Ajker Patrika
পঞ্চগড়

পঞ্চগড়ে গৃহবধূকে হত্যার অভিযোগে স্বামী গ্রেপ্তার

পঞ্চগড় প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি

পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় পারিবারিক কলহের জেরে আরজিনা খাতুন (২৪) নামের এক গৃহবধূকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় নিহত গৃহবধূর স্বামী মনির হোসেনকে (২৬) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, প্রায় তিন বছর আগে আরজিনার সঙ্গে বিয়ে হয় শালবাহান ইউনিয়নের শানুবালাবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা মনির হোসেনের। বিয়ের পর থেকে তাঁদের মধ্যে পারিবারিক কলহ চলছিল।

গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় নিজ বাড়িতে পারিবারিক কলহের একপর্যায়ে মনির হোসেন তাঁর স্ত্রী আরজিনাকে মারধর করে গুরুতর জখম করেন। পরে তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে পঞ্চগড় আধুনিক সদর হাসপাতালে ও পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।

এ ঘটনায় নিহত গৃহবধূর বাবা জালাল উদ্দীন বাদী হয়ে তেঁতুলিয়া মডেল থানায় একটি হত্যা মামলা করেছেন। মামলার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ তাৎক্ষণিক অভিযান চালিয়ে স্বামী মনির হোসেনকে গ্রেপ্তার করে।

এ বিষয়ে তেঁতুলিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) লাইছুর রহমান জানান, সংবাদ পাওয়ার পর পুলিশ নিহত গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার করেছে। এ ঘটনায় নিহত গৃহবধূর বাবা একটি হত্যা মামলা করেছেন। আসামিকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

পঞ্চগড়তেঁতুলিয়াহত্যাগৃহবধূজেলার খবররংপুর বিভাগ
