চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনে নিয়োগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ৭ম থেকে ১৩তম গ্রেডের ৫টি ক্যাটাগরিতে মোট ১৬ পদে নিয়োগ দেবে। আবেদন শুরু হয়েছে ৪ মে থেকে, চলবে ২৩ মে ২০২৬ সাল পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীদের বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিক হতে হবে।

পদের নাম: কনসালট্যান্ট (গাইনি অ্যান্ড অবস/অ্যানেসথেসিয়া/শিশু স্বাস্থ্য)।

পদসংখ্যা: ৬টি (গ্রেড-৭)

বেতন স্কেল: ২৯,০০০-৬৩,৪১০ টাকা

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএমডিসি কর্তৃক রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত এবং স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডিপ্লোমাসহ এফসিপিএস/এমএস/এমপিসিএস ডিগ্রিসহ পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

পদের নাম: মেডিকেল অফিসার (পুরুষ/মহিলা)

পদসংখ্যা: ৩টি (গ্রেড-৯)

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস ডিগ্রি বা বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল কর্তৃক নিবন্ধিত হতে হবে।

পদের নাম: ড্রাফসম্যান

পদসংখ্যা: ৩টি (গ্রেড-১০)

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা

শিক্ষাগত যোগ্যতা: পুরকৌশলে ডিপ্লোমা এবং তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার পরিচালনায় দক্ষতা থাকতে হবে।

পদের নাম: এস্টিমেটর

পদসংখ্যা: ৩টি (গ্রেড-১০)

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা

শিক্ষাগত যোগ্যতা: পুরকৌশলে ডিপ্লোমা পাস হতে হবে।

পদের নাম: কানুনগো

পদসংখ্যা: ১টি (গ্রেড-১)

বেতন স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে। এ ছাড়া সার্ভে বিষয়ে ডিপ্লোমা থাকতে হবে।

বয়সসীমা: ২ মে ২০২৬ তারিখে সর্বনিম্ন ১৮ এবং সর্বোচ্চ ৩২ বছর থাকতে হবে। ১ নম্বর পদের ক্ষেত্রে বয়স সর্বোচ্চ ৩৫ হবে।

আবেদনপ্রক্রিয়া: পরীক্ষায় অংশ নিতে ইচ্ছুক প্রার্থীকে ওয়েব পোর্টালে আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে। আবেদনের সঙ্গে

৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।

আবেদন ফি: ৭ম থেকে ১০ গ্রেডের প্রার্থীর জন্য আবেদন ফি সার্ভিস চার্জসহ মোট ২২৩ টাকা এবং ১৩তম গ্রেডের প্রার্থীর জন্য আবেদন ফি সার্ভিস চার্জসহ মোট ১১২ টাকা।

আবেদনের শেষ সময়: ২৩ মে, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

