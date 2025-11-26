Ajker Patrika

কারখানা নদীর ভয়াল থাবায় বাউফলে হাজারো পরিবারের আর্তনাদ

বাউফল (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি
কারখানা নদীর তীরবর্তী কাছিপাড়া, কনকদিয়া ও বগা ইউনিয়নের ছয়-সাতটি গ্রামের প্রায় ৩০ হাজার মানুষ এখন পুরোপুরি ঝুঁকির মধ্যে। ছবি: আজকের পত্রিকা
কারখানা নদীর তীরবর্তী কাছিপাড়া, কনকদিয়া ও বগা ইউনিয়নের ছয়-সাতটি গ্রামের প্রায় ৩০ হাজার মানুষ এখন পুরোপুরি ঝুঁকির মধ্যে। ছবি: আজকের পত্রিকা

কারখানা নদীর লাগাতার ভাঙনে দিশেহারা পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার কয়েকটি ইউনিয়নের হাজারো পরিবার। একসময়ের কৃষিভিত্তিক সমৃদ্ধ গ্রাম এখন পরিণত হয়েছে বিলাপের জনপদে। একেকটি ঘর, জমি আর গৃহস্থালি যেন গিলে খাচ্ছে ক্ষুধার্ত নদী। এই নদীর করাল থাবায় নিঃস্ব হয়ে আজ আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছে বহু পরিবার।

কাছিপাড়া ইউপির হাজিপুর গ্রামের আলেয়া বেগম (৫৫) সেই নির্মমতার এক প্রতীক। বিয়ের সময় শশুরবাড়ির গোয়াল ভরা গরু, গোলা ভরা ধান, পুকুরে মাছ আর উর্বর জমি দেখে স্বজনেরা তাঁকে বিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু নদীভাঙন তাঁর চোখের সামনে গিলে খেয়েছে স্বপ্নের সেই ঘর, উঠান, ফসলি জমি আর স্বামীর উত্তরাধিকারের সম্পদ।

আলেয়া বলেন, ‘সর্বনাশা এই কারখানা নদী মোর স্বামীর ঘরবাড়ি, জমি সব খাইছে। খালি মোগো খায় না—পুরা হাজিরপুর গ্রামটা গিল্লা খাইছে। যেই জমি আছিল, তা পাশের উপজেলায় চর হইয়া বড়লোকরা খায় এখন।’

তিনবার ভাঙনের কবলে পড়ে সহায়-সম্বলহীন আলেয়া এখন দুই সন্তান নিয়ে কাছিপাড়া সড়কের পাশে খড়ের ঘরে আশ্রয় নিয়েছেন।

নদীভাঙন শুধু আলেয়ার ঘর কেড়ে নেয়নি—গোপালিয়া বাঘা গ্রামের কৃষক আয়নাল হোসেনের জীবনেও এনেছে অমোচনীয় শোক। নিজের চোখের সামনে ভাই হারানোর স্মৃতি বলতে গিয়ে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন। আয়নাল বলেন, ‘বর্গা জমির আধা পাকা ধান কেটে গরুকে খাওয়ামু। ধানের আঁটি লইয়া আগে আইলাম আমি। কিন্তু বড় ভাই জয়নাল আর আইল না। পরে দেখি ধানের আঁটি ভাসে, ভাই ভাঙনে (মাটির নিচে চাপা পড়ে) মারা গেছে।’

কাছিপাড়া ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য মো. ইয়াকুব আলী রুবেল মোল্লা জানান, তেঁতুলিয়া নদী থেকে বাকেরগঞ্জের গোমা হয়ে এই কারখানা-ঝিলনা নদী লোহালিয়া হয়ে পায়রায় মিলেছে। নদীর তীরবর্তী কাছিপাড়া, কনকদিয়া ও বগা ইউনিয়নের ছয়-সাতটি গ্রামের প্রায় ৩০ হাজার মানুষ এখন পুরোপুরি ঝুঁকির মধ্যে। তিনি বলেন, ‘বাহের চর, হাজিরপুর, গোপালিয়া, কলতা, সন্ন্যাসীকান্দা—এসব গ্রামের মানুষের কোথাও বেড়িবাঁধ নেই। এ কারণে বছরজুড়ে নদীভাঙন, বর্ষায় জলোচ্ছ্বাসে গরু-ছাগল থেকে শুরু করে ঘরবাড়ি পর্যন্ত ভেসে যাচ্ছে। হাজিপুর গ্রাম তো পুরোপুরি নদীগর্ভে গেছে।’

কারখানা নদীর তীরবর্তী কাছিপাড়া, কনকদিয়া ও বগা ইউনিয়নের ছয়-সাতটি গ্রামের প্রায় ৩০ হাজার মানুষ এখন পুরোপুরি ঝুঁকির মধ্যে। ছবি: আজকের পত্রিকা
কারখানা নদীর তীরবর্তী কাছিপাড়া, কনকদিয়া ও বগা ইউনিয়নের ছয়-সাতটি গ্রামের প্রায় ৩০ হাজার মানুষ এখন পুরোপুরি ঝুঁকির মধ্যে। ছবি: আজকের পত্রিকা

চররঘুনাদ্দী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, হিস্যাজাত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও উত্তর কাছিপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভাঙনের মুখে এখন অরক্ষিত।

হিস্যাজাত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এফ এম মামুন হোসেন বলেন, ‘আমি যোগদানের সময় নদী ছিল গ্রামের উত্তর পাশে। পাঁচ বছরে দেড় কিলোমিটার ভেঙে এখন বিদ্যালয়ের মাত্র দেড় শ মিটার দূরে এসে গেছে। জোয়ার এলেই শিক্ষার্থীদের ছুটি দিতে হয়—জোয়ারের গর্জনেই আমরা আতঙ্কে থাকি।’

বাউফল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আমিনুল ইসলাম জানান, নদীর ১০-১৫ কিলোমিটারজুড়ে ভাঙন ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। গ্রামগুলো টিকিয়ে রাখতে অবিলম্বে বাঁধ বা বস্তা ফেলে নদীশাসন জরুরি।

পটুয়াখালী পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. রাকিব বলেন, প্রয়োজনীয় বরাদ্দ না থাকায় বড় কোনো প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না। জরুরি ভিত্তিতে প্রায় ৮০ লাখ টাকার জিও ব্যাগ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। পুরো এলাকায় স্থায়ী রক্ষাব্যবস্থা গড়তে প্রকল্প দাখিল করা হবে। অনুমোদন পেলে ব্লক ও জিও ব্যাগ দিয়ে স্থায়ীভাবে ভাঙন রোধ করা সম্ভব।

এদিকে প্রতিদিন নদীর গর্ভে বিলীন হচ্ছে নতুন নতুন ভূমি, ভাঙনের আতঙ্কে রাত কাটাচ্ছেন হাজার হাজার মানুষ। ভাঙনের থাবা যদি দ্রুত ঠেকানো না যায়, তবে মানচিত্র থেকে মুছে যেতে পারে বাউফলের আরও কয়েকটি গ্রাম।

আজ প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ উদ্বোধন: নেছারাবাদে ব্যানারে হাস্যকর ভুল

নেছারাবাদ (পিরোজপুর) প্রতিনিধি 
উদ্বোধনের তারিখ লেখা হয়েছে ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫। অথচ আজ থেকেই শুরু প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ও প্রদর্শনী। ছবি: আজকের পত্রিকা
উদ্বোধনের তারিখ লেখা হয়েছে ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫। অথচ আজ থেকেই শুরু প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ও প্রদর্শনী। ছবি: আজকের পত্রিকা

সামনে দৃষ্টিনন্দন প্যান্ডেল, ভেতরে সারবদ্ধ ৩০টি স্টল, আর শেষ প্রান্তে মূল স্টেজ। সব মিলিয়ে জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ও প্রদর্শনী ২০২৫-এর পুরো আয়োজনে লেগেছে উৎসবের আমেজ। ‘দেশীয় স্নাত, আধুনিক প্রযুক্তি, প্রাণিসম্পদে হবে উন্নতি’ স্লোগানকে সামনে রেখে আজ বুধবার, ২৬ নভেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে সপ্তাহব্যাপী এই আয়োজন।

কিন্তু সবকিছুর মধ্যে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রবেশ গেটের ঝকঝকে ব্যানারটি। কারণ, সেখানে উদ্বোধনের তারিখ লেখা হয়েছে ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫। অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ের এক মাস পরে। গেটের এই অদ্ভুত ভুল দেখে এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে হাস্যরস ও কৌতুকপূর্ণ আলোচনা। অনেকে মজা করে বলছেন, ‘মেলা তো আজ, কিন্তু গেট বলছে আগামী মাসে আসতে!’

প্রকৃতপক্ষে ২৬ নভেম্বর (বুধবার) সকালে নেছারাবাদ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. জাহিদুল ইসলাম সরকারি স্বরূপকাঠি পাইলট মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করবেন। উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতালের আয়োজনে সপ্তাহব্যাপী এই প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠানের সহযোগিতায় রয়েছে প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)।

স্বরূপকাঠি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক সহকারী শিক্ষক বলেন, ‘সকালে হাঁটতে গিয়ে গেটে নজর পড়ে। ব্যানার দেখে তো নিজেই তারিখ নিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে গেলাম! পরে মোবাইলে দেখে নিশ্চিত হলাম আজ ২৬ নভেম্বর, ডিসেম্বর নয়। এত বড় ব্যানার প্রিন্ট দেওয়ার আগে আয়োজকদের একবার ভালো করে দেখা উচিত ছিল।’

স্বরূপকাঠি শহীদ স্মৃতি ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক মাহমুদুর রহমান খান বলেন, ‘প্রিন্টিং মিসটেক হতেই পারে, তবে দায়টা আয়োজকদেরই। ব্যানার প্রিন্ট দেওয়ার আগে বানান ও তথ্য যাচাই করা জরুরি।’

এ বিষয়ে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা তাপষ কুমার ঘোষ বলেন, ‘আমি বাসায় আছি। আমাদের প্রদর্শনী ২৬ নভেম্বরই। ব্যানারে ২৬ ডিসেম্বর লেখা হয়েছে কেন, বিষয়টা দেখছি।’

তারিখের এই বিভ্রাট ইতিমধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও বেশ হাস্যরসের জন্ম দিয়েছে। তবে আয়োজনের প্রস্তুতি ও পরিবেশ দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা প্রত্যাশা করছেন, ছোট ভুলের এই ‘মজার’ ঘটনা ছাপিয়ে প্রাণিসম্পদ সপ্তাহের মূল আয়োজনই আলোচনায় থাকবে।

পলিনেট হাউসে কৃষিতে নতুন দিগন্ত, বছরে সোহেলের লাভ ১০ লাখ টাকা

মাসুদ পারভেজ রুবেল ডিমলা, নীলফামারী 
ডিমলা উপজেলার কুটিপাড়া গ্রামে নিয়ন্ত্রিত কৃষিঘর নির্মাণ করেছেন সোহেল। ছবি: আজকের পত্রিকা
ডিমলা উপজেলার কুটিপাড়া গ্রামে নিয়ন্ত্রিত কৃষিঘর নির্মাণ করেছেন সোহেল। ছবি: আজকের পত্রিকা

নীলফামারীর ডিমলা উপজেলার কুটিপাড়া গ্রামে ঢুকতেই চোখে পড়ে ভিন্ন দৃশ্য—একখণ্ড জমি, সারা বছর থাকে সবুজে মোড়া। শীতের সবজি ফলছে গ্রীষ্মে, আবার গরমের সবজি দেখা যাচ্ছে শীতকালে। মৌসুমের নিয়ম ভেঙে এই পরিবর্তন এনেছেন গ্রামের তরুণ উদ্যোক্তা সোহেল রানা। আধুনিক পদ্ধতির আপডেট স্মার্ট অ্যাগ্রো নামে ‘পলিনেট হাউস’ তৈরি করে তিনি কৃষিকে নিয়ে গেছেন এক নতুন ধারায়।

দুই বছর আগে ২০ শতক জমিতে পলিথিন ও সূক্ষ্ম নেট দিয়ে তৈরি নিয়ন্ত্রিত কৃষিঘর নির্মাণ করেন সোহেল। ভেতরে তাপমাত্রা, আর্দ্রতা আর আলো নিয়ন্ত্রণ করা যায় বলে চারার বৃদ্ধিও থাকে সমানুপাতিক। মাটির পরিবর্তে তিনি ব্যবহার করেন নারকেলের ছোবড়া থেকে তৈরি কোকোপিট। এতে থাকে না মাটিবাহিত রোগ, ভাইরাসের আক্রমণও কম। সোহেলের ভাষায়, কোকোপিটে চারার অঙ্কুরোদগমের হার ৯০ শতাংশের বেশি। সার বা কীটনাশক লাগে না বললে চলে।

কৃষি দপ্তরের প্রশিক্ষণ নিয়ে শুরু করা এই উদ্যোগ এখন তাঁর প্রধান আয়ের উৎস। বছরে ২০ লাখের বেশি চারা উৎপাদন করেন তিনি। বাজারে ভালো চাহিদা থাকায় বছরে প্রায় ১০ লাখ টাকা নিট লাভ আসছে হাতে। শুধু তা-ই নয়, আগের মতো জমি আর খালি পড়ে থাকে না। নীলফামারীসহ আশপাশের জেলাগুলোয় নিয়মিত যাচ্ছে এসব চারা।

সোহেল বলেন, ‘শুরুতে জানতাম না পলিনেট হাউস কতটা ফল দেবে। কৃষি অফিসের প্রশিক্ষণ নিয়ে কাজ শুরু করি। এখন কোকোপিটে চারার অঙ্কুরোদগম ৯০ শতাংশের মতো। সার-কীটনাশক লাগে না বললে চলে। লক্ষ্য হচ্ছে, গ্রামে আধুনিক কৃষি পৌঁছে দেওয়া, যাতে সবাই সারা বছর আয়ের সুযোগ পায়।’

ডিমলা উপজেলার কুটিপাড়া গ্রামে নিয়ন্ত্রিত কৃষিঘর নির্মাণ করেছেন সোহেল। ছবি: আজকের পত্রিকা
ডিমলা উপজেলার কুটিপাড়া গ্রামে নিয়ন্ত্রিত কৃষিঘর নির্মাণ করেছেন সোহেল। ছবি: আজকের পত্রিকা

সোহেলের বাবা রেজাউল ইসলাম বলেন, আগে ভাবিনি এভাবে কৃষিকে বদলে ফেলা যায়। এখন ছেলেকে দেখে গ্রামের ছেলেরা উৎসাহ পাচ্ছে।

স্থানীয় কৃষকেরা জানালেন, পলিনেট হাউসের চারা একসঙ্গে বেড়ে ওঠে, মৃত্যুহার কম, তাই ফলনও ভালো হয়। আগাম উৎপাদনের সুযোগ থাকায় মুনাফা বাড়ছে। ফলে সারা বছর এখন সবজি উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে।

এই উদ্যোগ বদলে দিয়েছে গ্রামের কর্মসংস্থানের চিত্র। সোহেলের পলিনেট হাউসে প্রতিদিন কাজ করেন ১৫ জন নারী-পুরুষ। তাঁদের কেউ কেউ বলেন, ‘আগে মৌসুম ছাড়া কাজ পাওয়া যেত না। এখন নিয়মিত আয় হচ্ছে, সংসারের খরচ মেটাতে পারছি।’

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তারা বলছেন, আবহাওয়া অনিশ্চিত হয়ে ওঠায় নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে চারা উৎপাদন কৃষকদের জন্য বড় সুবিধা। রাসায়নিকমুক্ত নিরাপদ চারা উৎপাদনেও এই প্রযুক্তি কার্যকর।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মীর হাসান আল বান্না জানান, সোহেলের উদ্যোগ দেখে অন্য কৃষকেরাও পলিনেট হাউস করতে আগ্রহী হচ্ছেন। এটি এলাকায় একটি নতুন ধারা তৈরি করবে।

অসময়ের ফসল ফলিয়ে শুধু নিজের আয় বাড়াচ্ছেন না সোহেল, পরিবর্তন আনছেন গ্রামের অর্থনীতি ও মানুষের ভাবনায়। প্রযুক্তি, পরিশ্রম আর সাহস মিলিয়ে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন যে কৃষিতে উদ্ভাবনই ভবিষ্যতের নতুন পথ।

লক্ষ্মীপুরে লঞ্চঘাটে চাঁদাবাজি: ছাত্রদল নেতাসহ ৩ জন গ্রেপ্তার

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
ছাত্রদল নেতাসহ গ্রেপ্তারকৃত তিনজন। ছবি: আজকের পত্রিকা
ছাত্রদল নেতাসহ গ্রেপ্তারকৃত তিনজন। ছবি: আজকের পত্রিকা

লক্ষ্মীপুরের রামগতির আলেকজান্ডার লঞ্চঘাটে চাঁদাবাজির অভিযোগে আ স ম আবদুর রব সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রদলের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মো. তৌহিদুল ইসলাম নয়নসহ (২৬) তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে কোস্টগার্ড। গ্রেপ্তারকৃত অন্য দুজন হলেন, নয়নের সহযোগী আহাদ হোসেন (২৫) ও ইকবাল হোসেন (৩০)। তারা সবাই রামগতি পৌরসভার বাসিন্দা।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে আলেকজান্ডার লঞ্চঘাটে চাঁদাবাজির সময় কোস্টগার্ডের একটি টিম নয়নসহ তিনজনকে হাতেনাতে আটক করে।

পরে রামগতি স্টেশন কোস্টগার্ডের কন্টিনজেন্ট কমান্ডার এম সফিকুল ইসলাম মঙ্গলবার রাতেই বাদী হয়ে রামগতি থানায় একটি চাঁদাবাজির মামলা দায়ের করেন। সেই মামলায় তাদের গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

কোস্টগার্ড জানিয়েছে, রাজনৈতিক পরিচয় ব্যবহার করে তারা দীর্ঘদিন ধরে লঞ্চঘাটে চাঁদাবাজি ও আধিপত্য বিস্তার করছিল।

রামগতি উপজেলা কোস্টগার্ডের কন্টিনজেন্ট কমান্ডার (সিসি) সফিকুল ইসলাম জানান, হাতেনাতে আটকের পর প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে নয়ন চাঁদাবাজির কথা স্বীকার করেছে। তার কাছ থেকে একটি রশিদ বইও জব্দ করা হয়েছে। তবে সে লঞ্চঘাটের ইজারার কোনো বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারেনি।

রামগতি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. কবির হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ‘কোস্টগার্ডের পক্ষ থেকে নয়নসহ তিনজনের নামে চাঁদাবাজির মামলা দায়ের করা হয়েছে। গ্রেপ্তারকৃতদের আজ বুধবার আদালতে সোপর্দ করা হবে।’

বাঁধের জমি লিজ দিয়ে বিপাকে পাউবো

  • মেয়াদ শেষ হলেও মামলার কারণে নতুন করে ইজারা দিতে বিপত্তি।
  • তিন বছর ধরে লিজবিহীন অবস্থায়; ফলে পার্কটিতে কোনো আয়ও হচ্ছে না।
মাহিদুল ইসলাম, মৌলভীবাজার
মৌলভীবাজারের মনু ব্যারাজ‍সংলগ্ন এলাকায় পরিত্যক্ত শিশুপার্ক পরিণত হয়েছে ঝোপঝাড়ে। ছবি: আজকের পত্রিকা
মৌলভীবাজারের মনু ব্যারাজ‍সংলগ্ন এলাকায় পরিত্যক্ত শিশুপার্ক পরিণত হয়েছে ঝোপঝাড়ে। ছবি: আজকের পত্রিকা

মৌলভীবাজার শহরঘেঁষা মাতারকাপন এলাকায় মনু ব্যারাজ‍। এর কয়েক মিটার দূরেই পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) প্রায় ১ একর জায়গাজুড়ে পর্যটকদের জন্য গড়ে তোলা হয়েছিল ড্রিমস শিশুপার্ক নামে বিনোদন কেন্দ্র। তবে এ পার্কটি বিভিন্ন জটিলতায় এখন বন্ধ রয়েছে। জানা গেছে, শুরুর দিকে বৈধভাবে পার্কটি লিজ দেওয়া হলেও বর্তমানে মামলা জটিলতায় তিন বছর ধরে লিজবিহীন অবস্থায় আছে। ফলে পার্কটি থেকে কোনো আয়ও হচ্ছে না।

পাউবো বলছে, মামলা থাকায় ২০২২ সাল থেকে লিজ দেওয়া যাচ্ছে না। এদিকে ইজারাদারের দাবি, তাঁদের লিজ এখনো বৈধভাবে আছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ২০১৬ সালে পার্কটি পাঁচ বছর মেয়াদে ইজারা দেওয়া হয়। মেয়াদ শেষের আগেই ইজারাদারেরা মামলা করেন। পার্কটি চালাতে গিয়ে ইজারাদারদের লোকসান হচ্ছে বলে মামলা করা হয় বলেও জানা গেছে।

ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড়ি এলাকা থেকে সূচনা হওয়া ১৬৬ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের মনু নদের ৭৩ কিলোমিটার বাংলাদেশে রয়েছে। এই নদকে ঘিরে মনু নদ প্রকল্প নামে ১৯৮৩ সালে বৃহৎ সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনাবিষয়ক প্রকল্প। এখানে যে ব্যারাজ করা হয়েছে, তা দেখার জন্য দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে পর্যটক আসেন। তবে এখানে ব্যারাজ ছাড়া পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে অনেক পরিত্যক্ত জায়গা রয়েছে। 

স্থানীয়রা বলছেন, এখানে বিনোদনের জন্য পার্ক স্থাপন করা হলেও বাস্তবে বাচ্চাদের কয়েকটি খেলনাসামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নেই। চারদিক শুধু জঙ্গলে ঢাকা।

সরেজমিনে দেখা যায়, মনু ব্যারাজের কয়েক মিটার দূরে ড্রিমস শিশুপার্ক। পার্কের বাইরে একটি সাইনবোর্ড। চারপাশে টিনের বেড়া। ভেতরে শিশুদের জন্য মিউজিক নৌকাসহ কয়েকটি বিনোদনসামগ্রী থাকলেও সেগুলো ঝোপজঙ্গলে ভরা। পাশে স্থাপনা ভাঙাচোরা। দেখে ভূতের বাড়ি ছাড়া অন্য কিছু ভাববার উপায় নেই।

স্থানীয় কয়েকজন বলেন, এখানে সরকারের প্রচুর জায়গা আছে। প্রতিদিন বিকেলে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে স্থানীয় অনেক পর্যটক আসেন। এখানে যে পার্ক আছে, এটা শুধু জায়গা দখল ছাড়া আর কিছু নয়।

পার্কের সাইনবোর্ডে দেওয়া ফোন নম্বরে যোগাযোগ করা হলে ইঞ্জিনিয়ার সুলতান হোসেন নাম পরিচয় দিয়ে একজন বলেন, ‘আমরা লিজ নিয়ে পার্ক স্থাপন করেছি। আমাদের লিজের সময় এখনো আছে। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট-পরবর্তী সময়ে আমাদের এখানে হামলা করে ভাঙচুর ও সবকিছু লুট করে নেওয়া হয়েছে। এজন্য পার্কের এই অবস্থা।’

মৌলভীবাজার পাউবোর নির্বাহী প্রকৌশলী মো. খালেদ বিন অলীদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, লিজের মেয়াদ শেষ হয়েছে। বর্তমানে মামলা চলমান। মামলা শেষ হলে নতুন করে আবার লিজ দেওয়া হবে।

