Ajker Patrika
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নীলফামারী

মনসার গানের মঞ্চে সাপের ছোবল, হাসপাতালে প্রাণ গেল সাপুড়ের

কিশোরগঞ্জ (নীলফামারী) প্রতিনিধি 
মনসার গানের মঞ্চে সাপের ছোবল, হাসপাতালে প্রাণ গেল সাপুড়ের
মনসার গানের মঞ্চে সাপের খেলা দেখাতে গিয়ে সাপের কামড়ে সাপুড়ের মৃত্যু। আজকের পত্রিকা

নীলফামারীর কিশোরগঞ্জে মনসার গানের মঞ্চে সাপের খেলা দেখাতে গিয়ে সাপের কামড়ে বিজয় রায় (২০) নামের এক সাপুড়ের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

বিজয় উপজেলার বড়ভিটা ইউনিয়নের জুরাবান্ধা মালিপাড়া গ্রামের বিপুল রায়ের ছেলে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত শুক্রবার (৭ আগস্ট) রাতে একটি মনসার গানের মঞ্চে দর্শকদের সাপের খেলা দেখাচ্ছিলেন বিজয়। এ সময় একটি সাপ তাঁর হাতে ছোবল দেয়। পরে বাড়িতে ফিরে ব্যথা অনুভব করলে স্বজনেরা তাঁকে কিশোরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাঁকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে বিজয়ের মৃত্যু হয়।

কিশোরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর গফুর বলেন, বিষয়টি জেনেছি। এ ঘটনায় অপমৃত্যুর মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

বিষয়:

সাপনীলফামারীনিহতনীলফামারী সদরজেলার খবর
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