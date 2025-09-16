Ajker Patrika
ছোবলের পর জ্যান্ত সাপ বয়ামে ভরে হাসপাতালে হাজির বৃদ্ধা

পঞ্চগড় প্রতিনিধি 
বয়ামের ভেতর রাখা জ্যান্ত সাপ। ছবি: আজকের পত্রিকা
বয়ামের ভেতর রাখা জ্যান্ত সাপ। ছবি: আজকের পত্রিকা

পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জে গোখরা সাপের ছোবল খাওয়ার পর এক বৃদ্ধা জ্যান্ত সাপটিকে বয়ামে ভরে হাসপাতালে হাজির হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) বিকেলে উপজেলার দেবীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এ ঘটনা ঘটে।

সাপের ছোবল খাওয়া বৃদ্ধার নাম সুমিত্রা রানী (৬০)। তিনি দেবীডুবা ইউনিয়নের সোনাপোতা গ্রামের উপেন্দ্র নাথ রায়ের স্ত্রী।

পরিবারের সদস্যরা জানান, দুপুরে ঘর পরিষ্কার করছিলেন সুমিত্রা রানী। এ সময় একটি বয়াম নাড়াচাড়া করতে গেলে হঠাৎ গোখরা সাপ তাঁকে ছোবল মারে। চিৎকার শুনে ছেলে সুরেশ চন্দ্র রায় এগিয়ে এসে সাপটিকে দেখতে পান। পরে সাপটিকে একটি বয়ামে ভরে মাকে নিয়ে দ্রুত দেবীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আসেন।

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বৃদ্ধা। ছবি: আজকের পত্রিকা
হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বৃদ্ধা। ছবি: আজকের পত্রিকা

এ বিষয়ে দেবীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. সুমন ধর বলেন, ‘বিকেলের দিকে রোগীকে হাসপাতালে আনা হয়। নিশ্চিত হওয়ার পরপরই তাঁকে অ্যান্টিভেনম দেওয়া হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, তাঁরা জীবিত সাপটিও সঙ্গে করে হাসপাতালে নিয়ে এসেছিলেন।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমাদের হাসপাতালে সব সময়ই অ্যান্টিভেনম মজুত থাকে। তাই কোনো সাপে কামড়ানো রোগী এলে দেরি না করে দ্রুত চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব হয়। উন্নত চিকিৎসার জন্য সুমিত্রা রানীকে পরে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।’

বিষয়:

গোখরাসাপপঞ্চগড়দেবীগঞ্জজেলার খবররংপুর বিভাগ
