন দিন প্রকট হচ্ছে। আজ রোববার সকাল ৬টায় তেঁতুলিয়া আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারে জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে ১৩ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল ৯৭ শতাংশ।৪১ মিনিট আগে