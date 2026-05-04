পঞ্চগড়ে গৃহবধূকে হত্যার অভিযোগে স্বামী গ্রেপ্তার

পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় পারিবারিক কলহের জেরে আরজিনা খাতুন (২৪) নামের এক গৃহবধূকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় নিহত গৃহবধূর স্বামী মনির হোসেনকে (২৬) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, প্রায় তিন বছর আগে আরজিনার সঙ্গে বিয়ে হয় শালবাহান ইউনিয়নের শানুবালাবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা মনির হোসেনের। বিয়ের পর থেকে তাঁদের মধ্যে পারিবারিক কলহ চলছিল।
গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় নিজ বাড়িতে পারিবারিক কলহের একপর্যায়ে মনির হোসেন তাঁর স্ত্রী আরজিনাকে মারধর করে গুরুতর জখম করেন। পরে তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে পঞ্চগড় আধুনিক সদর হাসপাতালে ও পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।
এ ঘটনায় নিহত গৃহবধূর বাবা জালাল উদ্দীন বাদী হয়ে তেঁতুলিয়া মডেল থানায় একটি হত্যা মামলা করেছেন। মামলার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ তাৎক্ষণিক অভিযান চালিয়ে স্বামী মনির হোসেনকে গ্রেপ্তার করে।
এ বিষয়ে তেঁতুলিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) লাইছুর রহমান জানান, সংবাদ পাওয়ার পর পুলিশ নিহত গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার করেছে। এ ঘটনায় নিহত গৃহবধূর বাবা একটি হত্যা মামলা করেছেন। আসামিকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের (জকসু) ক্রীড়া সম্পাদক জর্জিস আনোয়ার নাঈম নিজের পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। আজ সোমবার জকসুর ভিপি রিয়াজুল ইসলামের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন তিনি। তবে তা এখনো গ্রহণ করা হয়নি বলে জানিয়েছেন ভিপি।৩ মিনিট আগে
মোহাম্মদপুরের নবীনগর হাউজিং বেড়িবাঁধ ও আশপাশ এলাকায় গতকাল রোববার পৃথকভাবে এসব অপহরণের ঘটনা ঘটে। পরে ভুক্তভোগীদের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে উত্তরা দিয়াবাড়ি থেকে তাঁদের উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার ব্যক্তিরা হলেন সোহেল, সেলিম, সাইফুল ও আলী আহমেদ।৬ মিনিট আগে
সুনামগঞ্জের ছাতকে বাস ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখী সংঘর্ষে ৫ জন মারা গেছেন। এতে আহত হয়েছেন আরও দুইজন। সোমবার (৪ মে) দুপুর আড়াইটার দিকে ছাতক উপজেলার জালালপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে ঘটনাস্থলেই দুই জন মারা যান। তাদের একজনের পরিচয় জানা গেছে। তিনি হলেন ইউসুফ আলী (৫৫)।১১ মিনিট আগে
এডিস মশাবাহিত ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া প্রতিরোধে এবং শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখতে প্রতি মাসের প্রথম শনিবারকে ‘ক্লিনিং ডে’ ঘোষণা করেছেন ডিএসসিসি প্রশাসক বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আবদুস সালাম। আগামী ৯ মে ডিএসসিসি এলাকায় প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে ‘ক্লিনিং ডে’ উদ্যাপিত হবে।১৫ মিনিট আগে