Ajker Patrika
নাটোর

নাটোরের ৪ আসনেই বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে ধানের শীষ

নাটোর প্রতিনিধি 
নাটোরের ৪ আসনেই বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে ধানের শীষ

নাটোরের ৪টি আসনের সবকটিতেই বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীরা। তারা হলেন নাটোর-১ (লালপুর-বাগাতিপাড়া) আসনে ব্যরিস্টার ফারজানা শারমিন পুতুল, নাটোর-২ (সদর-নলডাঙ্গা) আসনে রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু, নাটোর-৩ (সিংড়া) আসনে আনোয়ারুল ইসলাম আনু, নাটোর-৪ (বড়াইগ্রাম-গুরুদাসপুর) আসনে আব্দুল আজিজ।

আজ বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৯টায় সকল ভোটকেন্দ্র প্রাপ্ত ফলাফলে নাটোর-৩ আসনের বিএনপির প্রার্থী আনোয়ারুল ইসলাম আনু ও নাটোর-৪ আসনে বিএনপির প্রার্থী আব্দুল আজিজ বিজয়ী হয়েছেন।

নাটোর-৩ আসনের বিএনপির প্রার্থী আনোয়ারুল ইসলাম আনু পেয়েছেন ১,১৯, ৫৮৫ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ঘোড়া প্রতীকের দাউদার মাহমুদ পেয়েছেন ৫৬,৩০৯ ভোট।

অপরদিকে, নাটোর-৪ (বড়াইগ্রাম-গুরুদাসপুর) আসনে বিএনপির প্রার্থী আব্দুল আজিজ ১,৭১, ৪৭১ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের মাওলানা আব্দুল হাকিম পেয়েছেন ১,৩৫, ৭৭৭ ভোট।

এছাড়া নাটোর-১ ও ২ আসনে ফলাফল ঘোষণা চলমান থাকলেও নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতের প্রার্থীদের চেয়ে এগিয়ে রয়েছেন বিএনপির প্রার্থী ফারজানা শারমিন পুতুল ও রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু।

বিষয়:

নাটোরবিএনপিলালপুরত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

জীবনে কোনো দিন আবার ভোট দিতে পারব কল্পনাও করতে পারিনি: লুৎফুজ্জামান বাবর

জীবনে কোনো দিন আবার ভোট দিতে পারব কল্পনাও করতে পারিনি: লুৎফুজ্জামান বাবর

‘জান্নাতের টিকিট’ বিক্রি চলছে দাবিতে নারীদের কক্ষে প্রবেশ, বিএনপি নেতাকে ২০০০ টাকা জরিমানা

‘জান্নাতের টিকিট’ বিক্রি চলছে দাবিতে নারীদের কক্ষে প্রবেশ, বিএনপি নেতাকে ২০০০ টাকা জরিমানা

ঢাকা-১৪ ও ১৫ আসন: ভোট দিতে না পারার অভিযোগ কয়েকজন ভোটারের

ঢাকা-১৪ ও ১৫ আসন: ভোট দিতে না পারার অভিযোগ কয়েকজন ভোটারের

বিয়ের সাজে ভোটকেন্দ্রে হাজির বর

বিয়ের সাজে ভোটকেন্দ্রে হাজির বর

জয়ী হলে সন্ত্রাস–চাঁদাবাজদের হাড্ডি প্রশাসন দিয়ে গুঁড়া করব: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

জয়ী হলে সন্ত্রাস–চাঁদাবাজদের হাড্ডি প্রশাসন দিয়ে গুঁড়া করব: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

সম্পর্কিত

রাজশাহী-১ আসনে মাত্র ৭৭৪ ভোটে জিতলেন জামায়াতের অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

রাজশাহী-১ আসনে মাত্র ৭৭৪ ভোটে জিতলেন জামায়াতের অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

জামায়াতের সেক্রেটারি গোলাম পরওয়ার পরাজিত

জামায়াতের সেক্রেটারি গোলাম পরওয়ার পরাজিত

ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেনের বিজয়ে দাউদকান্দিতে উচ্ছ্বাস

ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেনের বিজয়ে দাউদকান্দিতে উচ্ছ্বাস

নাটোরের চারটি আসনেই বিএনপি প্রার্থীরা বিজয়ী

নাটোরের চারটি আসনেই বিএনপি প্রার্থীরা বিজয়ী