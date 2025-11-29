Ajker Patrika

লিখিত পরীক্ষায় প্রক্সি দিয়ে পাস, ভাইভায় ধরা খেলেন দুই পরীক্ষার্থী

নীলফামারী প্রতিনিধি
ভাইভা দিতে এসে আটক হয়েছেন দুই পরীক্ষার্থী। ছবি: আজকের পত্রিকা
ভাইভা দিতে এসে আটক হয়েছেন দুই পরীক্ষার্থী। ছবি: আজকের পত্রিকা

নীলফামারী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের অফিস সহায়ক পদে লিখিত পরীক্ষায় প্রক্সি দিয়ে পাস করার পর মৌখিক পরীক্ষা দিতে এসে ধরা খেয়েছেন দুই পরীক্ষার্থী। আজ শনিবার (২৯ নভেম্বর) বিকেলে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে তাঁদের আটক করা হয়।

আটক পরীক্ষার্থীরা হলেন জেলার ডোমার উপজেলার ভোগডাবুড়ি ইউনিয়নের চিলাহাটি গ্রামের শাহাদাত হোসেনের ছেলে হৃদয় ইসলাম (১৯) এবং ডিমলা উপজেলার সুন্দরখাতা ইউনিয়নের বালাপাড়া গ্রামের বাবুল হোসেন (৩০)।

জেলা প্রশাসক কার্যালয় সূত্র জানায়, ভাইভা বোর্ডে আসার পর সব পরীক্ষার্থীদের মতো তাঁদের লেখার সঙ্গে লিখিত পরীক্ষার খাতার লেখা মিলিয়ে দেখা হয়। হাতের লেখায় অমিল থাকায় সন্দেহ তৈরি হলে জিজ্ঞাসাবাদে তাঁরা স্বীকার করেন যে তাঁরা নিজেরা পরীক্ষা দেননি। অন্যদের মাধ্যমে প্রক্সি দিয়ে পরীক্ষায় পাস করেছেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ নায়িরুজ্জামান বলেন, দুই পরীক্ষার্থীকে জেলা প্রশাসনের হেফাজতে রাখা হয়েছে। তাঁদের বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

২৮ নভেম্বর নীলফামারী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের অফিস সহায়ক, নিরাপত্তা প্রহরী ও পরিচ্ছন্নতাকর্মী পদে অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষায় অফিস সহায়ক পদে ৪২টি শূন্যপদের বিপরীতে ১৩০ জন, নিরাপত্তা প্রহরীর ৩ পদের বিপরীতে ৯ জন এবং পরিচ্ছন্নতাকর্মী ১ পদের বিপরীতে ৩ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হন।

