চকরিয়ায় বন্যার পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

কক্সবাজারের চকরিয়ায় বন্যার পানিতে ডুবে সজিব জলদাশ (১২) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার বেলা ৩টার দিকে উপজেলার কৈয়ারবিল ইউনিয়নের খোজাখালী জলদাসপাড়া এলাকা থেকে ওই শিশুর ভাসমান মরদেহ উদ্ধার করা হয়। সে ওই গ্রামের তুফান জলদাশের ছেলে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় উপজেলার কৈয়ারবিল খোজাখালী জলদাসপাড়ার একটি ছড়াখালের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল সজিব ও তার দুই বন্ধু। এ সময় হঠাৎ স্রোতে তিনজন ভেসে যায়। এরপর দুজন সাঁতার কেটে তীরে ফিরে এলেও সজিব পানিতে ডুবে নিখোঁজ হয়। পরে আজ সকাল থেকে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরিরা উদ্ধার কার্যক্রম চালায়। একপর্যায়ে ঘটনাস্থল থেকে কিছু দূরে শিশুটির মরদেহ ভেসে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা।
চকরিয়া ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন কর্মকর্তা দিদারুল হক বলেন, ‘শিশুটি বন্যার পানিতে নিখোঁজ হওয়ার পর চট্টগ্রাম থেকে ডুবুরি দল এসে উদ্ধার কার্যক্রম চালায়। পরে ঘটনাস্থল থেকে কিছু দূরে শিশুটির ভেসে থাকা মরদেহ পাওয়া যায়।’
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