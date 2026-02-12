কক্সবাজারে সালাহউদ্দিন আহমদ বিপুল ভোটে এগিয়ে, বাকি তিনটিতেও ধানের শীষের দাপট

কক্সবাজার-১ (চকরিয়া ও পেকুয়া) আসনে বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ বিপুল ভোটে এগিয়ে আছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী জামায়াতে ইসলামীর আবদুল্লাহ আল ফারুখ।
কক্সবাজার-২ (মহেশখালী ও কুতুবদিয়া) আসনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আলমগীর মুহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ ফরিদ এগিয়ে আছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ।
কক্সবাজার-৩ (সদর, রামু ও ঈদগাঁও) আসনে বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা লুৎফুর রহমান কাজল এগিয়ে আছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতে ইসলামীর শহীদুল আলম বাহাদুর।
কক্সবাজার-৪ (উখিয়া ও টেকনাফ) আসনে বিএনপির জেলা সভাপতি শাহজাহান চৌধুরী এগিয়ে আছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী জেলা জামায়াতের আমির নুর আহমদ আনোয়ারী।
খুলনা-৫ (ফুলতলা ডুমুরিয়া) আসনে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার পরাজিত হয়েছেন। তিনি ২ হাজার ৭০২ ভোটের ব্যবধানে বিএনপির ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী আলী আসগার লবির কাছে পরাজিত হয়েছেন।৪ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুমিল্লা-১ (দাউদকান্দি-মেঘনা) আসনে বিজয়ী হয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন। দাউদকান্দি উপজেলার ১০৭টি ভোটকেন্দ্রের ফলাফলে তিনি ধানের শীষ প্রতীকে পেয়েছেন ১ লাখ ১ হাজার ৩৯৪ ভোট।৯ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নাটোরের চারটি আসনের সব কটিতেই বিএনপি মনোনীত প্রার্থীরা বিজয়ী হয়েছেন। তাঁরা হলেন—নাটোর-১ আসনে ব্যারিস্টার ফারজানা শারমিন পুতুল, নাটোর-২ আসনে রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু, নাটোর-৩ আসনে আনোয়ারুল ইসলাম আনু ও নাটোর-৪ আসনে আব্দুল আজিজ।১৩ মিনিট আগে
গোপালগঞ্জ-৩ (কোটালীপাড়া-টুঙ্গিপাড়া) আসনে বিএনপির প্রার্থী ও স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় সভাপতি এস এম জিলানী ধানের শীষ প্রতীকে ৬০ হাজার ১৬৬ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন।৩১ মিনিট আগে