পাউবোর সম্পত্তি আত্মসাৎ করে ভোগদখল, চারজনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

নোয়াখালী প্রতিনিধি
পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) নোয়াখালীর নামে রেকর্ড করা সম্পত্তি আত্মসাৎপূর্বক ভোগদখল করার অপরাধে চারজনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। আসামিদের মধ্যে একজন নোয়াখালী জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসের রেকর্ডকিপার, একজন ডিম্যান ও একজন কপিস্ট রয়েছেন।

আজ সোমবার দুপুরে দুদক নোয়াখালীর সহকারী পরিচালক আব্দুল্লাহ আল নোমান বাদী হয়ে মামলাটি করেন। মামলার আসামিরা হচ্ছেন নোয়াখালী পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের সুলতান আহম্মদের ছেলে বাহার উদ্দিন (৬১), নোয়াখালী জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসের রেকর্ডকিপার হুমায়ন কবীর গাজী (৫৭), একই অফিসের ডিম্যান খায়রুল আলম ভূঞা (৫৬) ও কপিস্ট সুভাস কান্তি চাকমা (৫৫)।

অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, জেলার সদর উপজেলার আইউবপুর মৌজার ১১৯ নম্বর সিএস বিভিন্ন প্লট ব্যক্তিমালিকানাধীন রেকর্ড ছিল। এলএ মামলা নম্বর-২৫/১৯৬১-১৯৬২ মূলে হুকুম দখল করে জমির প্রকৃত মালিকদের তৎকালীন সময়ে জমির মূল্য পরিশোধ করা হয়। পরে জেলা প্রশাসক ওই ভূমিতে স্লুইসগেট নির্মাণের জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ডকে হস্তান্তর করে। কিন্তু প্রাকৃতিক কারণে সরকার আগের সিদ্ধান্ত স্থগিত করে এলএ মামলা নম্বর-২৫/১৯৬১-১৯৬২ মূলে পাকিস্তান সরকার পানি উন্নয়ন বোর্ডের নামে অধিগ্রহণ করে।

পরে ১৯৬৫ সালে দিয়ারা জরিপে পানি উন্নয়ন বোর্ডের নামে ১৪৭ নম্বর আইউবপুর মৌজায় ১৩৬০ ও ১৩৬২ দাগে ২৩ একর ৮ শতাংশ ভূমি রেকর্ড করা হয়। ওই সম্পত্তি বর্তমান বাংলাদেশ সরকারের মাঠ জরিপ থেকে শুরু করে চূড়ান্ত ডিপি খতিয়ান পর্যন্ত পানি উন্নয়ন বোর্ড নোয়াখালীর নামে ডিপি খতিয়ান হয়।

কিন্তু মামলায় অভিযুক্ত আসামিরা মাঠপর্যায়ে সৃজিত ওয়ার্কিং ভলিউম চূড়ান্ত প্রকাশনা পর্যায়ে প্রকাশিত খতিয়ান ও সেটেলমেন্ট প্রেস হতে প্রাপ্ত প্রিন্ট খতিয়ান যথাযথভাবে রেকর্ড বহাল থাকা সত্ত্বেও বাহার উদ্দিন বাহার আমিনের সঙ্গে যোগসাজশ করে রেকর্ড পরিবর্তন জালিয়াতি ও তঞ্চকতার মাধ্যমে ভলিউমে নতুন সৃজিত খতিয়ান ভূমি কর্তন করে এবং বাহার আমিন অন্তর্ভুক্ত করে চূড়ান্তভাবে প্রচারিত করার জন্য সংযোজন করেন। পরে জালিয়াতি ও তঞ্চকতার মাধ্যমে ভলিউমে সৃজিত খতিয়ান বাইন্ডিং কাজের ঠিকাদার গোলাম ছারওয়ার কর্তৃক বাইন্ডিং করে জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসে জমা দেন।

এ বিষয়ে দুদক নোয়াখালীর কোর্ট ইন্সপেক্টর মো. ইদ্রিস বলেন, আসামিরা একে অপরের সহযোগিতায় জাল রেকর্ড/খতিয়ান করে ভলিউমে সংযোজন করে আসল হিসেবে ব্যবহার করে পানি উন্নয়ন বোর্ডের রেকর্ডকৃত সম্পত্তি আত্মসাৎপূর্বক ভোগদখল করে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে।

