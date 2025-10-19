Ajker Patrika
> সারা দেশ
> পাবনা

ঈশ্বরদীতে রূপপুর প্রকল্পের দোভাষীর মরদেহ উদ্ধার

পাবনা প্রতিনিধি
দোভাষী আনোয়ার আহমেদ। ছবি: সংগৃহীত
দোভাষী আনোয়ার আহমেদ। ছবি: সংগৃহীত

পাবনার ঈশ্বরদীতে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্পে কর্মরত আনোয়ার আহমেদ (৫২) নামের এক দোভাষীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার (১৮ অক্টোবর) রাত সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার দিয়ার সাহাপুর গ্রামের একটি ভাড়া বাসা থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

নিহত আনোয়ার আহমেদ চট্টগ্রামের পূর্ব নাসিরাবাদ এলাকার মৃত আব্দুল খালেকের ছেলে। তিনি স্ত্রী ও দুই মেয়ে নিয়ে এক বছর ধরে ঈশ্বরদীর দিয়ার সাহাপুরে হাবিবুর রহমান হাবুর বাড়িতে ভাড়া থাকতেন। আনোয়ার আট বছর ধরে রূপপুর প্রকল্পে নিকিমথ নামে একটি রাশিয়ান কোম্পানিতে দোভাষী হিসেবে কাজ করতেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আনোয়ার আহমেদ কয়েক দিন আগে স্ত্রীসহ চট্টগ্রামে বেড়াতে যান। শনিবার বেলা তিনটার দিকে ১০ দিনের ছুটি শেষ করে তিনি স্ত্রীকে চট্টগ্রামে রেখে ঈশ্বরদীর ভাড়া বাসায় ফিরে আসেন। এর পর থেকে তাঁর স্ত্রী তাঁকে ফোনে পাচ্ছিলেন না।

এই অবস্থায় আনোয়ারের স্ত্রী ওই এলাকার এক প্রতিবেশীকে (ভাবি) মোবাইলে স্বামীর খোঁজ নিতে অনুরোধ করেন। প্রতিবেশী খোঁজ নিতে এসে দেখেন, আনোয়ার আহমেদ ঘরের মেঝেতে মৃত অবস্থায় পড়ে আছেন।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে তালা ভেঙে দোভাষীর মরদেহ উদ্ধার করে। এরপর সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করে মরদেহটি ঈশ্বরদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে জন্য পাঠানো হয়।

বিষয়টির সত্যতা স্বীকার করে ঈশ্বরদী থানা-পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) লতিফুর রহমান বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, তিনি হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন। তাঁর শরীরে আঘাতের কোনো চিহ্ন ছিল না। এর আগেও তাঁর হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল বলে পরিবার থেকে জানানো হয়েছে।’

এসআই লতিফুর রহমান জানান, নিহত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদের খবর দেওয়া হয়েছে। চট্টগ্রাম থেকে তাঁরা ঈশ্বরদী থানায় পৌঁছানোর পর তাঁদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মরদেহের ময়নাতদন্তের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে।

বিষয়:

পাবনারূপপুরপারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্ররাজশাহী বিভাগঈশ্বরদীপ্রকল্প
