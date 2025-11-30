Ajker Patrika

শ্রমিক নেতাকে মারধর, রংপুর-নীলফামারী বাস চলাচল বন্ধ

নীলফামারী প্রতিনিধি
রংপুর-নীলফামারী রুটে যাত্রীবাহী বাস চলাচল বন্ধ। ছবি: আজকের পত্রিকা
রংপুর-নীলফামারী রুটে যাত্রীবাহী বাস চলাচল বন্ধ। ছবি: আজকের পত্রিকা

পরিবহন শ্রমিক নেতাকে মারধরের জেরে রংপুর-নীলফামারী অভ্যন্তরীণ রুটে যাত্রীবাহী বাস চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। আজ রোববার সকাল থেকে এ রুটে বাস চলাচল বন্ধ থাকলেও ঢাকাসহ দূরপাল্লার বাস চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।

বাস চলাচল বন্ধ থাকায় রংপুর থেকে নীলফামারী, সৈয়দপুর, কিশোরগঞ্জ, জলঢাকা, ডিমলা, ডোমারসহ জেলার বিভিন্ন রুটে চলাচলকারী যাত্রীরা বিপাকে পড়েন। অনেকে বিকল্প যানবাহন ব্যবহার করে গন্তব্যে ছুটতে দেখা গেছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, শিডিউল-বহির্ভূত রংপুরের বাস, মিনিবাসের মালিকেরা নীলফামারীসহ উত্তরের জেলাগুলোতে চলাচল করছে। এ নিয়ে বেশ কয়েকবার দুই জেলার মালিক সমিতিকে জানানো হয়। কিন্তু রংপুরের বাস মালিক পক্ষ তা তোয়াক্কা না করে নীলফামারী হয়ে দিনাজপুর, পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও পর্যন্ত অতিরিক্ত গাড়ি চলাচল অব্যাহত রাখে।

এর প্রতিবাদ করায় কিশোরগঞ্জ উপজেলার মাগুরা বাস শ্রমিক ইউনিয়ন উপকমিটির দপ্তর সম্পাদক সফিকুল ইসলামকে মারধর করে রংপুর বাস মালিক সমিতির কয়েকজন নেতা। এ ঘটনার সুষ্ঠু বিচার দাবিতে রংপুরের বাস চলাচল বন্ধ করে দেয় জেলা শ্রমিক ইউনিয়ন। সকালে বন্ধের ঘোষণা দিলেও দুপুর নাগাদ স্বল্পসংখ্যক বাস চলতে দেখা যায়। এরপর বিকেলে পুরোপুরি বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

এ বিষয়ে রাতে জেলা বাস মিনিবাস শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম আজকের পত্রিকাকে বলেন, শ্রমিকদের ওপর হামলার বিচার না হওয়া পর্যন্ত বাস চলাচল বন্ধ থাকবে। রংপুর মালিক সমিতির বাস এ জেলার কোনো রুটে চলতে দেওয়া হবে না।

জানতে চাইলে নীলফামারীর জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ নায়িরুজ্জামান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমি রংপুরের জেলা প্রশাসকের সঙ্গে কথা বলেছি। আশা করি, দ্রুত সময়ের মধ্যে বিষয়টি সমাধান হবে।’

