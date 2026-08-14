Ajker Patrika
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যশোর

যশোরে পুকুরের পানিতে ডুবে প্রাণ গেল তিন শিশুর

­যশোর প্রতিনিধি
যশোরে পুকুরের পানিতে ডুবে প্রাণ গেল তিন শিশুর
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে তিন শিশুর মরদেহ। ছবি: আজকের পত্রিকা

যশোরের বাঘারপাড়ায় পুকুরে গোসল করতে গিয়ে পানিতে ডুবে তিন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের মধ্যে আপন দুই বোন রয়েছে।

আজ শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার জামদিয়া ইউনিয়নের জামদিয়া দক্ষিণপাড়ায় মর্মান্তিক এ ঘটনা ঘটে।

নিহত তিন শিশু হলো- জামদিয়া দক্ষিণপাড়ার নেছার আলীর মেয়ে সুলতানা (১০) ও লামিয়া আক্তার (১৩) এবং একই গ্রামের আশিকুর রহমানের মেয়ে ফাহিমা খাতুন (১০)।

স্থানীয়রা জানান, আজ বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বাড়ির পাশে ইকরাম মোল্লার পুকুরে গোসল করতে নামে শিশু ফাহিমা, লামিয়া ও সুলতানা। একপর্যায়ে তারা পুকুরের গভীর পানিতে তলিয়ে যায়। পরে পরিবারের সদস্য ও স্থানীয়রা লোকজন তাদের ভাসতে দেখে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তিন শিশুকেই মৃত ঘোষণা করেন।

মৃতদের প্রতিবেশী মাহবুর রহমান জানান, তিন শিশু গোসল করতে নামলে তাদের খোঁজ না পেয়ে পরিবারের সদস্যরা পুকুরে গিয়ে সিঁড়ির নিচে তাদের ভাসতে দেখেন। ওই পুকুরটিতে লোকজনের আনাগোনা কম থাকে।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক মাসনুন আবদুল্লাহ জানান, দুপুর ১২টা ৫০ মিনিটে তিন শিশুকে হাসপাতালে আনা হয়। তখন তাদের হৃৎস্পন্দন ছিল না।

থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহ জালাল আলম জানান, পুকুরটি পরিত্যক্ত হওয়ায় সেখানে লোকজনের যাওয়া-আসা কম। তাই শিশু তিনটি ডুবে গেলেও কারও নজরে পড়েনি। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

যশোরমৃত্যুবাঘারপাড়াখুলনা বিভাগখুলনাজেলার খবরশিশু
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