পাবনায় অটোরিকশাচালককে গলা কেটে হত্যা

পাবনার চাটমোহরে নাছের আলী (৪২) নামে এক অটোরিকশাচালককে গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। বুধবার (৮ জুলাই) রাত সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার ছাইকোলা ইউনিয়নের বোয়াইলমারী কবরস্থানের পাশের সড়কে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত নাছের আলী উপজেলার হরিপুর ইউনিয়নের আগশোয়াইল টলটলিপাড়া গ্রামের বাসিন্দা এবং মৃত খোরশেদ আলীর ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাতে যাত্রী নিয়ে ছাইকোলা এলাকায় যান নাছের আলী। সেখান থেকে চাটমোহরে ফেরার পথে বোয়াইলমারী কবরস্থানের পূর্ব পাশে দুর্বৃত্তরা তাঁর গতিরোধ করে। একপর্যায়ে তাঁকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে এবং গলা কেটে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়।
গুরুতর আহত অবস্থায় নাছের আলী পাশের একটি বাড়িতে গিয়ে সাহায্য চাওয়ার চেষ্টা করেন। স্থানীয় বাসিন্দা সবুজের বাড়ির দরজায় ধাক্কা দিয়ে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।
চাটমোহর সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার নাসের মুন্সী জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করে মরদেহ উদ্ধার করে। পরে স্থানীয়দের সহায়তায় নিহতের পরিচয় শনাক্ত করে তাঁর স্বজনদের খবর দেওয়া হয়। স্বজনেরা ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ শনাক্ত করেন। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ পাবনা জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, অটোরিকশা ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে নাছের আলীকে হত্যা করা হতে পারে। ঘটনার প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটন এবং জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে পুলিশ কাজ করছে। ঘটনাস্থল থেকে নিহত ব্যক্তির অটোরিকশাটি জব্দ করা হয়েছে।
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