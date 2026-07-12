Ajker Patrika
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সিরাজগঞ্জ

কানে হেডফোন লাগিয়ে ফুটবল ম্যাচ দেখছিলেন যুবক, ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
কানে হেডফোন লাগিয়ে ফুটবল ম্যাচ দেখছিলেন যুবক, ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু
নিহত রুবেল মোল্লা। ছবি: সংগৃহীত

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় ট্রেনে কাটা পড়ে রুবেল মোল্লা (২৫) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার সকাল সাড়ে ৮টায় উপজেলার লাহিড়ী মোহনপুর রেলগেটসংলগ্ন বর্ধনগাছা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত যুবক উপজেলার বর্ধনগাছা গ্রামের শামসুল মোল্লার ছেলে।

নিহতের দাদা সানোয়ার হোসেন ছানা বলেন, সকালে রেললাইন ধরে হাঁটার সময় রুবেল মোবাইল ফোনে আর্জেন্টিনা ও সুইজারল্যান্ডের ফুটবল ম্যাচ দেখছিলেন। কানে হেডফোন লাগানো থাকায় রাজশাহী থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী বনলতা এক্সপ্রেস ট্রেনের হুইসেল শুনতে পাননি তিনি। এ সময় ট্রেনের ধাক্কায় গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয়রা তাঁকে হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

সিরাজগঞ্জ বাজার রেলওয়ে স্টেশন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খাইরুল ইসলাম তালুকদার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ট্রেনের ধাক্কায় আহত অবস্থায় ওই যুবককে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনাটি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

সিরাজগঞ্জট্রেন দুর্ঘটনাসিরাজগঞ্জ সদরজেলার খবর
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