কুয়াকাটায় এক ইলিশ ৯ হাজার টাকায় বিক্রি

কলাপাড়া (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি
কুয়াকাটায় এক ইলিশ ৯ হাজার টাকায় বিক্রি। ছবি: আজকের পত্রিকা
পটুয়াখালীর কুয়াকাটায় জেলে ছোবাহান মাঝির জালে ধরা পড়ল ২ কেজি ২০০ গ্রাম ওজনের একটি ইলিশ। আজ বুধবার সকালে আলিপুর মৎস্য বন্দরের জমজম ফিসে মাছটি নিয়ে এলে ৪ হাজার টাকা কেজি দরে ৮ হাজার ৮০০ টাকায় কিনে নেন মৎস্য ব্যবসায়ী মুসা। এ সময় মাছটিকে দেখতে মৎস্য বন্দরে অনেকেই ভিড় করেন।

এর আগে গত ২৬ সেপ্টেম্বর এফ বি আশরাফুল ট্রলারে মাছ ধরার উদ্দেশ্যে সমুদ্রে জাল ফেললে অন্যান্য মাছের সঙ্গে বড় ইলিশ মাছটি ধরা পড়ে।

জেলে ছোবাহান বলেন, ‘ইলিশ শিকারে সমুদ্রে গিয়ে অন্যান্য মাছের সঙ্গে এ বড় ইলিশটি ধরা পড়ে। সাগরে বড় ইলিশের সংখ্যা খুবই কম। সাইজে বড় হওয়ার কারণে মাছটি ভালো দামে বিক্রি হয়েছে, অবরোধের আগমুহূর্তে এমন মাছ পেয়ে আমি খুশি।’

জমজম ফিশের মালিক সাঈদুল ইসলাম বলেন, ‘বড় সাইজের ইলিশ সচরাচর পাওয়া যায় না। বড় ইলিশ পেলে জেলেরা যেমন লাভবান হয়, পাশাপাশি আমরা ব্যবসায়ীরাও ভালো দামে মাছগুলো বিক্রি করতে পারি।’

মাছটির ক্রেতা এম মুসা বলেন, ‘দীর্ঘদিন ধরেই আমি মাছের ব্যবসা করি। সম্পূর্ণ বাজার খুঁজে বড় সাইজের এই একটি ইলিশই পেয়েছি। মাছটি ঠাকুরগাঁওয়ে পাঠাব। আশা করছি, ভালো দামে বিক্রি করতে পারব।’

এ বিষয়ে কলাপাড়া উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা অপু সাহা বলেন, জেলেদের জালে বড় সাইজের ইলিশ এখন প্রায়ই মিলছে। যেটা ৫৮ দিনের নিষেধাজ্ঞার সুফলও বলা যায়। গভীর সমুদ্রের জেলেদের পাশাপাশি উপকূলের জেলেরাও এখন বড় ইলিশ পাচ্ছেন। ইলিশের পরিমাণ দিন দিন বাড়ছে।

ইলিশপটুয়াখালীকলাপাড়াজেলার খবর
