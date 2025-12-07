Ajker Patrika

ইটভাটায় কৃষিজমির মাটি ব্যবহার, ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

নীলফামারী প্রতিনিধি
নীলফামারীর ডোমারে কৃষিজমি থেকে মাটি কেটে ইটভাটায় ব্যবহার করায় ভ্রাম্যমাণ আদালত ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন।

রোববার বিকেলে (৭ ডিসেম্বর) জাফর ইকবাল পলাশের মালিকানাধীন শালকী ব্রিকসে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে এই জরিমানা করা হয়। জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তানজীর ইসলাম ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন। এ সময় পরিবেশ অধিদপ্তর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আব্দুল্লাহ আল মামুন প্রসিকিউটর হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

জেলা প্রশাসন ও পরিবেশ অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে এই ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়।

প্রসিকিউটর আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, ইটভাটার সব কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

