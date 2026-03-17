১৭ ঘণ্টা পর এমভি সুগন্ধা লঞ্চের যাত্রীদের উদ্ধার

গভীর রাতে ঝড়ের কবলে পড়ে চরে আটকা পড়া ঢাকা-হাতিয়া রুটে চলাচলকারী এমভি সুগন্ধা লঞ্চের শতাধিক যাত্রীকে ১৭ ঘণ্টা পর উদ্ধার করেছে কোস্ট গার্ড। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কোস্ট গার্ডের একটি দল তাঁদের উদ্ধার করে ভোলা ইলিশা ঘাটে পৌঁছে দেয়।
উদ্ধার হওয়া যাত্রী উপসহকারী মেডিকেল কর্মকর্তা বিমান চন্দ্র আশ্চর্য জানান, চরে আটকা পড়ার পর তাঁরা নৌবাহিনী ও কোস্ট গার্ডের সহযোগিতা চেয়েছেন। সন্ধ্যার দিকে কোস্ট গার্ড দক্ষিণ জোনের কালিগঞ্জের কন্টিনজেন্ট কমান্ডার কাজল কুমার নাথের নেতৃত্বে একটি দল তাঁদের উদ্ধার করে ভোলা ইলিশা ঘাটে পৌঁছে দেয়।
এর আগে গতকাল সোমবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে সদরঘাট থেকে হাতিয়ার উদ্দেশে ছেড়ে যায় লঞ্চটি। আজ দিবাগত রাত ৩টার দিকে লঞ্চটি ইলিশা ঘাটের আগে ঝড়ের কবলে পড়ে। প্রবল ঢেউয়ের তোড়ে লঞ্চটি চরভৈরবী এলাকায় চরে উঠে আটকা পড়ে। আজ সকালে নদীতে জোয়ার এলেও পানি কম হওয়ায় লঞ্চটি নামানো যায়নি।
ঈদযাত্রায় অতীতের নানা ভোগান্তির অভিজ্ঞতা থেকে উত্তরণ পেতে ও জনগণের সেবা নিশ্চিত করতে অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে সিরাজগঞ্জ জেলা পুলিশ। ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে হঠাৎ বিকল হয়ে পড়া যানবাহন দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা করতে চালু করেছে ‘ভ্রাম্যমাণ ওয়ার্কশপ’ সেবা। সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে পরিচালিত এই সেবার মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভ৪১ মিনিট আগে
মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলায় অভিযান চালিয়ে পিস্তল, গুলি ও ইয়াবাসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছেন পুলিশের জেলা গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) সদস্যরা। আজ মঙ্গলবার (১৭ মার্চ) দুপুরে উপজেলার মোল্লাকান্দি ইউনিয়নের ছোট মাকুহাটি গ্রামে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য জি এম ফজলুল হক মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাহি রাজিউন)। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। আজ মঙ্গলবার (১৭ মার্চ) সন্ধ্যায় রাজধানীর ইউনাইটেড হসপিটালে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর এ তথ্য গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেন মরহুমের...২ ঘণ্টা আগে
ঈদুল ফিতরে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর মধ্যেই যত আনন্দ। এই আনন্দকে কেন্দ্র করে ভ্রমণপিপাসুরা আগেভাগেই ছক করেন কোথায় ঘুরবেন, আর কীভাবে সময় কাটাবেন। তবে এরই মধ্যে চট্টগ্রামের বিনোদনকেন্দ্রগুলো পর্যটকদের জন্য আকর্ষণীয় করে সাজিয়ে তোলা হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে