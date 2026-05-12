Ajker Patrika
ঢাকা

কারাগারে বন্দীর সঙ্গে ভুক্তভোগীর বিয়ে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের মামলায় কেরানীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক এক বন্দীর সঙ্গে ভুক্তভোগীর বিয়ে সম্পন্ন হয়েছে। আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী কারাগারেই ধর্মীয় রীতিতে এ বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। কারা অধিদপ্তরের সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (মিডিয়া) জান্নাত-উল ফরহাদ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানান।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, যাত্রাবাড়ী থানার ৬২(৪)২৬ নম্বর মামলার আসামি এম তরিকুল ইসলাম (২৬) বর্তমানে কেরানীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী রয়েছেন। মামলার ভুক্তভোগীর (৩৫) সঙ্গে বিয়ের জন্য উভয় পক্ষের কৌশলীর মাধ্যমে আদালতে আবেদন করা হয়। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারক কারাগারে তাঁদের বিয়ে সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, আদালতের আদেশ অনুযায়ী আজ মঙ্গলবার কেরানীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগারে সিনিয়র জেল সুপারের উপস্থিতিতে কাজি ডেকে রেজিস্ট্রির মাধ্যমে ধর্মীয় বিধান অনুসারে বিয়ে সম্পন্ন করা হয়।

কারা সূত্রে জানা যায়, বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছে। বিয়ের সময় উভয় পক্ষের সম্মতিও নিশ্চিত করা হয়।

