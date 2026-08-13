Ajker Patrika
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পাবনা

মায়ের জানাজায় অংশ নিতে প্যারোলে মুক্তি চেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন এমপিপুত্র

পাবনা প্রতিনিধি
মায়ের জানাজায় অংশ নিতে প্যারোলে মুক্তি চেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন এমপিপুত্র
আদালতের বারান্দায় কান্নায় ভেঙে পড়েন গোলাম হাসনাইন রাসেল। ছবি: আজকের পত্রিকা

পাবনা-৩ আসনের সাবেক এমপি মকবুল হোসেনের ছেলে এবং পাবনার ভাঙ্গুড়া উপজেলা আওয়ামী লীগের (কার্যক্রম নিষিদ্ধ) সাধারণ সম্পাদক গোলাম হাসনাইন রাসেল মায়ের শেষ বিদায়ে শামিল হতে ৪ ঘণ্টার জন্য প্যারোলে মুক্তি পাচ্ছেন।

আগামীকাল শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত তাঁকে মুক্তি দেওয়া হবে জানিয়েছেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা প্রশাসক আমিনুল ইসলাম। তিনি বলেন, মানবিক দিক বিবেচনা করে রাসেলের প্যারোলে মুক্তির আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাসেলের মা নুরজাহান রেখা মারা যান। দুপুরে আদালতে প্যারোলে মুক্তির আবেদন করে মায়ের শেষ বিদায়ে শামিল হতে কান্নায় ভেঙে পড়েন রাসেল।

রাসেলের আইনজীবী অ্যাডভোকেট রেজাউল করিম পলাশ জানান, গত বুধবার জামিন হলেও আজ নতুন একটি মামলায় রাসেলকে শোন অ্যারেস্ট দেখিয়েছে পুলিশ। পরে মায়ের জানাজায় অংশ নিতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্যারোলে মুক্তির আবেদন জানানো হয়। পুলিশি হেফাজতে মায়ের জানাজা ও দাফন শেষে আবার কারাগারে ফিরবেন রাসেল।

প্রসঙ্গত, গত ২০ জুলাই রাতে ঢাকার মিরপুর এলাকা থেকে ভাঙ্গুড়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা চেয়ারম্যান গোলাম হাসনাইন রাসেলকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরে ভাঙ্গুড়া থানার একটি বিস্ফোরক মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়।

সম্প্রতি মায়ের শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত সংকটাপন্ন উল্লেখ করে আবেদন করলে গত বুধবার পাবনা জেলা ও দায়রা জজ ২য় আদালতের বিচারক আফতাবুজ্জামান তাঁর জামিন মঞ্জুর করেন। তবে মুক্তির আদেশ জেলা কারাগারে পৌঁছালেও তাঁকে মুক্ত করা হয়নি।

আজ রাসেলকে আদালতে হাজির করে চাটমোহর থানায় সম্প্রতি দায়ের হওয়া একটি মামলায় শোন অ্যারেস্ট দেখায় পুলিশ। এ সময় নিজের মায়ের জানাজায় অংশ নেওয়ার সুযোগবঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কায় পড়েন তিনি। একপর্যায়ে আদালতে কান্নায় ভেঙে পড়েন।

বিষয়:

পাবনাপুলিশএমপিরাজশাহী বিভাগআদালতজেলার খবরআওয়ামী লীগ
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