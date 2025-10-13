Ajker Patrika
সুবর্ণচরে মোটরসাইকেল থামিয়ে দিনদুপুরে যুবককে গলা কেটে হত্যা

সুবর্ণচর (নোয়াখালী) প্রতিনিধি 
সুব্রত চন্দ দাস। ছবি: সংগৃহীত
সুব্রত চন্দ দাস। ছবি: সংগৃহীত

নোয়াখালীর সুবর্ণচরে দিনদুপুরে সড়কে মোটরসাইকেল থামিয়ে এক যুবককে গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। আজ সোমবার বেলা দেড়টার দিকে উপজেলার চর জুবলী ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের চর জুবলী গ্রামের পলোয়ান বাড়ির সামনে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তির নাম সুব্রত চন্দ দাস (৩৮)। তিনি উপজেলার চর আমান উল্লাহ ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের চিরু রঞ্জন দাসের ছেলে। তাঁর দুটি সন্তান রয়েছে। পুলিশ তাৎক্ষণিক হত্যাকাণ্ডের কারণ জানাতে পারেনি।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সুব্রত বেকার ছিলেন। তাঁর স্ত্রী রিক্তা রানী দাস উপজেলার চর হাসান ভূঞারহাটে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগে চাকরি করেন। সুব্রত দুপুরে বাড়ি থেকে মোটরসাইকেলযোগে স্ত্রীকে তাঁর কর্মস্থল থেকে নিয়ে আসার জন্য রওনা দেন। ধারণা করা হচ্ছে, পথে হারিছ চৌধুরী বাজারের পশ্চিমে পলোয়ান বাড়ির সামনে পৌঁছালে দুর্বৃত্তরা সুব্রতের মোটরসাইকেলের গতিরোধ করে। এরপর সেখানে তাঁকে গলা কেটে ও মাথায় কুপিয়ে হত্যা করে লাশ রাস্তার পাশে ফেলে চলে যায়।

নোয়াখালীর সুবর্ণচরে আজ সোমবার দুপুরে নিহত যুবকের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। ছবি: সংগৃহীত
নোয়াখালীর সুবর্ণচরে আজ সোমবার দুপুরে নিহত যুবকের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। ছবি: সংগৃহীত

সুব্রতের চাচা লিটন চন্দ্র দাস জানান, স্ত্রীকে কর্মস্থল থেকে আনতে যাওয়ার পথে সুব্রত খুন হন। তবে হত্যাকাণ্ডের সময় বিষয়টি কেউ দেখেননি। তাঁর মোটরসাইকেলটি ঘটনাস্থলে পড়ে ছিল। পরে স্থানীয় বাসিন্দাদের তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে লাশ উদ্ধার করে।

নিহত ব্যক্তির বাবা চিরু রঞ্জু দাস বলেন, ‘আমার ছেলেকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। আমার জানামতে, তাঁর সঙ্গে কারও শত্রুতা ছিল না। আমি ছেলে হত্যার বিচার চাই।’

চরজব্বর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীন মিয়া আজকের পত্রিকাকে বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। সুব্রত নামের ওই যুবককে গলা কেটে হত্যা করা হয়। তাঁর মাথায় কোপের ক্ষত রয়েছে। কে বা কারা তাঁকে হত্যা করেছে, তা তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। পুলিশ হত্যার কারণ ও জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্তের চেষ্টা করছে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হবে। পরে নিহত ব্যক্তির পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

চট্টগ্রাম জেলানোয়াখালীসুবর্ণচরচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামজেলার খবরখুনযুবক
টর্চ জ্বালিয়ে গাজা যুদ্ধবিরতির বার্তা দিয়ে ভাইরাল সেই সাংবাদিক নিহত

ইসরায়েল থেকে মুক্তি পাওয়া ফিলিস্তিনিদের বহনকারী প্রথম বাস গাজায় পৌঁছাল

মধ্যরাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ

পুতিনকে বলব—যুদ্ধ বন্ধ কর, নইলে ইউক্রেনকে টমাহক দেব: ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্রের অনুমতিক্রমেই ফের সশস্ত্র হয়েছে হামাস: ট্রাম্প

সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের কক্ষে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের সংসার!

টর্চ জ্বালিয়ে গাজা যুদ্ধবিরতির বার্তা দিয়ে ভাইরাল সেই সাংবাদিক নিহত

সত্যি হলো প্রেমের গুঞ্জন

জুলাই সনদে এখনো অনিশ্চয়তা

সীমান্ত দিয়ে আসছে অস্ত্র, উদ্বিগ্ন সরকার

ছাত্রদলের দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ১০

মেঘনায় যৌথ অভিযানে নিষিদ্ধ জালসহ ২৭ জেলে আটক, জরিমানা

চমেক হাসপাতালে এসি বিস্ফোরণ: আহত একজনের মৃত্যু

রেল চালুর দাবিতে ইবি ছাত্রদলের স্মারকলিপি

