ঈশ্বরদীতে রূপপুর প্রকল্পের দোভাষীর মরদেহ উদ্ধার

পাবনা প্রতিনিধি
পাবনার ঈশ্বরদীতে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্পে কর্মরত আনোয়ার আহমেদ (৫২) নামের এক দোভাষীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার (১৮ অক্টোবর) রাত সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার দিয়ার সাহাপুর গ্রামের একটি ভাড়া বাসা থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
নিহত আনোয়ার আহমেদ চট্টগ্রামের পূর্ব নাসিরাবাদ এলাকার মৃত আব্দুল খালেকের ছেলে। তিনি স্ত্রী ও দুই মেয়ে নিয়ে এক বছর ধরে ঈশ্বরদীর দিয়ার সাহাপুরে হাবিবুর রহমান হাবুর বাড়িতে ভাড়া থাকতেন। আনোয়ার আট বছর ধরে রূপপুর প্রকল্পে নিকিমথ নামে একটি রাশিয়ান কোম্পানিতে দোভাষী হিসেবে কাজ করতেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আনোয়ার আহমেদ কয়েক দিন আগে স্ত্রীসহ চট্টগ্রামে বেড়াতে যান। শনিবার বেলা তিনটার দিকে ১০ দিনের ছুটি শেষ করে তিনি স্ত্রীকে চট্টগ্রামে রেখে ঈশ্বরদীর ভাড়া বাসায় ফিরে আসেন। এর পর থেকে তাঁর স্ত্রী তাঁকে ফোনে পাচ্ছিলেন না।
এই অবস্থায় আনোয়ারের স্ত্রী ওই এলাকার এক প্রতিবেশীকে (ভাবি) মোবাইলে স্বামীর খোঁজ নিতে অনুরোধ করেন। প্রতিবেশী খোঁজ নিতে এসে দেখেন, আনোয়ার আহমেদ ঘরের মেঝেতে মৃত অবস্থায় পড়ে আছেন।
খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে তালা ভেঙে দোভাষীর মরদেহ উদ্ধার করে। এরপর সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করে মরদেহটি ঈশ্বরদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে জন্য পাঠানো হয়।
বিষয়টির সত্যতা স্বীকার করে ঈশ্বরদী থানা-পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) লতিফুর রহমান বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, তিনি হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন। তাঁর শরীরে আঘাতের কোনো চিহ্ন ছিল না। এর আগেও তাঁর হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল বলে পরিবার থেকে জানানো হয়েছে।’
এসআই লতিফুর রহমান জানান, নিহত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদের খবর দেওয়া হয়েছে। চট্টগ্রাম থেকে তাঁরা ঈশ্বরদী থানায় পৌঁছানোর পর তাঁদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মরদেহের ময়নাতদন্তের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে।
পাবনার ঈশ্বরদীতে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্পে কর্মরত আনোয়ার আহমেদ (৫২) নামের এক দোভাষীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার (১৮ অক্টোবর) রাত সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার দিয়ার সাহাপুর গ্রামের একটি ভাড়া বাসা থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
নিহত আনোয়ার আহমেদ চট্টগ্রামের পূর্ব নাসিরাবাদ এলাকার মৃত আব্দুল খালেকের ছেলে। তিনি স্ত্রী ও দুই মেয়ে নিয়ে এক বছর ধরে ঈশ্বরদীর দিয়ার সাহাপুরে হাবিবুর রহমান হাবুর বাড়িতে ভাড়া থাকতেন। আনোয়ার আট বছর ধরে রূপপুর প্রকল্পে নিকিমথ নামে একটি রাশিয়ান কোম্পানিতে দোভাষী হিসেবে কাজ করতেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আনোয়ার আহমেদ কয়েক দিন আগে স্ত্রীসহ চট্টগ্রামে বেড়াতে যান। শনিবার বেলা তিনটার দিকে ১০ দিনের ছুটি শেষ করে তিনি স্ত্রীকে চট্টগ্রামে রেখে ঈশ্বরদীর ভাড়া বাসায় ফিরে আসেন। এর পর থেকে তাঁর স্ত্রী তাঁকে ফোনে পাচ্ছিলেন না।
এই অবস্থায় আনোয়ারের স্ত্রী ওই এলাকার এক প্রতিবেশীকে (ভাবি) মোবাইলে স্বামীর খোঁজ নিতে অনুরোধ করেন। প্রতিবেশী খোঁজ নিতে এসে দেখেন, আনোয়ার আহমেদ ঘরের মেঝেতে মৃত অবস্থায় পড়ে আছেন।
খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে তালা ভেঙে দোভাষীর মরদেহ উদ্ধার করে। এরপর সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করে মরদেহটি ঈশ্বরদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে জন্য পাঠানো হয়।
বিষয়টির সত্যতা স্বীকার করে ঈশ্বরদী থানা-পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) লতিফুর রহমান বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, তিনি হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন। তাঁর শরীরে আঘাতের কোনো চিহ্ন ছিল না। এর আগেও তাঁর হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল বলে পরিবার থেকে জানানো হয়েছে।’
এসআই লতিফুর রহমান জানান, নিহত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদের খবর দেওয়া হয়েছে। চট্টগ্রাম থেকে তাঁরা ঈশ্বরদী থানায় পৌঁছানোর পর তাঁদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মরদেহের ময়নাতদন্তের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে।
ফরিদপুরের সালথায় দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে ইব্রাহিম হুসাইন (৪৭) নামের এক স্কুলশিক্ষক নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় দুই শিক্ষার্থীসহ আহত হয়েছে আরও চারজন। তাদের মধ্যে দুজনকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।১৭ মিনিট আগে
টিকটকে পরিচয়ের সূত্রে বিয়ের প্রলোভনে কিশোরীকে ডেকে নেন যুবক। এরপর মাদকের আখড়ায় আটকে রেখে তাঁকে ধর্ষণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। রাঙামাটি শহরের বাস টার্মিনাল সংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটেছে।১ ঘণ্টা আগে
কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়া ও বুড়িচং উপজেলার সীমান্তবর্তী এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রায় ২ কোটি ৫৪ লাখ টাকা মূল্যের ভারতীয় অবৈধ পণ্য জব্দ করেছে সুলতানপুর ব্যাটালিয়ন (৬০ বিজিবি)। রোববার (১৯ অক্টোবর) সকালে বিজিবির বিশেষ অভিযানে বিপুল পরিমাণ এই চোরাই পণ্য জব্দ করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
ময়মনসিংহের ফুলপুরে দেবর-ভাবির সম্পর্ক দেখে ফেলায় ইকবাল হোসেন (৩০) নামে এক যুবককে হত্যা করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। গতকাল শনিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার ভাইকান্দি ইউনিয়নের রঘুরামপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। ইকবাল হোসেন ওই গ্রামের বাবুল মিয়ার ছেলে।১ ঘণ্টা আগে