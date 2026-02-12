Ajker Patrika
পাবনা

পাবনা-৫ আসনে ধানের শীষ ও দাঁড়িপাল্লার হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে

পাবনা প্রতিনিধি
পাবনা-৫ আসনে ধানের শীষ ও দাঁড়িপাল্লার হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে
শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস ও মাওলানা ইকবাল হোসাইন। ছবি: সংগৃহীত

পাবনা-৫ আসনে মোট ১৬৪টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ৬৬টির প্রাথমিক ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। প্রাপ্ত ফল অনুযায়ী বিএনপি প্রার্থী শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস ধানের শীষ প্রতীকে ৭৪,০৩৫ ভোট পেয়ে এগিয়ে রয়েছেন।

তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াত প্রতীকের মাওলানা ইকবাল হোসাইন দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ৭০,৪৮৭ ভোট পেয়েছেন।

বাকি কেন্দ্রগুলোর ফলাফল প্রকাশিত হলে আসনের চূড়ান্ত চিত্র আরও স্পষ্ট হবে।

বিষয়:

পাবনাবিএনপিরাজশাহী বিভাগভোটজেলার খবরভোটের খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

জীবনে কোনো দিন আবার ভোট দিতে পারব কল্পনাও করতে পারিনি: লুৎফুজ্জামান বাবর

জীবনে কোনো দিন আবার ভোট দিতে পারব কল্পনাও করতে পারিনি: লুৎফুজ্জামান বাবর

‘জান্নাতের টিকিট’ বিক্রি চলছে দাবিতে নারীদের কক্ষে প্রবেশ, বিএনপি নেতাকে ২০০০ টাকা জরিমানা

‘জান্নাতের টিকিট’ বিক্রি চলছে দাবিতে নারীদের কক্ষে প্রবেশ, বিএনপি নেতাকে ২০০০ টাকা জরিমানা

ঢাকা-১৪ ও ১৫ আসন: ভোট দিতে না পারার অভিযোগ কয়েকজন ভোটারের

ঢাকা-১৪ ও ১৫ আসন: ভোট দিতে না পারার অভিযোগ কয়েকজন ভোটারের

বিয়ের সাজে ভোটকেন্দ্রে হাজির বর

বিয়ের সাজে ভোটকেন্দ্রে হাজির বর

জয়ী হলে সন্ত্রাস–চাঁদাবাজদের হাড্ডি প্রশাসন দিয়ে গুঁড়া করব: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

জয়ী হলে সন্ত্রাস–চাঁদাবাজদের হাড্ডি প্রশাসন দিয়ে গুঁড়া করব: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

সম্পর্কিত

ভোলা সদর আসনে আন্দালিভ রহমান পার্থ এগিয়ে

ভোলা সদর আসনে আন্দালিভ রহমান পার্থ এগিয়ে

ফেনীর তিন আসনে এগিয়ে ধানের শীষের প্রার্থীরা

ফেনীর তিন আসনে এগিয়ে ধানের শীষের প্রার্থীরা

পটুয়াখালীর চারটি আসনে এগিয়ে আছেন যাঁরা

পটুয়াখালীর চারটি আসনে এগিয়ে আছেন যাঁরা

নীলফামারীর চার আসনেই এগিয়ে দাঁড়িপাল্লা

নীলফামারীর চার আসনেই এগিয়ে দাঁড়িপাল্লা