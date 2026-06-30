Ajker Patrika
En
পটুয়াখালী

ককটেল বিস্ফোরণ মামলার প্রধান আসামি ইউনূস গ্রেপ্তার

দশমিনা (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি 
ককটেল বিস্ফোরণ মামলার প্রধান আসামি ইউনূস গ্রেপ্তার
ককটেল বিস্ফোরণ মামলার প্রধান আসামি মো. ইউনূস খলিফা গ্রেপ্তার। ছবি: সংগৃহীত

পটুয়াখালী দশমিনা উপজেলায় ককটেল বিস্ফোরণ মামলার প্রধান আসামি মো. ইউনূস খলিফাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে উপজেলা রণগোপালদী ইউনিয়নের আউলিয়াপুর লঞ্চঘাট এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গত বছরের ১৩ ডিসেম্বর উপজেলার চর বোরহান ইউনিয়নের চর শাহজালাল এলাকায় মো. ইউনূস খলিফার নেতৃত্বে ৫০-৬০ জন সশস্ত্র অবস্থায় মো. ফজলুল হক কালুর জমি দখলের উদ্দেশ্যে যান। এ সময় সেখানে নির্মাণাধীন একটি ঘরের সামনে ২-৩টি ককটেল বিস্ফোরণ করে জনমনে আতঙ্ক তৈরি করেন এবং পেট্রল দিয়ে একটি নির্মাণাধীন ঘর পুড়িয়ে দেন। এই ঘটনায় ফজলুল হক পরদিন ১৪ ডিসেম্বর ইউনূসকে প্রধান আসামি করে ১১ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা ১৫ জনের বিরুদ্ধে দশমিনা থানায় ককটেল বিস্ফোরণ, ঘর পোড়ানো, মালামাল লুটের মামলা করেন।

থানা সূত্রে জানা যায়, মামলা হওয়ার পর থেকে আসামিরা আত্মগোপনে ছিলেন। আজ মামলার প্রধান আসামি মো. ইউনূস খলিফাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

মামলার তদন্তকারী থানার উপপুলিশ পরিদর্শক (এসআই) মাসুম বিল্লাহ আজকের পত্রিকাকে জানান, ঘটনার বিষয়ে থানায় মামলা রুজু হওয়ার পর থেকে আসামিরা পালাতক ছিলেন। আজ মামলার প্রধান আসামিকে তাঁর নিজ এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে।

দশমিনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে জানান, ককটেল বিস্ফোরণ মামলার এজাহারভুক্ত আসামিরা দীর্ঘদিন আত্মগোপনে ছিলেন। আজ প্রধান আসামিকে গ্রেপ্তার করে দুপুরের দিকে আদালতে পাঠানো হয়েছে। এই মামলায় বাকি আসামিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

বিষয়:

পটুয়াখালীদশমিনাককটেলবরিশাল বিভাগজেলার খবরবিস্ফোরণ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত