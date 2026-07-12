নীলফামারীতে ট্রাক-ভ্যান সংঘর্ষে একই পরিবারের ৩ জনসহ নিহত ৪

নীলফামারীর ডোমার উপজেলার নদীয়া এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় একই পরিবারের ৩ জন নিহত হয়েছেন। আজ রোববার বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে ডোমার-জলঢাকা সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় ব্যাটারিচালিত মিথিলাভ্যান চালকও নিহত হন।
নিহতরা হলেন—নদীয়া পাড়ার অলি বর্মন এর ছেলে মিথিলা ভ্যানচালক পরিমল বর্মন (৪০), একই এলাকার প্রদীপ বর্মনের স্ত্রী প্রতিমা রানি (২৮) এবং তাঁর দুই ছেলে পিতোসা বর্মন (৮) ও যাদব বর্মন (৪)।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিকেলে একটি যাত্রীবাহী ব্যাটারিচালিত মিথিলাভ্যান ডোমার-জলঢাকা আঞ্চলিক সড়ক দিয়ে যাচ্ছিল। এ সময় পেছন দিক থেকে আসা একটি দ্রুতগতির ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ভ্যানটিকে ধাক্কা দেয়। এতে ভ্যানটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই ভ্যানচালকসহ একই পরিবারের আরও তিনজন নিহত হন। এ ঘটনায় গুরুতর আহতাবস্থায় আরও দুইজনকে উদ্ধার করে ডোমার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায় স্থানীয়রা। তাঁদের পরিচয় জানা যায়নি।
ডোমার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হাবিবুল্লাহ বলেন, ‘ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। মরদেহ উদ্ধারের পর আইনি প্রক্রিয়া শেষে স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।’
সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় ট্রেনে কাটা পড়ে রুবেল মোল্লা (২৫) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার সকাল সাড়ে ৮টায় উপজেলার লাহিড়ী মোহনপুর রেলগেটসংলগ্ন বর্ধনগাছা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত যুবক উপজেলার বর্ধনগাছা গ্রামের শামসুল মোল্লার...৯ মিনিট আগে
গাইবান্ধা সদর উপজেলায় রায়হান নামে এক কিশোরকে পানিতে চুবিয়ে হত্যার অভিযোগে দুই কিশোরকে ঢাকার পৃথক স্থান থেকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব। গত ১৬ জুনের ঘটনায় নিহতের বাবার করা মামলায় আত্মগোপনে থাকা সাকিব মিয়া ও রিফাদ মিয়াকে গাইবান্ধা সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।১৯ মিনিট আগে
রাজধানীর শাহবাগ এলাকার পৃথক স্থান থেকে তিনজনের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তারা তিনজনই ভবঘুরে প্রকৃতির বলে জানা গেছে। মরদেহগুলো ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।২২ মিনিট আগে
কক্সবাজারের চকরিয়ায় বন্যার পানিতে ডুবে সজিব জলদাশ (১২) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার বেলা ৩টার দিকে উপজেলার কৈয়ারবিল ইউনিয়নের খোজাখালী জলদাসপাড়া এলাকা থেকে ওই শিশুর ভাসমান মরদেহ উদ্ধার করা হয়। সে ওই গ্রামের তুফান জলদাশের ছেলে।২৬ মিনিট আগে