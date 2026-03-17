Ajker Patrika
নোয়াখালী

১৭ ঘণ্টা পর এমভি সুগন্ধা লঞ্চের যাত্রীদের উদ্ধার

­হাতিয়া (নোয়াখালী) প্রতিনিধি
গভীর রাতে ঝড়ের কবলে পড়ে চরে আটকা পড়া ঢাকা-হাতিয়া রুটে চলাচলকারী এমভি সুগন্ধা লঞ্চের শতাধিক যাত্রীকে ১৭ ঘণ্টা পর উদ্ধার করেছে কোস্ট গার্ড। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কোস্ট গার্ডের একটি দল তাঁদের উদ্ধার করে ভোলা ইলিশা ঘাটে পৌঁছে দেয়।

উদ্ধার হওয়া যাত্রী উপসহকারী মেডিকেল কর্মকর্তা বিমান চন্দ্র আশ্চর্য জানান, চরে আটকা পড়ার পর তাঁরা নৌবাহিনী ও কোস্ট গার্ডের সহযোগিতা চেয়েছেন। সন্ধ্যার দিকে কোস্ট গার্ড দক্ষিণ জোনের কালিগঞ্জের কন্টিনজেন্ট কমান্ডার কাজল কুমার নাথের নেতৃত্বে একটি দল তাঁদের উদ্ধার করে ভোলা ইলিশা ঘাটে পৌঁছে দেয়।

এর আগে গতকাল সোমবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে সদরঘাট থেকে হাতিয়ার উদ্দেশে ছেড়ে যায় লঞ্চটি। আজ দিবাগত রাত ৩টার দিকে লঞ্চটি ইলিশা ঘাটের আগে ঝড়ের কবলে পড়ে। প্রবল ঢেউয়ের তোড়ে লঞ্চটি চরভৈরবী এলাকায় চরে উঠে আটকা পড়ে। আজ সকালে নদীতে জোয়ার এলেও পানি কম হওয়ায় লঞ্চটি নামানো যায়নি।

বিষয়:

ইলিশনোয়াখালীহাতিয়াচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সাবেক সংসদ সদস্য জি এম ফজলুল হক মারা গেছেন

সম্পর্কিত

