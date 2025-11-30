শ্রমিক নেতাকে মারধর, রংপুর-নীলফামারী বাস চলাচল বন্ধ

নীলফামারী প্রতিনিধি
পরিবহন শ্রমিক নেতাকে মারধরের জেরে রংপুর-নীলফামারী অভ্যন্তরীণ রুটে যাত্রীবাহী বাস চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। আজ রোববার সকাল থেকে এ রুটে বাস চলাচল বন্ধ থাকলেও ঢাকাসহ দূরপাল্লার বাস চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।
বাস চলাচল বন্ধ থাকায় রংপুর থেকে নীলফামারী, সৈয়দপুর, কিশোরগঞ্জ, জলঢাকা, ডিমলা, ডোমারসহ জেলার বিভিন্ন রুটে চলাচলকারী যাত্রীরা বিপাকে পড়েন। অনেকে বিকল্প যানবাহন ব্যবহার করে গন্তব্যে ছুটতে দেখা গেছে।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, শিডিউল-বহির্ভূত রংপুরের বাস, মিনিবাসের মালিকেরা নীলফামারীসহ উত্তরের জেলাগুলোতে চলাচল করছে। এ নিয়ে বেশ কয়েকবার দুই জেলার মালিক সমিতিকে জানানো হয়। কিন্তু রংপুরের বাস মালিক পক্ষ তা তোয়াক্কা না করে নীলফামারী হয়ে দিনাজপুর, পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও পর্যন্ত অতিরিক্ত গাড়ি চলাচল অব্যাহত রাখে।
এর প্রতিবাদ করায় কিশোরগঞ্জ উপজেলার মাগুরা বাস শ্রমিক ইউনিয়ন উপকমিটির দপ্তর সম্পাদক সফিকুল ইসলামকে মারধর করে রংপুর বাস মালিক সমিতির কয়েকজন নেতা। এ ঘটনার সুষ্ঠু বিচার দাবিতে রংপুরের বাস চলাচল বন্ধ করে দেয় জেলা শ্রমিক ইউনিয়ন। সকালে বন্ধের ঘোষণা দিলেও দুপুর নাগাদ স্বল্পসংখ্যক বাস চলতে দেখা যায়। এরপর বিকেলে পুরোপুরি বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।
এ বিষয়ে রাতে জেলা বাস মিনিবাস শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম আজকের পত্রিকাকে বলেন, শ্রমিকদের ওপর হামলার বিচার না হওয়া পর্যন্ত বাস চলাচল বন্ধ থাকবে। রংপুর মালিক সমিতির বাস এ জেলার কোনো রুটে চলতে দেওয়া হবে না।
জানতে চাইলে নীলফামারীর জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ নায়িরুজ্জামান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমি রংপুরের জেলা প্রশাসকের সঙ্গে কথা বলেছি। আশা করি, দ্রুত সময়ের মধ্যে বিষয়টি সমাধান হবে।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয়েছে ই-পারিবারিক আদালত। রোববার চট্টগ্রাম আদালত প্রাঙ্গণে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন আইনসচিব লিয়াকত আলী মোল্লা। এর মাধ্যমে বিচারপ্রার্থীরা ঘরে বসেই মামলার আবেদন, তথ্য, এমনকি সাক্ষ্যও দিতে পারবেন। এতে সময় ও ভোগান্তি কমবে বলে আশা সংশ্লিষ্টদের।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সচিব বলেন, ই-পারিবারিক আদালত বিচারপ্রার্থীদের দুর্ভোগ কমানোর একটি যুগান্তকারী উদ্যোগ। মামলার আবেদন থেকে শুরু করে দৈনন্দিন কার্যক্রম সবই অনলাইনে সম্পন্ন হবে। এতে কাগজপত্রের ব্যবহার কমবে, নথি হারানোর ঝুঁকি থাকবে না এবং মামলা দ্রুত ও স্বচ্ছভাবে নিষ্পত্তি করা সম্ভব হবে। মামলা-সংক্রান্ত যেকোনো তথ্য এসএমএসের মাধ্যমেও পাবেন বিচারপ্রার্থীরা।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রামের জেলা ও দায়রা জজ হেমায়েত উদ্দিন, মহানগর দায়রা জজ হাসানুল ইসলাম, আইন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (প্রশাসন-২) আজিজুল হক, জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি আবদুস সাত্তার প্রমুখ।
আদালত সূত্র জানায়, ই-পারিবারিক আদালতে পাঁচ ধরনের বিষয়ে বিচার কার্যক্রম পরিচালিত হবে। এগুলো হচ্ছে বিবাহবিচ্ছেদ, দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধার, মোহরানা, ভরণপোষণ, সন্তানের অভিভাবকত্ব ও হেফাজত। আদালতের নিজস্ব ওয়েবসাইটে থাকবে মামলার রেজিস্ট্রেশন, আইনজীবী নির্বাচন, নথি আপলোড, অনলাইন হাজিরা ও অগ্রগতি দেখার সুবিধা। ওটিপি ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের পরিচয়ও নিশ্চিত করা হবে। এ কার্যক্রম চালুর ফলে পারিবারিক আদালত-১-এ ম্যানুয়ালি মামলা করা বন্ধ হচ্ছে।
খুলনা প্রতিনিধি
খুলনায় হত্যার উদ্দেশ্যে আবারও সম্রাট কাজী (২৮) নামের এক যুবককে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়েছে দুর্বৃত্তরা।
রোববার (৩০ নভেম্বর) রাত ৯টার দিকে নগরীর জিন্নাহপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। তবে লক্ষ্যভ্রষ্ট গুলিটি যুবকের বাঁ হাতে লাগে। খবর শুনে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।
আহত সম্রাট কাজী শিপইয়ার্ডের অফিস সহকারী। বাড়ি নড়াইলে। বাবার নাম কাজী আজিজুর রহমান। শিপইয়ার্ড এলাকায় বসবাস করেন।
জানতে চাইলে লবণচরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাওলাদার সানওয়ার হুসাইন মাসুম বলেন, আহত সম্রাট শিপইয়ার্ডে অফিস সহকারী হিসেবে কাজ করেন। তিনি জানান, রাত ৯টার কিছু আগে জিন্নাহপাড়া এলাকার একটি চা-দোকানে অবস্থান করেন সম্রাট। এ সময় কয়েক সন্ত্রাসী তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি ছোড়ে। গুলিটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে তাঁর বাঁ হাতে লাগে। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে শিপইয়ার্ডে নিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করেন। পরে তাঁকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পূর্বশত্রুতার জেরে তাঁকে গুলি করা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।
টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি
কক্সবাজারের টেকনাফে খেলাধুলা করার সময় ছয় শিশু-কিশোরকে অস্ত্রধারী দুর্বৃত্তরা অপহরণ করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এদের মধ্যে দুজন কৌশলে ফিরে আসতে পারলেও চারজন এখনো নিখোঁজ। আজ রোববার সন্ধ্যা ৬টার দিকে উপজেলার বাহারছড়া ইউনিয়নের দক্ষিণ শিলখালী পূর্বপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।
অপহৃত শিশু-কিশোরেরা হলো অছিউর রহমানের ছেলে মো. মামুন (১৭), আবুল কাশেমের ছেলে আনোয়ার হোসেন (১৪), মো. ইসলামের ছেলে গিয়াস উদ্দিন (১৫) এবং মো. হাসানের ছেলে আবু বক্কর ছিদ্দিক (১৩)।
অপহরণকারীদের কাছ থেকে কৌশলে ফিরে আসা দুই শিশু-কিশোর হলো মো. আব্দুল্লাহর ছেলে ইসমাইল (১৭) এবং আয়ুব আলীর ছেলে মো. শাহীন (১৩)।
রাত ৮টার দিকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন, বাহারছড়া ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) ৪ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য হাফেজ আহমদ।
হাফেজ আহমদ জানান, সন্ধ্যা ৬টার দিকে কয়েকটি শিশু-কিশোর খেলাধুলা করছিল। এ সময় হঠাৎ পাহাড় থেকে নেমে আসা একদল অস্ত্রধারী দুর্বৃত্ত ছয় শিশু-কিশোরকে জিম্মি করে গভীর পাহাড়ি এলাকায় নিয়ে যায়। পরে দুই শিশু সুযোগে বুঝে ফিরে আসে এবং বিষয়টি স্থানীয় বাসিন্দাদের জানায়। খবর পেয়ে ঘটনাটি থানায় জানানো হয়। অপহৃত শিশুদের সন্ধানে স্থানীয় লোকজন পাহাড়ে তল্লাশি চালাচ্ছে।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে টেকনাফের বাহারছড়া পুলিশ তদন্তকেন্দ্রের ইনচার্জ পরিদর্শক দুর্জয় বিশ্বাস আজকের পত্রিকাকে জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। কেউ লিখিত অভিযোগ না দিলেও পুলিশ তথ্য সংগ্রহ ও শিশুদের উদ্ধারে কাজ করছে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
টানা দেড় বছর পর প্রকাশ্যে বিএনপির কোনো কর্মসূচিতে এলেন দলটির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক বিলকিস জাহান শিরিন। এত দিন স্থগিত ছিল তাঁর পদ। বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় রোববার বরিশালে দলীয় কার্যালয়ের সামনে এক দোয়া অনুষ্ঠানে বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের শীর্ষ নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
তবে অনুষ্ঠানে চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা এবং বরিশাল-৫ আসনের এমপি প্রার্থী মজিবর রহমান সরোয়ার ও তাঁর অনুসারীদের দেখা যায়নি।
২০২৪ সালের ১১ আগস্ট বিএনপির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক বিলকিস জাহান শিরিনের পদ স্থগিত করা হয়। চলতি বছরের ২২ নভেম্বর ওই স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করে দল।
দোয়া অনুষ্ঠানে বিলকিস জাহান শিরিন বলেন, ‘কোনো বড় ভাইয়ের রাজনীতি করিনি। কারও সুপারিশে সাংগঠনিক সম্পাদক হইনি। কারও ছাতার তলে ছিলাম না। তৃনমূলের কর্মী হিসেবে আপনাদের পাশে ছিলাম।’ তিনি অভিযোগ করে বলেন, ‘ষড়যন্ত্র করে ১ বছর ৪ মাস তাঁকে দল থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে।’
অনুষ্ঠানে বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য এবায়দুল হক চান, নগর বিএনপির আহ্বায়ক মনিরুজ্জামান ফারুক, সদস্যসচিব জিয়াউদ্দিন সিকদার, জেলা দক্ষিণ বিএনপির সদস্যসচিব আবুল কালাম শাহিনসহ যুবদল, ছাত্রদল, কৃষক দলের শীর্ষ নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
জানতে চাইলে শিরিনের ঘনিষ্ঠ সহচর জেলা (দক্ষিণ) বিএনপির সদস্য মুশফিকুল হাসান মাসুম বলেন, ‘শিরিন আপা তৃণমূল নেতা-কর্মীদের নিয়ে খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় দোয়ার আয়োজন করেছেন। এখানে কোনো ব্যক্তিকে কিংবা ব্যক্তির অনুসারীদের দাওয়াত দেওয়া হয়নি।’
সরোয়ারের ঘনিষ্ঠ সহচর নগর বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক সৈয়দ আকবর বলেন, তিনি মিলাদের খবর জানেন না। সরোয়ার ভাই কেন যাননি, তাও জানা নেই।
নগর বিএনপির সাবেক বন ও পরিবেশবিষয়ক সম্পাদক হোসেন চৌধুরী বলেন, ‘আমাদের তো পদ নেই। তাই সব জায়গায় যেতে পারি না। দাওয়াতও পাইনি আমরা। সরোয়ার ভাইকে নিয়ে আমরা একসঙ্গে কাজ করার চেষ্টা করছি।’
এ বিষয় জানতে বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মজিবর রহমান সরোয়ারকে ফোন দেওয়া হলেও তিনি ধরেননি।
এ ব্যাপারে বরিশাল নগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জিয়াউদ্দিন সিকদার বলেন, ‘সাংগঠনিক সম্পাদক শিরিন অনেক দিন পর পদ ফিরে পাওয়ায় আমরা তাঁকে নিয়ে একসঙ্গে সাংগঠনিক কাজ করতে চাই। এটা আমাদের ঐক্যের নিদর্শন।’ তিনি বলেন, ‘সরোয়ার ভাই হয়তো অন্য একটি কর্মসূচিতে ব্যস্ত ছিলেন।’
