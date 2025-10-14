১২ হাজার মিটার কারেন্ট জালসহ ৬ জেলে আটক

দশমিনা (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি
পটুয়াখালীর দশমিনা উপজেলায় নদীতে মা ইলিশ ধরার সময় ছয় জেলেকে আটক করেছে নৌ পুলিশ। গতকাল সোমবার রাতে তেঁতুলিয়া নদীর সৈয়দজাফর নামক এলাকা থেকে তাঁদের আটক করা হয়। আটক ব্যক্তিদের মধ্যে তিনজনকে মৎস্য সংরক্ষণ আইনে নিয়মিত মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়। বাকি তিনজন অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ায় মুচলেকা নিয়ে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। অভিযানে ১২ হাজার মিটার অবৈধ কারেন্ট জাল ও ট্রলার জব্দ করা হয়।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার দশমিনা সদর ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের সৈয়দ জাফর এলাকার মো. ইউনিসের ছেলে মো. আল আমিন (২৫), শাহজাহান খানের ছেলে মো. রাসেল খান (৩২) ও মো. মোস্তফা হাওলাদারের ছেলে মো. জহিরুল ইসলাম (২৪)।
নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ ফেরদাউস আজকের পত্রিকাকে বলেন, নিষেধাজ্ঞা চলাকালে মা ইলিশ ধরার সময় তেঁতুলিয়া নদীর সৈয়দজাফর এলাকায় অভিযান পরিচালনার সময় ট্রলার, জাল ও ছয় জেলেকে আটক করা হয়। তিনজনের বিরুদ্ধে মৎস্য সংরক্ষণ আইনে নিয়মিত মামলা করা হয়েছে। তাঁদের আজ মঙ্গলবার সকালে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। বাকি তিনজন অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় মুচলেকা নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়।
পটুয়াখালীর দশমিনা উপজেলায় নদীতে মা ইলিশ ধরার সময় ছয় জেলেকে আটক করেছে নৌ পুলিশ। গতকাল সোমবার রাতে তেঁতুলিয়া নদীর সৈয়দজাফর নামক এলাকা থেকে তাঁদের আটক করা হয়। আটক ব্যক্তিদের মধ্যে তিনজনকে মৎস্য সংরক্ষণ আইনে নিয়মিত মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়। বাকি তিনজন অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ায় মুচলেকা নিয়ে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। অভিযানে ১২ হাজার মিটার অবৈধ কারেন্ট জাল ও ট্রলার জব্দ করা হয়।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার দশমিনা সদর ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের সৈয়দ জাফর এলাকার মো. ইউনিসের ছেলে মো. আল আমিন (২৫), শাহজাহান খানের ছেলে মো. রাসেল খান (৩২) ও মো. মোস্তফা হাওলাদারের ছেলে মো. জহিরুল ইসলাম (২৪)।
নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ ফেরদাউস আজকের পত্রিকাকে বলেন, নিষেধাজ্ঞা চলাকালে মা ইলিশ ধরার সময় তেঁতুলিয়া নদীর সৈয়দজাফর এলাকায় অভিযান পরিচালনার সময় ট্রলার, জাল ও ছয় জেলেকে আটক করা হয়। তিনজনের বিরুদ্ধে মৎস্য সংরক্ষণ আইনে নিয়মিত মামলা করা হয়েছে। তাঁদের আজ মঙ্গলবার সকালে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। বাকি তিনজন অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় মুচলেকা নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়।
রাজধানীর কামরাঙ্গীরচরে এক স্কুলছাত্রীকে অপহরণের পর ধর্ষণের দায়ে এক ব্যক্তিকে ৪৪ বছরের কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) ঢাকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৪-এর বিচারক মুন্সী মো. মশিয়ার রহমান এ মামলার রায় দেন।৩ মিনিট আগে
সিলেটে ভারতীয় মালামাল ও তিনটি সিএনজিচালিত অটোরিকশাসহ চারজনকে আটক করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানিয়েছেন সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম।৫ মিনিট আগে
রাজধানীর দক্ষিণখানের মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের একটি ক্লাসে ইসলাম ধর্ম নিয়ে ‘বিরূপ’ মন্তব্য করার অভিযোগে বিজ্ঞানের শিক্ষক অভিজিৎ বিশ্বাসকে স্থায়ীভাবে চাকরিচ্যুত করেছে কর্তৃপক্ষ।৬ মিনিট আগে
স্ত্রী-সন্তানের সঙ্গে ফেসবুকে ছবি দিয়ে উত্তম লেখেন, ‘দীর্ঘ তের বছর তের দিন পর আমাদের দেখা।’ স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, দীর্ঘদিন চেষ্টা-তদবিরের পর উত্তমের স্ত্রী রিতা বড়ুয়া ও ছেলে আদিত্য বড়ুয়া গোপনে ফ্রান্সে রওনা দেন। ফ্রান্সের সময় গত রোববার রাতে (বাংলাদেশ সময়৮ মিনিট আগে