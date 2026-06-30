ককটেল বিস্ফোরণ মামলার প্রধান আসামি ইউনূস গ্রেপ্তার

পটুয়াখালী দশমিনা উপজেলায় ককটেল বিস্ফোরণ মামলার প্রধান আসামি মো. ইউনূস খলিফাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে উপজেলা রণগোপালদী ইউনিয়নের আউলিয়াপুর লঞ্চঘাট এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।
ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গত বছরের ১৩ ডিসেম্বর উপজেলার চর বোরহান ইউনিয়নের চর শাহজালাল এলাকায় মো. ইউনূস খলিফার নেতৃত্বে ৫০-৬০ জন সশস্ত্র অবস্থায় মো. ফজলুল হক কালুর জমি দখলের উদ্দেশ্যে যান। এ সময় সেখানে নির্মাণাধীন একটি ঘরের সামনে ২-৩টি ককটেল বিস্ফোরণ করে জনমনে আতঙ্ক তৈরি করেন এবং পেট্রল দিয়ে একটি নির্মাণাধীন ঘর পুড়িয়ে দেন। এই ঘটনায় ফজলুল হক পরদিন ১৪ ডিসেম্বর ইউনূসকে প্রধান আসামি করে ১১ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা ১৫ জনের বিরুদ্ধে দশমিনা থানায় ককটেল বিস্ফোরণ, ঘর পোড়ানো, মালামাল লুটের মামলা করেন।
থানা সূত্রে জানা যায়, মামলা হওয়ার পর থেকে আসামিরা আত্মগোপনে ছিলেন। আজ মামলার প্রধান আসামি মো. ইউনূস খলিফাকে গ্রেপ্তার করা হয়।
মামলার তদন্তকারী থানার উপপুলিশ পরিদর্শক (এসআই) মাসুম বিল্লাহ আজকের পত্রিকাকে জানান, ঘটনার বিষয়ে থানায় মামলা রুজু হওয়ার পর থেকে আসামিরা পালাতক ছিলেন। আজ মামলার প্রধান আসামিকে তাঁর নিজ এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে।
দশমিনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে জানান, ককটেল বিস্ফোরণ মামলার এজাহারভুক্ত আসামিরা দীর্ঘদিন আত্মগোপনে ছিলেন। আজ প্রধান আসামিকে গ্রেপ্তার করে দুপুরের দিকে আদালতে পাঠানো হয়েছে। এই মামলায় বাকি আসামিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।
পাবনার আতাইকুলায় পুকুরে মাছ ধরতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে স্বামী-স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে কুচিয়ামোড়া উত্তরপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ জানিয়েছে, পুকুরের ওপর দিয়ে যাওয়া বৈদ্যুতিক তার পানিতে পড়ে গেলে তারা বিদ্যুতায়িত হন।১ ঘণ্টা আগে
কিশোরগঞ্জের মিঠামইনে নবম শ্রেণির ছাত্রী কোহিনুর আক্তার নিখোঁজের পর ঘোড়াউত্রা নদীতে একটি ভাসমান লাশ দেখা যায়। লাশের ভিডিও দেখে কোহিনুরের মা সেটি মেয়ের লাশ বলে দাবি করলেও পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ পায়নি। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে অটোরিকশাচালক হৃদয়কে।১ ঘণ্টা আগে
নাগরিকদের ওপর কোনো নতুন কর আরোপ বা বিদ্যমান কর বৃদ্ধি না করে রাজশাহী সিটি করপোরেশনের (রাসিক) ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জন্য ১ হাজার ৯ কোটি ৬৬ লাখ ৩০ হাজার ৬৬৫ টাকা ৮১ পয়সার প্রস্তাবিত বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে অনুমোদন ছাড়া আবাসন প্রকল্পের বিজ্ঞাপন প্রচার ও মাটি ভরাটের অভিযোগে ড্রিম গ্রীন সিটিকে ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। মঙ্গলবার বাসাইল ইউনিয়নের ঘোড়ামারা গ্রামে অভিযান পরিচালনা করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সিনথিয়া হোসেন।১ ঘণ্টা আগে