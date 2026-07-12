Ajker Patrika
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নীলফামারী

নীলফামারীতে ট্রাক-ভ্যান সংঘর্ষে একই পরিবারের ৩ জনসহ নিহত ৪

নীলফামারী প্রতিনিধি
আপডেট : ১২ জুলাই ২০২৬, ১৮: ২০
নীলফামারীতে ট্রাক-ভ্যান সংঘর্ষে একই পরিবারের ৩ জনসহ নিহত ৪
নীলফামারীর ডোমারে ট্রাক-ভ্যান সংঘর্ষে একই পরিবারের ৩ জনসহ নিহত ৪। ছবি: সংগৃহীত

নীলফামারীর ডোমার উপজেলার নদীয়া এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় একই পরিবারের ৩ জন নিহত হয়েছেন। আজ রোববার বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে ডোমার-জলঢাকা সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় ব্যাটারিচালিত মিথিলাভ্যান চালকও নিহত হন।

নিহতরা হলেন—নদীয়া পাড়ার অলি বর্মন এর ছেলে মিথিলা ভ্যানচালক পরিমল বর্মন (৪০), একই এলাকার প্রদীপ বর্মনের স্ত্রী প্রতিমা রানি (২৮) এবং তাঁর দুই ছেলে পিতোসা বর্মন (৮) ও যাদব বর্মন (৪)।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিকেলে একটি যাত্রীবাহী ব্যাটারিচালিত মিথিলাভ্যান ডোমার-জলঢাকা আঞ্চলিক সড়ক দিয়ে যাচ্ছিল। এ সময় পেছন দিক থেকে আসা একটি দ্রুতগতির ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ভ্যানটিকে ধাক্কা দেয়। এতে ভ্যানটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই ভ্যানচালকসহ একই পরিবারের আরও তিনজন নিহত হন। এ ঘটনায় গুরুতর আহতাবস্থায় আরও দুইজনকে উদ্ধার করে ডোমার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায় স্থানীয়রা। তাঁদের পরিচয় জানা যায়নি।

ডোমার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হাবিবুল্লাহ বলেন, ‘ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। মরদেহ উদ্ধারের পর আইনি প্রক্রিয়া শেষে স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।’

বিষয়:

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