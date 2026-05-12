Ajker Patrika
দিনাজপুর

দিনাজপুরে প্রাচীন বিষ্ণুমূর্তি উদ্ধার, গ্রেপ্তার ২

বীরগঞ্জ (দিনাজপুর) প্রতিনিধি 
বিষ্ণুমূর্তি। ছবি: আজকের পত্রিকা

দিনাজপুরের বীরগঞ্জ উপজেলায় সাড়ে ছয় কেজি ওজনের কালো পাথরের প্রাচীন বিষ্ণুমূর্তি উদ্ধার করেছে র‍্যাব-১৩। গত সোমবার (১১ মে) রাতে উপজেলার শিবরামপুর ইউনিয়নের গোবিন্দপাড়া গ্রামের বারুলিয়া বাজার এলাকায় একটি সার ও কীটনাশকের দোকান থেকে মূর্তিটি উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় ওই দোকানের মালিকসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন শিবরামপুর ইউনিয়নের ধনগাঁও গ্রামের মো. আব্দুর রউফ (৬২) ও দগড়াই খাটিয়াদিঘি গ্রামের গণি মিয়া (৫৪)।

জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সোমবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে বারুলিয়া বাজার এলাকায় অভিযান চালানো হয়। এ সময় আব্দুর রউফের সার ও কীটনাশকের দোকানে তল্লাশি চালিয়ে একটি ব্যাগ থেকে কালো পাথরের তৈরি বিষ্ণুমূর্তিটি উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া মূর্তিটির দৈর্ঘ্য প্রায় ১৬ দশমিক ৫ ইঞ্চি, প্রস্থ ৭ দশমিক ৫ ইঞ্চি ও ওজন সাড়ে ৬ কেজি। এ ছাড়া ঘটনাস্থল থেকে দুটি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা মূর্তিটি পাচারের উদ্দেশে সংগ্রহ করেছিল বলে জানিয়েছে।

বীরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, এ ঘটনায় প্রত্নসম্পদ সংরক্ষণ আইনে মামলা হয়েছে। আসামিদের আজ মঙ্গলবার কোর্টে পাঠানো হয়েছে।

