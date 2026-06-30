সিরাজদিখানে অনুমোদনহীন আবাসন প্রকল্পকে জরিমানা

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলায় অনুমোদন ছাড়া আবাসন প্রকল্পের বিজ্ঞাপন প্রচার ও মাটি ভরাট করার অভিযোগে ড্রিম গ্রীন সিটি নামের একটি আবাসন প্রকল্পকে ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টা থেকে দুপুর সোয়া ১টা পর্যন্ত উপজেলার বাসাইল ইউনিয়নের ঘোড়ামারা গ্রামে অভিযান চালিয়ে এ দণ্ড দেওয়া হয়।
অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সিনথিয়া হোসেন।
ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, যথাযথ কর্তৃপক্ষের কোনো ধরনের অনুমোদন ছাড়াই ড্রিম গ্রীন সিটি দীর্ঘদিন ধরে আবাসন প্রকল্পের বিজ্ঞাপন প্রচার, মাঠপর্যায়ে মাটি ভরাটসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিল। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালানো হয়।
অভিযানকালে আবাসন উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০-এর ২০ ধারা লঙ্ঘনের দায়ে প্রকল্পটির পরিচালক আরিফুর রহমান রিগ্যানকে ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সিনথিয়া হোসেন জানান, অনুমোদনহীন ও অবৈধ আবাসন প্রকল্পের বিরুদ্ধে প্রশাসনের নজরদারি অব্যাহত থাকবে। জনস্বার্থ ও সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষায় ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান পরিচালনা করা হবে।
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